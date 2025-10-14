Javier Milei se prepara para la reunión con Donald Trump y el Gobierno anticipa "una jornada histórica"

El presidente Javier Milei se reúne este martes con su par de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca después de que el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, garantizara el salvataje anunciado e interviniera en el mercado cambiario argentino. El minuto a minuto de la previa y del encuentro.
El dólar y el riesgo país se mantienen sin variaciones y los bonos aumentan hasta 2%
El dólar oficial y el mayorista se mantienen sin variaciones en la previa a la reunión entre los mandatarios Javier Milei y Donald Trump y cotizan a $ 1.375 y $ 1.350, respectivamente. El riesgo país tampoco sufre alteraciones y, al igual que este lunes, se ubica en 932 puntos básicos. Mientras que los bonos en dólares aumentan hasta 2%, encabezados por el Global 2041 y el Global 2046.