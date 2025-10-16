Entre Ríos: Carolina Gaillard mostró el respaldo político de Juan Grabois a su lista por afuera del PJ

La candidata a senadora por Entre Ríos se reunió con Juan Grabois.

Carolina Gaillard se reunió con Juan Grabois y recibió el respaldo del dirigente a su proyecto político en Entre Ríos. Patria Grande integra la lista Ahora 503 que encabeza la diputada y candidata a senadora para las elecciones legislativas del 26 de octubre.

Junto a ellos estuvieron las candidatas Paola Rubattino y Evelina Kloster. Según indicaron desde el espacio, Grabois ratificó su apoyo al proyecto de Gaillard, que compite con lista propia por fuera del PJ.

Una mirada común sobre Entre Ríos Durante la reunión, los candidatos compartieron una mirada común sobre la situación social de la provincia y hablaron de la necesidad de “fortalecer una representación comprometida con el campo nacional y popular”. “Hubiese sido bueno que se lograra la unidad, pero lo importante hoy es ofrecer al pueblo entrerriano una opción con identidad y convicciones”, dijo Kloster.

Las referentes entrerrianas de Patria Grande, Kloster y Ludmila Fernández, habían acercado previamente al dirigente un diagnóstico sobre las problemáticas sociales que atraviesan sus territorios. Coincidieron en la necesidad de “ponerle un freno a las políticas de ajuste de Javier Milei y Rogelio Frigerio y de construir una agenda que priorice una Argentina humana, con Techo, Tierra y Trabajo para todos, basada en la producción y la ampliación de derechos sociales”.

El acompañamiento de Juan Grabois Tras el encuentro, Rubattino valoró el acompañamiento de Grabois y aseguró que “el espíritu de la lista Ahora 503 es marcar la importancia de llevar al Congreso representantes sin condicionamientos, con el coraje y la coherencia necesaria para defender los intereses del pueblo entrerriano”. Imagen de WhatsApp 2025-09-18 a las 19.22.03_4f6e6bc9 Juan Grabois recibió a las referentes de Entre Ríos de Patria Grande, Ludmila Fernández y Eve Kloster. En la misma línea, las candidatas remarcaron la necesidad de conformar un espacio político comprometido con los desafíos de esta etapa. “Nos une una mirada común sobre lo que está pasando en la Argentina y la convicción de que otro camino es posible”, apuntó Gaillard.

