Encuesta: el 55% rechaza el salvataje de Donald Trump a la economía de Javier Milei

En la víspera del encuentro entre los presidentes Javier Milei y Donald Trump , se conoció una encuesta de la consultora Equipo Mide que revela que la mayoría está en desacuerdo con el salvataje financiero de Estados Unidos , así como una creciente desconfianza hacia la política económica del Gobierno.

Según el relevamiento, realizado entre el 6 y el 10 de octubre en base a 1.588 casos en todo el país, el 43% está "muy en desacuerdo" con el salvavidas proveniente de Washington y el 12% dijo estar "parcialmente en desacuerdo". En tanto, el 23% está "muy de acuerdo", el 15% "parciealmente de acuerdo" y el 7% no tiene opinión respecto al rescate financiero que anunció el secretario del Tesoro , Scott Bessent .

El estudio, ponderado por género, región, edad, nivel educativo, nivel socioeconómico y voto presidencial, refleja un clima social marcado por el escepticismo ante el rumbo del Gobierno.

La encuesta también dio cuenta de que el rescate estadounidense alcanzó una amplia visibilidad pública. El 63% de las personas consultadas afirmó estar al tanto de las negociaciones o haber escuchado hablar del acuerdo entre los gobiernos de Milei y Trump.

Como contó Letra P, la semana pasada, el secretario del Tesoro de Estados Unidos anunció una venta directa de dólares en el mercado de cambios argentino, confirmó el swap por u$s 20.000 millones con el Banco Central y ratificó la flotación entre bandas del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SecScottBessent/status/1976358303098662932?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1976358303098662932%7Ctwgr%5E675d5115478396bacc420bb57b61c4654bc117b0%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.letrap.com.ar%2Feconomia%2Fscott-bessent-ejecuto-el-rescate-javier-milei-eeuu-compro-pesos-y-ratifico-la-flotacion-bandas-n5419377&partner=&hide_thread=false The @USTreasury has concluded 4 days of intensive meetings with Minister @LuisCaputoAR and his team in DC. We discussed Argentina’s strong economic fundamentals, including structural changes already underway that will generate significant dollar-denominated exports and foreign… — Treasury Secretary Scott Bessent (@SecScottBessent) October 9, 2025

El viaje de Javier Milei a Estados Unidos

La publicación del informe coincide con el viaje oficial de Javier Milei a Washington, donde se reunirá con el presidente Donald Trump en la Casa Blanca. El encuentro busca reafirmar los vínculos políticos y económicos entre ambos gobiernos.

Milei arribó a Washington en la madrugada y se alojó en Blair House, residencia oficial de huéspedes cercana a la Casa Blanca. Estaba previsto que a las 14 (hora argentina) se concretara la reunión bilateral, con la expectativa de nuevos anuncios en materia comercial, financiera y de cooperación regional.

El respaldo externo no parece traducirse en apoyo interno ya que la encuesta de Equipo Mide indica que el nivel de confianza en la gestión económica sigue siendo bajo y que la mayoría de la población no percibe mejoras en su situación personal ni en la economía general.