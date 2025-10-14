QUÉ LINDO ES DAR BUENAS NOTICIAS

Encuesta: el 55% rechaza el salvataje de Donald Trump a la economía de Javier Milei

La mayoría está en desacuerdo con la asistencia financiera del gobierno estadounidense. Alto nivel de conocimiento. Los datos de Equipo Mide.

Letra P | Susana Maidana
Por Susana Maidana
Javier Milei y Donald Trump.

Javier Milei y Donald Trump.

Notas Relacionadas
Toto Caputo y su equipo tiene unos días de respiro con el dólar contenido, gracias a las gestiones de Estados Unidos. 
Bessent al rescate

Gracias, virrey: el dólar retrocede y Caputo gana aire para llegar a las elecciones sin devaluar

Por  Lorena Hak

Según el relevamiento, realizado entre el 6 y el 10 de octubre en base a 1.588 casos en todo el país, el 43% está "muy en desacuerdo" con el salvavidas proveniente de Washington y el 12% dijo estar "parcialmente en desacuerdo". En tanto, el 23% está "muy de acuerdo", el 15% "parciealmente de acuerdo" y el 7% no tiene opinión respecto al rescate financiero que anunció el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

encuesta trump

El estudio, ponderado por género, región, edad, nivel educativo, nivel socioeconómico y voto presidencial, refleja un clima social marcado por el escepticismo ante el rumbo del Gobierno.

Alto nivel de conocimiento del salvataje de Scott Bessent

La encuesta también dio cuenta de que el rescate estadounidense alcanzó una amplia visibilidad pública. El 63% de las personas consultadas afirmó estar al tanto de las negociaciones o haber escuchado hablar del acuerdo entre los gobiernos de Milei y Trump.

Como contó Letra P, la semana pasada, el secretario del Tesoro de Estados Unidos anunció una venta directa de dólares en el mercado de cambios argentino, confirmó el swap por u$s 20.000 millones con el Banco Central y ratificó la flotación entre bandas del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SecScottBessent/status/1976358303098662932?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1976358303098662932%7Ctwgr%5E675d5115478396bacc420bb57b61c4654bc117b0%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.letrap.com.ar%2Feconomia%2Fscott-bessent-ejecuto-el-rescate-javier-milei-eeuu-compro-pesos-y-ratifico-la-flotacion-bandas-n5419377&partner=&hide_thread=false

El viaje de Javier Milei a Estados Unidos

La publicación del informe coincide con el viaje oficial de Javier Milei a Washington, donde se reunirá con el presidente Donald Trump en la Casa Blanca. El encuentro busca reafirmar los vínculos políticos y económicos entre ambos gobiernos.

Milei arribó a Washington en la madrugada y se alojó en Blair House, residencia oficial de huéspedes cercana a la Casa Blanca. Estaba previsto que a las 14 (hora argentina) se concretara la reunión bilateral, con la expectativa de nuevos anuncios en materia comercial, financiera y de cooperación regional.

El respaldo externo no parece traducirse en apoyo interno ya que la encuesta de Equipo Mide indica que el nivel de confianza en la gestión económica sigue siendo bajo y que la mayoría de la población no percibe mejoras en su situación personal ni en la economía general.

encuesta trump 2
Temas
Notas Relacionadas
Caren Tepp, la candidata de Fuerza Patria en Santa Fe.
ELECCIONES | 26 DE OCTUBRE

Encuesta en Rosario: Fuerza Patria le saca 12 puntos de ventaja a LLA

Con Caren Tepp como primera candidata, el peronismo suma 31,6% de intención de voto. Agustín Pellegrini (LLA), 19,5%. Gisela Scaglia (Provincias Unidas), 16,1%.
José Luis Espert, en su peor momento
ELECCIONES | BUENOS AIRES

Encuesta: La Libertad Avanza pierde 7% de votantes por el escándalo Espert

D’Alessio IROL - Berensztein analizó el impacto electoral del caso que derivó con la renuncia del excandidato de LLA. Las preocupaciones de la opinión pública.

Las Más Leídas

Más Sobre Política

También te puede interesar

Nicolás Del Caño encabeza la lista del Frente de Izquierda y de los Trabajadores - Unidad
MEDALLA DE BRONCE

Buenos Aires: Provincias Unidas, la izquierda y Potencia pelean por el tercer puesto y una banca en Diputados

Por  José Maldonado
Sin el sello del PJ, intervienido por CFK, el peronismo de Misiones se alineara detrás de la candidatura del exgobernador Oscar Herrera Ahuad. 
ELECCIONES | 26 DE OCTUBRE

El peronismo misionerista arma su propio Día de la Lealtad y le manda un mensaje a CFK

Por  César Pucheta
Juan Schiaretti disertó en la Bolsa de Comercio de Córdoba
Elecciones | 26 de octubre

Schiaretti cruzó a Macri, enfrió rumores de una alianza y habló de diálogo directo con Milei

Por  Yanina Passero
La bandera de Puerto Rico, estado libre asociado a Estados Unidos. ¿El destino de la Argentina? 
ESA ES LA CUESTIÓN

Argentina o Puerto Rico, el plebiscito del 26-O

Por  Marcelo Falak