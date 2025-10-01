Presupuesto 2026: Carlos Guberman y Pablo Quirno se fueron antes y casi no respondieron preguntas

El debate del proyecto del Presupuesto 2026 empezó mal: el secretario de Hacienda, Carlos Guberman , y el de Finanzas, Pablo Quirno , se fueron casi sin responder preguntas, molestos porque la diputada de izquierda, Mercedes De Mendieta , repudió la intercepción de la tripulación de la Flotilla Global Sumud en aguas internacionales, por parte del Estado de Israel .

"Estamos convocando a la Plaza de Mayo. Exigiendo a los gobiernos la seguridad de la tripulación", llegó a decir la diputada, antes de que José Luis Espert le apagara el micrófono. Su intervención les cayó como anillo al dedo a Guberman y Quirno, quienes habían anunciado que se irían a las 17 para celebrar el día del perdón judío.

Cuando oyeron a De Mendieta hablar de "estado sionista", minutos antes de la hora de partida, ambos funcionarios abandonaron la sala. Como el inicio de la reunión se había demorado por la discusión sobre la continuidad de Espert, Quirno no llegó a hablar. Guberman expuso durante una hora y sólo le respondió al radical Martín Tetaz .

El resto de la oposición no llegó a preguntar y la posibilidad de aprobar el presupuesto volvió a quedar empantanada. La tensión llegó a las provincias: diputados que responden a los gobernadores empezaron a diagramar una nueva embestida en el recinto, tal vez para la semana próxima, con proyectos que Javier Milei se resiste a aprobar como el límite de los DNU. "Ahora quieren ir con todo", era la versión.

El Presupuesto, en números

Durante su presentación, Guberman volvió a mencionar las variables que Milei destaca para justificar sus números: baja de la inflación y superávit fiscal, datos que van de la mano. Pronosticó además un crecimiento del 5%, una inflación acumulada del 10% y un dólar a $1.423 -el valor actual del dólar mayorista-. El funcionario prometió mejorar la ayuda social, sin intermediarios; y seguir mejorando el equipamiento de las fuerzas de seguridad y defensa.

En cuanto a la inflación, Guberman reconoció que “la expectativa del mercado es que este año la inflación cierre en 27% y que en 2026 lo haga en 16%", pero que su expectativa es llegar al 10%. La clave, dijo, es seguir bajando el gasto público.

“Pasamos de déficit de 4,6% a superávit de 0.3% este año, con un valor similar el que viene”, sostuvo el funcionario sobre la baja del gasto, que justificó en la corrección de “un Estado sobredimensionado e ineficiente con altas dificultades para funcionar”, el que se produjo un 10% de despidos.

La obra pública

Guberman también celebró una baja de la obra pública: sostuvo que, de las 1649 obras, sólo 250 eran reales. Otra motosierra pasó por los subsidios. Según el secretario, se pasó de un pago de tarifas del 50% -sobre el costo total- a uno del 37% en 2024. Muchos de esos proyectos fueron transferidos a los distritos.

“En 2026 tiene que pasar a 15%, es un proceso focalizar en quienes necesitan tarifas”, explicó el funcionario, que destacó el aumento de la ayuda social. “La AUH representaba el 80% de la canasta básica; y en 2024 llegó al 100%. Vamos a seguir en esa línea”, prometió.

El secretario de Hacienda destacó además que las provincias van a recibir más dinero por aumento de la coparticipación, pero advirtió sobre un "peligro" de incremento en los déficits provinciales. Destacó que llevó a cabo el Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas (REOR) para cerrar las cuentas con las provincias.

Las únicas respuestas

Tetaz fue el único que pudo hacer preguntas y las respuestas de Guberman no dejaron conforme a nadie. El secretario destacó que no tomó en cuenta las leyes sancionadas por el Congreso para medir los gastos, incluidos aquellos considerados inflexibles, como los salarios.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/diputadosucr/status/1973475220318245312&partner=&hide_thread=false Debate sobre la Ley de Presupuesto 2026



El diputado @martintetaz pidió una regla fiscal clara: “Cuando crezca la nominalidad por encima de lo que están proyectando, ¿va a ser el JGM el que asigna ese exceso de nominalidad? ¿Vamos a ser nosotros por ley?” pic.twitter.com/u1KjzsO6q1 — Bloque de Diputados UCR (@diputadosucr) October 1, 2025

De hecho, confirmó que no cumplirán con la ley de emergencia en discapacidad. "No existen esos recursos que le piden al jefe de Gabinete. Por eso se tomó la decisión de hacer lo que es posible dentro de la ley de discapacidad. Dar un aumento de nomenclador para las personas con tratamiento. Pero no hay forma de poder compensar un billón y medio de ajuste a los prestadores. No tenemos disponible los recursos en ningún lado", respondió Guberman.

También quedarían en situación de incumplimiento las leyes sobre presupuesto universitario y emergencia en pediatría, cuyos vetos se rechazarán este jueves en el Senado.

El secretario minimizó el impacto fiscal de haber bajado las retenciones dos días para que las cerealeras liquiden. "Si lo hicimos, es porque sabíamos que no rompía el equilibrio fiscal", se justificó. Explicó que las liquidaciones de granos que estaban previstas eran menores y por lo tanto el aluvión de dólares vino como anillo al dedo.