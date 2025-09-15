Presupuesto 2026: Milei deroga indexación en asignaciones familiares y quita subsidios al gas en zonas frías

El proyecto de ley de Presupuesto 2026 trae más motosierra: el presidente Javier Milei y Toto Caputo propusieron derogar la indexación automática por inflación de las asignaciones familiares que cobran trabajadores en relación de dependencia y monotributristas con hijos a cargo y quitar localidades del régimen especial de subsidios a los consumos de gas en zonas frías.

El artículo 73 del proyecto que ingresó este lunes por la noche al Congreso, luego de la cadena nacional del Presidente , dispone, lacónicamente: "Deróganse los artículos 1°, 3° y 4° de la Ley N° 27.160".

La ley 27.160 , sancionada en 2015, dispuso la movilidad automática de las asignaciones familiares. El artículo 1 del texto que el Gobierno pretende derogar las enganchó a la actualización de las jubilaciones. Desde 2024, por un decreto de Milei, jubilaciones, asignaciones familiares y la Asignación Universal por Hijo (AUH) se actualizan todos los meses por el último dato de inflación mensual que publica el INDEC. La AUH seguiría enganchada a la movilidad jubilatoria.

De sancionarse la norma, las asignaciones familiares que paga la ANSES ajustarán discrecionalmente. Actualmente, los trabajadores de ingresos más bajos cobran entre 57.549 y 124.092 pesos por hijo , según la zona del país en la que vivan, y los de ingresos más altos, que no tributan Ganancias, entre 12.112 y 46.902 pesos .

Javier Milei ajusta el régimen de zonas frías

El artículo 72, también de forma escueta, dictamina: "Deróganse los artículos 4º, 5º, 6º, 7º y 8º de la Ley Nº 27.637". Esta norma es la que amplió el régimen de zonas frías, a mediados de 2021.

presupuesto 2026 Los artículos del proyecto de Presupuesto 2026 que derogan la indexación de las asignaciones familiares y recortan el régimen de zonas frías.

Los artículos que Milei y Caputo quieren eliminar retrotraen la situación del régimen de zonas frías al estado previo a aquella ley, cuando formaban parte del beneficio -un subsidio adicional de hasta 50%- la Patagonia, localidades de la Puna y la región de Malargüe, en Mendoza.

La ley de 2021 extendió el régimen a parte de la provincia de Buenos Aires (Mar del Plata, por ejemplo), Santa Fe, Córdoba y otros distritos. En la actualidad, el subsidio adicional alcanza a 4,2 millones de usuarios, según estimaciones de la consultora Economía & Energía, de Nicolás Arceo.

Un ajuste a pedido del FMI

Los recortes buscan afianzar el ajuste, en línea con reclamos del Fondo Monetario Internacional (FMI). El organismo había reclamado eficientizar el gasto social y podar la cuenta de subsidios a la energía.

En cadena nacional, Milei enfatizó que el equilibrio fiscal es innegociable, pero adelantó mayores gastos en salud y educación y aumentos a jubilados y pensionados (incluidos quienes perciban la pensión por discapacidad) cinco puntos por encima de la inflación.

El proyecto de ley de Presupuesto 2026 prevé terminar ese año con una inflación de 10,1% anual. Asimismo, proyecto para diciembre de 2026 un dólar de 1.423 pesos, unos cincuenta pesos más barato que la cotización actual.