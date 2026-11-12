La Plata: PROFED dedica noviembre al presupuesto, la recaudación y las políticas públicas

Axel Kicillof, con intendentes en la gobernación de Buenos Aires. Los municipios son actores clave para una gobernanza más dinámica, eficiente y cercana.

El programa de formación en gobierno local de Propuesta Federal para el Cambio (PROFED) dedica noviembre a las herramientas de gestión municipal en La Plata . La agenda incluye generación de recursos, administración del presupuesto, diseño de políticas públicas y relevamiento de demandas barriales.

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Los encuentros se desarrollan los jueves, de 18 a 19.30, en el hotel Howard Johnson de El Retiro. Las cuatro clases del mes forman parte de un programa de diez encuentros, que comenzó el 15 de octubre y se extenderá hasta el 17 de diciembre.

El recorrido tiene un objetivo común: aportar herramientas para elaborar un Plan de Gobierno Local 2027–2031 , que será el trabajo final del curso. La propuesta deberá integrar una estrategia de recursos, un esquema presupuestario, una política prioritaria con metas e indicadores y un mapa de prioridades territoriales.

La clase del 5 de noviembre, a cargo del contador Horacio Prada , fue programada para abordar la economía municipal y la generación de recursos. El temario incluyó ingresos propios, transferencias, tasas, derechos, contribuciones y multas, además de coparticipación y alternativas de financiamiento.

La propuesta también contempló el análisis de padrones, morosidad, fiscalización y atención al contribuyente, junto con la simplificación y digitalización de trámites. Como práctica, se planteó identificar mejoras en los ingresos y evaluar sus costos y restricciones.

Para este jueves 12 está prevista la clase sobre presupuesto municipal y administración del gasto, también a cargo de Prada. Se trabajará sobre el gasto corriente y de capital y las etapas de formulación, aprobación y ejecución presupuestaria.

El encuentro incluirá una introducción al sistema RAFAM, además de contenidos sobre tesorería, deuda, compras y contrataciones. Otro eje será la diferencia entre contar con crédito presupuestario y disponer del dinero para ejecutar una partida.

En el ejercicio práctico, los equipos deberán analizar un presupuesto simplificado y justificar una reasignación de recursos que preserve los servicios esenciales.

De los problemas locales a las políticas públicas

El jueves 19, Sebastián Baglioni estará al frente de la clase sobre políticas públicas locales. El encuentro abordará cómo transformar un problema en una propuesta de intervención, con atención a su viabilidad institucional, costos, plazos y responsables.

El trabajo incluirá casos de seguridad ciudadana, residuos, tránsito, primera infancia y atención vecinal. También se analizarán herramientas de evaluación. En esa jornada, los equipos entregarán un avance que vincule las políticas propuestas con su presupuesto.

La agenda de noviembre cerrará el jueves 26 con una clase de Juan Pablo Zabala sobre relevamiento barrial y mapeo estratégico de la ciudad. Se utilizarán fuentes públicas, encuestas, observación y recorridas de campo para identificar instituciones, servicios, infraestructura, actividades económicas y demandas vecinales.

La calidad de la información, sus límites de representatividad y la protección de datos personales serán parte del temario. Cada equipo deberá elaborar una ficha de relevamiento y un mapa de un barrio o localidad, con una distinción entre datos comprobados, percepciones y aspectos pendientes de verificar.