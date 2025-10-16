Elecciones | 26 de octubre

Natalia de la Sota se anota para el 17-O y el peronismo de Córdoba divide la lealtad en tres actos

La diputada encabezará la celebración en el interior provincial. Juan Schiaretti estará con los gremios. Pablo Carro, cumbre militante en un barrio céntrico.

Letra P | Luis Zegarra
Por Luis Zegarra
Natalia de la Sota, candidata de Defendamos Córdoba

Natalia de la Sota, candidata de Defendamos Córdoba

Los gremios que responden al cordobesismo organizarán el acto del 17 de octubre

Los gremios que responden al cordobesismo organizarán el acto del 17 de octubre

Pablo Carro convocó a la militancia cristinista a barrio Güemes

Pablo Carro convocó a la militancia cristinista a barrio Güemes

Natalia de la Sota encabezará un acto el 17 de octubre, el Día de la Lealtad Peronista. Será el en interior de Córdoba por la noche. La organización correrá por cuenta de su militancia, por fuera de la injerencia de la conducción oficial del PJ. Peronómetro en mano, Provincias Unidas y Fuerza Patria también se subirán a la fecha insignia.

Notas Relacionadas
Natalia de la Sota, candidata a diputada por Defendamos Córdoba
Elecciones | 26 de octubre

De la Sota esquiva el choque con los K y el PJ para cuidar su marca y concentra fuego en Milei

Por  Luis Zegarra

En el equipo de la diputada remarcan que será el único festejo para la ocasión del espacio denominado Defendamos Córdoba. Destacan también que no interrumpirá sus recorridas, que este viernes incluirá además los departamentos Santa María y Tercero Arriba, con paradas en las capitales de cada jurisdicción: Alta Gracia y Río Tercero.

Natalia de la Sota, por el interior

La diputada que aún representa a Hacemos Unidos por Córdoba en el Congreso convocó a su militancia a Río Segundo, en el Sindicato de Trabajadores Municipales de Río II y Zona, a las 20 horas. Más allá del evento, ratifica que continuará recorriendo la provincia con actividades en las que priorizará el contacto directo con vecinos y vecinas. En ellas, además de un compromiso rubricado por el “cara a cara”, se presenta como la única representante de “un justicialismo que no puede permitir más sufrimiento para los sectores maltratados por el gobierno nacional”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/nataliadlsok/status/1977714812407738729&partner=&hide_thread=false

Además de reforzar su imagen de antítesis a las políticas de Javier Milei, De la Sota sigue apuntando similitudes entre las listas que lideran las intenciones de voto. Según repite, superadas las elecciones legislativas, los referentes de Provincias Unidas volverán a coordinar acciones con aquel gobierno nacional que aplica motosierra sobre los sectores más vulnerables. “Somos la mejor opción para decirle basta a Milei”, repitió este miércoles en su gira por localidades del Valle de Punilla.

En la misma línea, aunque ya no dudan en reconocerse dentro de las tres fuerzas que ocuparían el podio, sus compañeros de campaña advierten que en los días finales podría ser objeto de la campaña sucia de sus adversarios. Registros de un pasado compartido en el Frente de Todos ya circulan por reducidos grupos. Organización imprevista de actos en simultáneo, en importantes ciudades, es otra maniobra que han padecido. Citan como ejemplo cercano dos visitas a Villa María.

Natalia de la Sota en homenaje a su padre, en la Comuna San Roque
Natalia de la Sota, de Defendamos C&oacute;rdoba, encabezar&aacute; un acto por el D&iacute;a de la Lealtad

Natalia de la Sota, de Defendamos Córdoba, encabezará un acto por el Día de la Lealtad

Las mismas voces también recuerdan que tanto el peronismo provincial como La Libertad Avanza disponen de todos los recursos que brindan “los aparatos”. No obstante, destacan que De la Sota ha librado una exitosa batalla en redes sociales. “Según las métricas comparadas, en el último mes estuvo cerca de duplicar al propio Juan Schiaretti en las interacciones en redes, alcanzando las 421 mil por sobre las 258 mil del exgobernador”, apuntan.

Juan Schiaretti, con los gremios

Sin visos de contacto entre sí, Provincias Unidas y Fuerza Patria tendrán sus propias conmemoraciones del 17 de octubre. La fuerza que lleva al exgobernador como cabeza de lista diría presente en un evento cuya organización esencial corre por cuenta de sindicatos afines.

Hasta el momento no hay precisión respecto de horarios y locación; aún reina una cuidadosa narrativa que destaca el rol de invitados que les cabe. Las voces consultadas no niegan la relevancia de la fecha, pero delegan en los gremios toda preparación.

facundo torres sindicatos provincias unidas campaña
El presidente del PJ de C&oacute;rdoba, Facundo Torres, con gremios de C&oacute;rdoba

El presidente del PJ de Córdoba, Facundo Torres, con gremios de Córdoba

Sí coinciden en destacar que la coordinación de la tropa propia correrá por cuenta del PJ Capital, cuya conducción tributa directamente a la senadora Alejandra Vigo y al intendente Daniel Passerini.

Por si acaso, sindicatos nucleados en la CGT Córdoba, la CGT Regional Córdoba y la CTA se han convocado para las 11 del jueves en la esquina de Boulevard San Juan y Cañada, a pocos metros de la sede del peronismo mediterráneo.

Quienes convocan a esta actividad aseguran que no cuentan, hasta aquí, con figuras cordobesistas en la lista de invitados.

Pablo Carro, en Güemes

Como contó Letra P, la dirigencia y la militancia de Fuerza Patria se encontrarán en la sede de la Asociación Cultural, Social y Deportiva 25 de Mayo, ubicada en el barrio Güemes de la capital, a pocos metros de la convocatoria lanzada por las CGT y la CTA.

Se descuenta la presencia de las principales figuras del espacio, incluyendo todos los candidatos de la lista que encabezan el diputado Pablo Carro y Constanza San Pedro.

Pablo Carro Coti san pedro
Pablo Carro y Coti San Pedro, de Fuerza Patria C&oacute;rdoba.

Pablo Carro y Coti San Pedro, de Fuerza Patria Córdoba.

No se tratará, anticipan, de un acto de grandes dimensiones. La pretensión es un encuentro de refuerzo de lazos con una militancia que sigue considerando al kirchnerismo como el mejor intérprete de la doctrina justicialista.

La cita también casi como cierre de campaña en la capital, reservando las recorridas finales para otras importantes ciudades de la provincia.

Temas
Notas Relacionadas
Juan Schiaretti junto a Martín Llaryora y Gina Grazziano
Elecciones 2025 | Córdoba

Llaryora y Schiaretti fijaron el triunfo de Reducción como el primer mojón de Provincias Unidas

Viajaron al sur provincial para levantar la mano de Gina Grazziano, que ganó con el 84%. Sucederá al padre, quien murió en un accidente. El mensaje nacional.
Juan Schiaretti sigue primer en Córdoba, pero La Libertad Avanza empieza a remontar
Exclusivo

Una encuesta en Córdoba muestra a Schiaretti y al candidato de Milei cabeza a cabeza

El sondeo de Delfos marca una diferencia de un punto entre el referente de Provincias Unidas y el libertario Roca. De la Sota, firme en el tercer puesto.

Las Más Leídas

Más Sobre Política

También te puede interesar

Spotify se instala en Argentina
Cajita musical

Casa Spotify en Argentina: cómo es el salto de la distribución a la generación de contenidos

Por  Florencia Sosa  y Victoria Albornoz Saroff
Cristina Fernández de Kirchner.
INTERNA EN PAUSA

Día de la Lealtad: el peronismo ensaya una tregua frente a la casa de CFK

Por  Gabriela Pepe
Los gobernadores y Juan Schiaretti criticaron a Javier Milei en el acto porteño de Provincias Unidas
Elecciones | 26 de octubre

Provincias Unidas pidió el voto porteño sin despejar la incógnita sobre el vínculo poselectoral con Milei

Por  Yanina Passero
Diego Santilli durante el acto en La Plata 
GLOBOS DE ENSAYO

Operativo remontada: el PRO le imprime mística amarilla a la campaña de La Libertad Avanza en Buenos Aires

Por  Juan Rubinacci