en vivo VIAJE PRESIDENCIAL

Javier Milei se prepara para la reunión con Donald Trump y el Gobierno anticipa "una jornada histórica"

El Presidente se reúne en la Casa Blanca con el mandatario de Estados Unidos tras el salvataje con intervención cambiaria de Bessent. Se esperan más anuncios.

Javier Milei y Donald Trump.

EN VIVO

El presidente Javier Milei se reúne este martes con su par de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca después de que el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, garantizara el salvataje anunciado e interviniera en el mercado cambiario argentino. El minuto a minuto de la previa y del encuentro.

El dólar y el riesgo país se mantienen sin variaciones y los bonos aumentan hasta 2%

El dólar oficial y el mayorista se mantienen sin variaciones en la previa a la reunión entre los mandatarios Javier Milei y Donald Trump y cotizan a $ 1.375 y $ 1.350, respectivamente. El riesgo país tampoco sufre alteraciones y, al igual que este lunes, se ubica en 932 puntos básicos. Mientras que los bonos en dólares aumentan hasta 2%, encabezados por el Global 2041 y el Global 2046.

"Gran jornada histórica por delante", auguró Adorni por la cumbre Trump - Milei en la Casa Blanca

El vocero presidencial Manuel Adorni auguró una "gran jornada histórica por delante" en la previa a la cumbre entre los presidentes Javier Milei y Donald Trump en la Casa Blanca.

Milei arribó a Washington a la madrugada acompañado de la comitiva presidencial

El presidente Javier Milei llegó a Washington a la 1 (hora local) y se alojó en la Blair House, como estaba previsto, donde lo recibió el canciller Gerardo Werthein y el embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford.

Lo acompañan en este viaje la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el ministro de Economía, Toto Caputo; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; y el titular del Banco Central, Santiago Bausili. Hasta el mediodía no tienen programada ninguna actividad oficial.

La agenda del viaje oficial de Milei a Washington para reunirse con Trump

El presidente Javier Milei tenía programado partir en un vuelo especial rumbo a Washington este lunes a las 15 y aterrizar a las 13 para llegar a la 1 (hora local) de este martes a la Blair House. Hasta su reunión con el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, a las 12 no tiene ninguna otra actividad programada.

A las 12:45 (hora local) participará de un almuerzo en su honor junto a las comitivas argentinas y estadounidenses y a las 13:45 Trump despedirá a Milei.

A las 17, el jefe de Estado argentino podría participar en una ceremonia en homenaje al activista de ultraderecha asesinado Charlie Kirk al que fue invitado por Trump, pero su asistencia está a confirmar. Luego firmará el libro de visitas de la Blair House y se tomará fotos con el personal del establecimiento.

El Presidente partirá en un vuelo especial de regreso a Argentina a las 22 y se estima que arribe a Buenos Aires a las 8 de este miércoles.

