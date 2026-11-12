La UCR porteña se prepara para competir en la Ciudad y busca aliados en la Coalición Cívica y el socialismo

Leonel Chiarella abrirá el congreso de la UCR porteña convocado por Hernán Rossi para empezar a construir una alternativa electoral a Javier Milei

Con el calendario electoral porteño aún sin definiciones, la Unión Cívica Radical (UCR) ya se prepara para la contienda 2027. Este sábado, el espacio que conduce Hernán Rossi en la ciudad de Buenos Aires realizará un congreso partidario para discutir su programa electoral y empezar a esbozar una alianza que se posiciona en las antípodas de La Libertad Avanza (LLA) .

El encuentro se celebrará el próximo sábado a partir de las 9:30 en el comité partidario de Tucumán al 1600. De la jornada participarán legisladores porteños, diputados nacionales y referentes del partido boinablanca en la capital que coinciden en la necesidad de construir una alternativa amplia frente al avance de Javier Milei en el distrito.

Con ese objetivo en mente, también se extendieron invitaciones a dirigentes de otros espacios como el diputado Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) y Roy Cortina , presidente del Partido Socialista porteño y subsecretario de Políticas Culturales de Jorge Macri .

"Vamos a este diálogo con la certeza de que debemos amalgamar una coalición lo más amplia posible que, desde el progresismo , plantee una alternativa caracterizada por el compromiso y la sensibilidad social con el fin de reparar tanto daño y construir una Argentina más solidaria e inclusiva ", sostuvo Rossi.

Maximiliano Ferraro, diputado nacional de la Coalición Cívica, es uno de los invitados al congreso partidario de la UCR porteña para empezar a tejer lazos con dirigentes opositores a Javier Milei

El intento de la UCR de construir una coalición amplia encuentra un límite innegociable en LLA y sus aliados . "En tiempos en que se quieren poner en crisis las características idiosincráticas de la democracia, en que se sostiene la idea de 'destruir el estado desde adentro', venimos a decir nuestras cosas y a seguir enarbolando nuestras banderas", sostuvo Rossi en la previa del encuentro.

El titular del radicalismo porteño mantiene una impronta fuertemente opositora a la Casa Rosada con mensajes en defensa de la industria nacional, el financiamiento para las universidades y las prestaciones por discapacidad. En redes sociales, también se suele manifestar en contra del estilo comunicacional del presidente y los agravios contra periodistas y opositores.

No es gasto, Presidente. Son jubilados, pacientes y personas con discapacidad. Si tu equilibrio fiscal necesita dejarlos afuera, el problema no es el “pero”, es tu modelo. https://t.co/MAUgRWmSMU — Hernán Rossi (@hernanrossi_ok) November 6, 2026

En este contexto, aunque esperan construir una coalición amplia para competir en las urnas, para la UCR capitalina una eventual confluencia con el PRO pareciera ser una posibilidad remota. Sucede que el jefe de gobierno, Jorge Macri, ya se mostró en más de una oportunidad a favor de una alianza con la fuerza libertaria, pese a que, en las sucesivas reuniones en Casa Rosada, aún no hubo avances concretos en esta dirección y el acuerdo continúa en un impasse.

"Algo debe quedar claro: desde el vamos, no van a contar con nosotros para acompañar ningún tipo de acuerdo que avale este proceso liderado por Javier Milei y por su alianza de extrema derecha global que, afortunadamente, entró en crisis en los últimos turnos comiciales", afirmó Rossi en relación a las derrotas de Flávio Bolsonaro en Brasil y Donald Trump en las elecciones de medio término de Estados Unidos.

Un gesto de unidad interna

Pese a ese distanciamiento del mandatario porteño, en la cumbre de este sábado, estarán presentes figuras de la UCR vinculadas a Daniel "Tano" Angelici, operador judicial y miembro de la mesa chica de Macri. Compartirán la actividad junto a referentes de Evolución, la agrupación interna que responde al liderazgo de Martín Lousteau. El diputado será uno de los principales oradores y tendrá a su cargo el discurso de cierre.

Ambos espacios disertarán sobre democracia, derechos humanos, empleo, diversidad y descentralización en la ciudad. Son algunos de los ejes que podrían marcar la agenda del espacio rumbo a los comicios porteños de 2027.

Martín Lousteau, senador y presidente de la UCR.

La apertura, en tanto, estará a cargo del presidente del Comité Nacional de la UCR, Leonel Chiarella. El joven intendente de Venado Tuerto llegó a la conducción del partido centenario por impulso de Lousteau y el gobernador santafesino Maximiliano Pullaro. Aunque busca mantener un delicado equilibrio entre las corrientes internas que buscan congraciarse con la Casa Rosada y aquellas que marcan distancia del jefe de Estado, suele mostrar una impronta más opositora, alineada con la posición de la cúpula porteña del espacio.

Además, habrá representantes de Franja Morada, la pata universitaria de la UCR; la Juventud Radical; la militancia barrial y los colegios profesionales donde el partido centenario tiene una fuerte presencia. El objetivo es promover un espacio de "escucha activa" y "debate horizontal" entre estos grupos y actores de la sociedad civil para diseñar una propuesta que permita ponerle un freno a LLA.