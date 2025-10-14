Día de la Lealtad: el peronismo conmemora un mismo 17 de octubre, pero en dos actos separados

A 80 años de la histórica movilización del 17 de octubre, el peronismo vuelve a conmemorar su fecha fundacional con dos actos diferenciados, aunque haciendo enormes esfuerzos por mantener la pax armada sellada entre Axel Kicillof y Cristina Fernández de Kirchner, que no alcanzan a esconder una interna apenas en pausa hasta el 26 de octubre.

Con esa tensión siempre latente, el peronismo de Buenos Aires nucleado en Fuerza Patria hace esfuerzos ingentes para que las diferencias no atenten contra la unidad a días de la elección, mientras La Libertad Avanza se desangra en sus propias crisis auto infligidas. Aún así, cada espacio tendrá su propia celebración, con un acto propio de cada una de las conducciones en pugna.

La Cámpora y los sectores alineados con la expresidenta hace semanas que trabajan en la organización de una marcha federal que termine en el domicilio de CFK donde cumple prisión domiciliaria . Lo anunciaron hace tiempo y la semana pasada realizaron la primera reunión de coordinación.

En distintos puntos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se congregarán los diferentes sectores del peronismo para luego marchar y confluir alrededor de las 17 horas en San José 1111. La idea es que las columnas circulen para que todos puedan pasar por el lugar y que la expresidenta salga a saludar como lo hace habitualmente cuando hay movilizaciones.

Mendonza, Otermin, Santalla en el PJ.jpg

Si bien ni Kicillof ni el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) fueron parte de los impulsores de la actividad que se realiza con el slogan “Leales de Corazón”, desde La Plata aseguraron a Letra P que el sector va a estar presente, aunque al cierre de esta nota no estaba confirmado si concurrirá el gobernador.

“Hubo una reunión de organización y hemos enviado a gente de nuestros equipos para interiorizarnos de qué se trata y estamos trabajando con el conjunto de nuestra fuerza política”, dijo este lunes el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, cuando fue consultado por el tema.

El acto de Axel Kicillof

Días atrás empezó a trascender que en el sector liderado por el gobernador estaba la intención de tener un acto propio con el mandatario provincial como protagonista. Si bien todavía no fue anunciado oficialmente, Letra P pudo confirmar que ese evento se hará pese a que aún falta ultimar detalles.

Será a las 11 de la mañana en la tradicional Quinta de San Vicente donde descansan los restos de Juan Domingo Perón, con asistencia de intendentes y sin grandes movilizaciones. “El acto se hace, va a ser chico, un homenaje por el 17 con Axel e intendentes en la Quinta”, confirmó uno de los organizadores del acto.

Axel Kicillof en la Quinta de San Vicente 2

La actividad podrá mostrarlo a Kicillof nuevamente como conductor de un sector del peronismo bonaerense. A su vez, el horario evitará los cuestionamientos del kirchnerismo por superposición de actividades y división del peronismo en el Día de la Lealtad. Al cierre de esta nota, los principales referentes alineados con CFK aún no confirmaban si estarán presentes o no.

Con las armas guardadas, por ahora

Ni la reunión que mantuvieron CFK y Kicillof la semana pasada logró aflojar las tensiones que se viven en el peronismo bonaerese, aunque se estén haciendo todos los esfuerzos por no romper nada, al menos hasta que termine el proceso electoral. Que no haya habido una foto entre el gobernador y la expresidenta es una muestra más de lo evidente.

Por lo bajo, en el kirchnerismo ya hay cuestionamientos sobre cuánto están trabajando -o mejor dicho no están trabajando- los intendentes en el territorio para la campaña. "Cuando termine la elección, aunque haya un triunfo no se puede decir que fue por la estrategia: será todo de La Libertad Avanza", destaca un dirigente alineado con la expresidenta, en alusión a los desaguisados propios del oficialismo tanto en la gestión como en la campaña.

Maximo Kirchner y Axel Kicillof.webp Maximo Kirchner y Axel Kicillof.

En ese contexto, la discusión por la conducción del Partido Justicialista (PJ) bonaerense que se viene también ya está moviendo el avispero. El mandato de Máximo Kirchner finaliza en diciembre de este año y hay que convocar a elecciones, aunque todos están esperando para agitar el tema a que pase la elección nacional.

Por lo demás, se sabe que otros temas también van a generar tensiones post 26: el presupuesto de Kicillof, las nuevas autoridades de la legislatura, los cargos vacantes que hay que negociar y los posibles cambios de gabinete, son parte del menú de las discusiones que se vienen.