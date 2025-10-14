Encuesta: el 55% rechaza el salvataje de Donald Trump a la economía de Javier Milei

Según el relevamiento, realizado entre el 6 y el 10 de octubre en base a 1.588 casos en todo el país, el 43% está "muy en desacuerdo" con el salvavidas proveniente de Washington y el 12% dijo estar "parcialmente en desacuerdo". En tanto, el 23% está "muy de acuerdo", el 15% "parciealmente de acuerdo" y el 7% no tiene opinión respecto al rescate financiero que anunció el secretario del Tesoro, Scott Bessent.
El estudio, ponderado por género, región, edad, nivel educativo, nivel socioeconómico y voto presidencial, refleja un clima social marcado por el escepticismo ante el rumbo del Gobierno.
Alto nivel de conocimiento del salvataje de Scott Bessent
La encuesta también dio cuenta de que el rescate estadounidense alcanzó una amplia visibilidad pública. El 63% de las personas consultadas afirmó estar al tanto de las negociaciones o haber escuchado hablar del acuerdo entre los gobiernos de Milei y Trump.
Como contó Letra P, la semana pasada, el secretario del Tesoro de Estados Unidos anunció una venta directa de dólares en el mercado de cambios argentino, confirmó el swap por u$s 20.000 millones con el Banco Central y ratificó la flotación entre bandas del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.
The @USTreasury has concluded 4 days of intensive meetings with Minister @LuisCaputoAR and his team in DC. We discussed Argentina’s strong economic fundamentals, including structural changes already underway that will generate significant dollar-denominated exports and foreign…
Milei arribó a Washington en la madrugada y se alojó en Blair House, residencia oficial de huéspedes cercana a la Casa Blanca. Estaba previsto que a las 14 (hora argentina) se concretara la reunión bilateral, con la expectativa de nuevos anuncios en materia comercial, financiera y de cooperación regional.
El respaldo externo no parece traducirse en apoyo interno ya que la encuesta de Equipo Mide indica que el nivel de confianza en la gestión económica sigue siendo bajo y que la mayoría de la población no percibe mejoras en su situación personal ni en la economía general.