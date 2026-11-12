La Justicia apura al PJ de Jujuy: oficializó la lista de Rivarola y ordenó votar antes del 20 de diciembre

La Justicia Federal de Jujuy dio a conocer dos resoluciones claves en la interna del PJ de esa provincia del Norte Grande . Por un lado, oficializó la lista de Rubén Rivarola , por lo que la tribu de Carolina Moisés tendrá rival en los comicios partidarios. Por otro lado, exigió que las elecciones se realicen antes del 20 de diciembre.

Ambas decisiones se conocieron en horas del mediodía de este jueves. Con su decisión, el juez federal con competencia electoral de Jujuy Esteban Hansen cumplió lo ordenado en su momento por la Cámara Nacional Electoral (CNE) y, así, volvió a poner al Partido Justicialista jujeño en disputa entre las dos nóminas que se habían presentado.

En la primera resolución, Hansen ordenó extender el plazo de intervención del PJ. La nueva fecha de finalización es el 20 de diciembre de 2026. A cargo estará Federico Prieto , un abogado neuquino que había sido colocado allí por la CNE luego de revocar la decisión de Hansen de proclamar a Carlos de Aparici , el candidato de Moisés, como nuevo titular partidario.

La intervención de Prieto debía finalizar el 4 de diciembre, pero su mandato se estiró dos semanas en virtud de la readecuación del cronograma electoral. De hecho, en la misma movida, el magistrado le pidió a Prieto que se haga cargo de acomodar las fechas, y ordenó que la proclamación de autoridades sea antes del 20 de diciembre , por lo que las elecciones deberían ser en los primeros días de ese mes.

Paralelamente, Hansen oficializó la lista de Rivarola que había sido impugnada. Más allá de la decisión que terminó de revivir al diputado provincial, el fallo permitió conocer algunos nombres de peso en la nómina. Por ejemplo, el exgobernador Eduardo Fellner ocupa el tercer lugar de la lista, el exdiputado provincial Juan Jenefes va quinto, el diputado Guillermo Snopek va séptimo y el ex vicegobernador Guillermo Jenefes es candidato a congresal titular.

La decisión de la Cámara Nacional Electoral

La decisión de Hansen se da en línea con el fallo de la CNE de hace dos semanas, que revocó la impugnación a Rivarola y ordenó que se diera curso al pedido de oficialización de su lista. El tribunal consideró que el juez había aplicado una interpretación restrictiva de las reglas para corregir y reemplazar candidatos, pese a que la Carta Orgánica del PJ habilitaba expresamente esas modificaciones.

Carolina Moisés, la peronista rebelde de Jujuy.

Los camaristas cuestionaron que el magistrado hubiera considerado que los cambios tenían una “entidad, naturaleza y alcance” que impedían aceptarlos. Según el fallo, esa distinción entre correcciones menores y modificaciones sustanciales no surge de la normativa partidaria. Además, remarcaron que las modificaciones habían buscado responder a las observaciones formuladas por la Junta Electoral.

La resolución tampoco significó la oficialización automática de la nómina de Rivarola. La CNE le ordenó a Hansen que admitiera las modificaciones y verificara el cumplimiento de los requisitos de cada candidatura. También dispuso que, si algún postulante no resultara habilitado, se efectuara el corrimiento de nombres correspondiente para cubrir los lugares vacantes. Fue lo que el magistrado hizo con la resolución que se conoció el jueves.

La interna del PJ de Jujuy

Así las cosas, todo indica que el peronismo jujeño irá a elecciones para definir su conducción tras años de idas y vueltas. El partido había sido intervenido a principios de 2023 por el entonces titular del PJ a nivel nacional, Alberto Fernández. El expresidente lo había hecho en virtud de la cercanía política de Rivarola con el entonces gobernador Gerardo Morales.

A partir de allí, hubo una sucesión de interventores en el PJ y la normalización se fue estirando. En ese contexto es que el peronismo fue dividido en dos elecciones consecutivas y, tras los comicios de 2025, se activaron las internas. Se presentaron dos listas: la de Rivarola y la armada por Moisés, encabezada por De Aparici y bancada por los gobernadores dialoguistas del Norte Grande.

En ese proceso fue que se presentaron impugnaciones a la lista de Rivarola. Si bien en un primer momento el diputado provincial intentó corregirlas, Hansen terminó por rechazar su presentación considerando que las modificaciones eran demasiadas. Esa decisión fue la que la CNE revocó hace algunos días, cuando volvió a poner en carrera a Rivarola.