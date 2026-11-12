Nacional
  • Nacional
  • Norte Grande
  • Centro
  • Patagonia
GESTIÓN MUNICIPAL

La Plata: PROFED dedica noviembre al presupuesto, la recaudación y las políticas públicas

El curso de gobierno local aborda las cuentas municipales y el diseño de soluciones. La agenda de clases y el trabajo final con horizonte en 2027.

Por Letra P | Periodismo Político
Axel Kicillof, con intendentes en la gobernación de Buenos Aires. Los municipios son actores clave para una gobernanza más dinámica, eficiente y cercana.

Axel Kicillof, con intendentes en la gobernación de Buenos Aires. Los municipios son actores clave para una gobernanza más dinámica, eficiente y cercana.

El programa de formación en gobierno local de Propuesta Federal para el Cambio (PROFED) dedica noviembre a las herramientas de gestión municipal en La Plata. La agenda incluye generación de recursos, administración del presupuesto, diseño de políticas públicas y relevamiento de demandas barriales.

Notas Relacionadas
Sergio Palazzo
ELECCIONES 2026

La Bancaria de Palazzo va a las urnas en La Plata con dos listas oficialistas

Los encuentros se desarrollan los jueves, de 18 a 19.30, en el hotel Howard Johnson de El Retiro. Las cuatro clases del mes forman parte de un programa de diez encuentros, que comenzó el 15 de octubre y se extenderá hasta el 17 de diciembre.

El recorrido tiene un objetivo común: aportar herramientas para elaborar un Plan de Gobierno Local 2027–2031, que será el trabajo final del curso. La propuesta deberá integrar una estrategia de recursos, un esquema presupuestario, una política prioritaria con metas e indicadores y un mapa de prioridades territoriales.

Las cuentas municipales, en la agenda de PROFED

La clase del 5 de noviembre, a cargo del contador Horacio Prada, fue programada para abordar la economía municipal y la generación de recursos. El temario incluyó ingresos propios, transferencias, tasas, derechos, contribuciones y multas, además de coparticipación y alternativas de financiamiento.

La propuesta también contempló el análisis de padrones, morosidad, fiscalización y atención al contribuyente, junto con la simplificación y digitalización de trámites. Como práctica, se planteó identificar mejoras en los ingresos y evaluar sus costos y restricciones.

Para este jueves 12 está prevista la clase sobre presupuesto municipal y administración del gasto, también a cargo de Prada. Se trabajará sobre el gasto corriente y de capital y las etapas de formulación, aprobación y ejecución presupuestaria.

El encuentro incluirá una introducción al sistema RAFAM, además de contenidos sobre tesorería, deuda, compras y contrataciones. Otro eje será la diferencia entre contar con crédito presupuestario y disponer del dinero para ejecutar una partida.

En el ejercicio práctico, los equipos deberán analizar un presupuesto simplificado y justificar una reasignación de recursos que preserve los servicios esenciales.

De los problemas locales a las políticas públicas

El jueves 19, Sebastián Baglioni estará al frente de la clase sobre políticas públicas locales. El encuentro abordará cómo transformar un problema en una propuesta de intervención, con atención a su viabilidad institucional, costos, plazos y responsables.

El trabajo incluirá casos de seguridad ciudadana, residuos, tránsito, primera infancia y atención vecinal. También se analizarán herramientas de evaluación. En esa jornada, los equipos entregarán un avance que vincule las políticas propuestas con su presupuesto.

La agenda de noviembre cerrará el jueves 26 con una clase de Juan Pablo Zabala sobre relevamiento barrial y mapeo estratégico de la ciudad. Se utilizarán fuentes públicas, encuestas, observación y recorridas de campo para identificar instituciones, servicios, infraestructura, actividades económicas y demandas vecinales.

La calidad de la información, sus límites de representatividad y la protección de datos personales serán parte del temario. Cada equipo deberá elaborar una ficha de relevamiento y un mapa de un barrio o localidad, con una distinción entre datos comprobados, percepciones y aspectos pendientes de verificar.

Temas
Notas Relacionadas
kicillof busca negociar las reelecciones indefinidas en el paquete de fin de ano
ELECCIONES 2027

Kicillof busca negociar las reelecciones indefinidas en el paquete de fin de año

Quiere sumar el debate en la discusión por el presupuesto y el financiamiento, pero enfrenta diferencias con el kirchnerismo, el massismo y la oposición.
El papa y Axel Kicillof, en el Cottolengo Don Orione.
ESCALA EN LA PATRIA PERONISTA

Conurbano bendito: Kicillof, el papa y el país que el gobernador quiere disputarle a Milei

La visita a Claypole le dio al bonaerense una escena de anfitrión. “La Argentina, más allá de los relatos”, destacan en La Plata. La foto ampliada.

Las Más Leídas

Más Sobre Municipios

También te puede interesar

Axel Kicillof, con intendentes en la gobernación de Buenos Aires. Los municipios son actores clave para una gobernanza más dinámica, eficiente y cercana.
GESTIÓN MUNICIPAL

La Plata: PROFED dedica noviembre al presupuesto, la recaudación y las políticas públicas

Por  Letra P | Periodismo Político
Gustavo Sáenz con la Corte de Salta.
DISCUSIÓN 2027

La Corte de Justicia de Salta bancó la reforma electoral de Sáenz y validó la Ley de Lemas

Por  Maira López
Rolando Figueroa habló sobre el llamado a elecciones en Neuquén. 
DISCUSIÓN 2027

Las razones de Figueroa para votar en febrero: grieta, PASO y Vaca Muerta

Por  Letra P | Periodismo Político
Ricardo Quintela, gobernador de La Rioja.
CULEBRÓN GITANO

El peronismo de La Rioja intenta convencer a Quintela de votar en el primer semestre de 2027

Por  Lucio Di Giuseppe