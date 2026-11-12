Fortalecida por León XIV, la CGT no espera al Gobierno ni cree en el G6 y prepara medidas de fuerza

Para la CGT, el paso del papa León XIV por la Argentina fue un soplo de aire fresco. Pero la central obrera no se hace ilusiones: cree que el gobierno de Javier Milei no responderá su pedido de diálogo, desconfía del llamado en tono similar del empresarial del Grupo de los Seis (G6) y acelera hacia una medida de fuerza antes de fin de año.

La lectura que por estas horas gana consenso en Azopardo es que el mensaje del pontífice cambió el clima social, pero no la actitud de la Casa Rosada ni de los empresarios. Por eso, la central tiene resuelto usar el impulso para mostrarse activa, con una protesta propia y con la mirada puesta en el peronismo de 2027, y no para esperar un gesto del oficialismo. El pedido de mesa de diálogo quedó como una señal política más que como una expectativa real de sentarse a negociar.

El martes, un día después del encuentro con el papa en la Universidad Católica Argentina (UCA) , la CGT difundió un documento donde propone una mesa de diálogo permanente entre trabajadores, capital inversor y Estado, en busca de generar empleo registrado y de calidad, recuperar el poder adquisitivo de los salarios y fortalecer la producción. Lo firmaron los tres cotitulares de la central, Jorge Sola , Cristian Jerónimo y Octavio Argüello , de Camioneros, que estuvieron presentes en el acto.

El texto usa las palabras del papa como argumento: sostiene que el Estado tiene “responsabilidades indelegables” en la protección de derechos y el desarrollo, y advierte que “un país puede producir más y, sin embargo, distribuir peor”. Es el mismo diagnóstico que Jerónimo y el titular de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) , Gerardo Martínez , le llevaron al pontífice el 12 de septiembre en el Vaticano.

LA CGT ANTE LA VISITA DEL PAPA LEÓN XIV Recibimos al Santo Padre con el honor de representar a las trabajadoras y los trabajadores organizados, y le hicimos llegar nuestras convicciones: el trabajo es dignidad y la justicia social es el principio ordenador de la comunidad.… pic.twitter.com/4Wo43c3AeI

En la CGT hay coincidencia total de que el paso de León XIV por la Argentina tuvo un impacto enorme y que su visita pegó en la línea de flotación del gobierno libertario. Lo entendieron el domingo pasado, con el discurso papal en el Palacio Libertad, y lo ratificaron el lunes, con el contundente mensaje en la UCA, ante empresarios, sindicalistas y movimientos sociales. Allí, el papa habló de justicia social, de límites a la ganancia empresaria y de poner la economía al servicio del hombre y no al revés.

Javier Milei y Robert Francis Prevost, el papa León XIV, en el Palacio Libertad. Relatos antagónicos.

“Si hubiese sido Francisco el que dijo todo eso, lo hubieran salido a tachar de papa peronista”, dijo a Letra P el secretario de Interior de la CGT, Héctor Daer. Para el dirigente de Sanidad, la reacción de la gente muestra que “esta gran batalla cultural no está perdida” y que hay en el ADN argentino algo que “se identifica con la doctrina social de la Iglesia”. “La tarea ahora para el peronismo es interpretar su mensaje en términos de amplitud”, agregó.

Milei y el G6, sin respuesta

Del mileísmo, sin embargo, la CGT no espera nada. “Más allá de lo que haga el Gobierno, nosotros tenemos que tener claro qué es lo que vamos a hacer nosotros”, apuntó Jerónimo. En la cúpula cegetista creen que Milei acelerará el ajuste y que el plan económico libertario ya fracasó. El pedido de mesa quedó en manos de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, sin fecha ni formato, y el secretario de Trabajo, Julio Cordero, marcó los límites en el propio acto: “Nosotros siempre reivindicamos a los sindicatos. Tienen que estar al servicio de la gente”.

ENCUENTRO DEL PAPA CON EL MUNDO DEL TRABAJO



Participamos del encuentro histórico entre el Santo Padre y el mundo del trabajo en la UCA. Estuvimos junto a las dos CTA, empresarios, docentes, trabajadoras y trabajadores de la economía popular y movimientos sociales.



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Las cámaras empresarias hicieron su propio pedido. El G6, que agrupa a las principales entidades del sector, anticipó una mesa amplia para “acordar unas pocas bases que se sostengan más allá de cada gobierno”. Pero el presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), Natalio Mario Grinman, dijo el pasado martes que la justicia social es “un eslogan vacío”.

En la central leyeron el mensaje del G6 como un gesto de "oportunismo" de los empresarios y desmienten que haya habido coordinación en el llamado al diálogo con el Círculo Rojo. "Si vamos a una mesa es para discutir salarios, jornada laboral, inteligencia artificial y un modelo que frene la primarización de la economía, no la ganancia de ellos", dicen en Azopardo.

Una medida de fuerza acotada

Sola confirmó por estas horas que una medida de fuerza de la CGT está en etapa de preparación. “Va a ser junto con las otras centrales”, dijo, y habló de buscar “la mayor efectividad posible” y de un reclamo que abarca empleo, salud y educación, no solo salarios. No precisó fecha ni formato. En la mesa chica ya habían archivado el quinto paro general contra Milei.

Lo que se analiza es un cese parcial de actividades: poco tiempo, fuera de las horas pico, con asambleas en los lugares de trabajo y sin que los trabajadores pierdan el día ni el presentismo. Podría concretarse entre fines de noviembre y principios de diciembre, si lo ratifica el Consejo Directivo. Pesa el antecedente del paro del 19 de febrero, que no logró paralizar la actividad.