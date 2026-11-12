Santa Fe: el senador Calvo va por la reelección haciendo equilibrio entre Perotti y Giuliano

El senador por el departamento Castellanos , Alcides Calvo , confirmó que competirá por un nuevo período en la cámara alta de Santa Fe . El cacique del oeste de la bota confía en que el peronismo se mantenga unido en 2027, mientras hace equilibrio para mantener una buena sintonía con el exgobernador Omar Perotti y con el diputado Diego Giuliano .

Calvo anunció en distintas oportunidades, a lo largo de este año, que buscará extender su permanencia en la Legislatura de la provincia. El senador afirmó sus intenciones tras descartar una candidatura por la intendencia de Rafaela , la ciudad cabecera del departamento Castellanos , al que representa desde 2002.

Fuentes que forman parte del equipo del legislador aseguraron a Letra P que la candidatura de Calvo se presentará dentro de la estructura del Partido Justicialista (PJ) , tal como ocurrió cada vez que se presentó a una elección.

En el entorno del senador consideran que el histórico dirigente podría ser el candidato de unidad del peronismo, aunque no descartan que haya otro contendiente en las primarias. “Puede haber PASO, eso ya no depende de nosotros. En ese caso, competiremos como ya lo hemos hecho antes”, señaló un colaborador de Calvo a este medio.

Alcides Calvo irá en busca de cuatro años más en la Legislatura de Santa Fe.

Las intenciones del espacio conducido por el dirigente nacido en Josefina , localidad ubicada a 70 kilómetros de Rafaela , apuntan a que su estructura pueda presentar listas en al menos 35 localidades del departamento en los comicios de 2027.

Una vieja sociedad con Omar Perotti

Calvo arribó al Senado provincial en 2002 como suplente, luego de que Perotti renunciara a su cargo para desempeñarse como asesor del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). A partir del año siguiente, el legislador revalidó su lugar en la Legislatura en seis elecciones consecutivas.

A lo largo de todos estos años, Calvo y Perotti sostuvieron su sociedad política sin grandes sobresaltos. Colaboradores del senador afirman que el vínculo goza de buena salud. “Tienen buena relación y hablan muy seguido”, señalaron.

Como viene contando este medio, el exgobernador de Santa Fe esquiva por el momento las definiciones sobre su futuro político, pero no descarta competir nuevamente por una banca de diputado provincial en 2027.

Puentes tendidos con Diego Giuliano

En medio de las vacilaciones de Perotti, Calvo se mostró junto a Diego Giuliano, quien es uno de los principales candidatos por el peronismo para competir por la gobernación en el próximo turno electoral. Los dirigentes posaron juntos durante la recorrida del presidente del Frente Renovador por el departamento Castellanos.

Semanas atrás, el senador había sido el único representante del perottismo en la presentación del libro de Giuliano en Rosario.

El abrazo entre Sergio Massa y Caren Tepp en la presentación del libro de Diego Giuliano https://t.co/MtuzP9tzVi pic.twitter.com/fCOOL7p1MT — Álvaro Maté (@alvaromate201) August 25, 2026

El diálogo entre los referentes justicialistas es fluido, según reconocen fuentes de ambos sectores. Pese a eso, en el espacio del senador se muestren algo cautelosos. “Tenemos buena relación. Alcides lo ve muy bien a Diego como candidato (a gobernador), pero primero debe definir él qué va a hacer y luego resolver el partido”, señaló una fuente del entorno del legislador.

Cerca de Calvo, además, destacan la buena relación del senador con el empresario del biodiésel Federico Pucciariello, quien, según contó Letra P, evalúa competir por la Casa Gris en representación del PJ. “Con Pucciariello la relación también es buena”, señaló una fuente cercana a Calvo. “Nosotros recibimos a todos los compañeros que andan por el departamento”, completó.