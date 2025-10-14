Javier Milei se prepara para la reunión con Donald Trump y el Gobierno anticipa "una jornada histórica"

Live Blog Post

La agenda del viaje oficial de Milei a Washington para reunirse con Trump

El presidente Javier Milei tenía programado partir en un vuelo especial rumbo a Washington este lunes a las 15 y aterrizar a las 13 para llegar a la 1 (hora local) de este martes a la Blair House. Hasta su reunión con el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, a las 12 no tiene ninguna otra actividad programada.

A las 12:45 (hora local) participará de un almuerzo en su honor junto a las comitivas argentinas y estadounidenses y a las 13:45 Trump despedirá a Milei.

A las 17, el jefe de Estado argentino podría participar en una ceremonia en homenaje al activista de ultraderecha asesinado Charlie Kirk al que fue invitado por Trump, pero su asistencia está a confirmar. Luego firmará el libro de visitas de la Blair House y se tomará fotos con el personal del establecimiento.

El Presidente partirá en un vuelo especial de regreso a Argentina a las 22 y se estima que arribe a Buenos Aires a las 8 de este miércoles.