Entre Ríos: Carolina Gaillard mostró el respaldo político de Juan Grabois a su lista por afuera del PJ

Durante la reunión, los candidatos compartieron una mirada común sobre la situación social de la provincia y hablaron de la necesidad de “fortalecer una representación comprometida con el campo nacional y popular”. “Hubiese sido bueno que se lograra la unidad, pero lo importante hoy es ofrecer al pueblo entrerriano una opción con identidad y convicciones”, dijo Kloster.
Las referentes entrerrianas de Patria Grande, Kloster y Ludmila Fernández, habían acercado previamente al dirigente un diagnóstico sobre las problemáticas sociales que atraviesan sus territorios. Coincidieron en la necesidad de “ponerle un freno a las políticas de ajuste de Javier Milei y Rogelio Frigerio y de construir una agenda que priorice una Argentina humana, con Techo, Tierra y Trabajo para todos, basada en la producción y la ampliación de derechos sociales”.
El acompañamiento de Juan Grabois
Tras el encuentro, Rubattino valoró el acompañamiento de Grabois y aseguró que “el espíritu de la lista Ahora 503 es marcar la importancia de llevar al Congreso representantes sin condicionamientos, con el coraje y la coherencia necesaria para defender los intereses del pueblo entrerriano”.
Juan Grabois recibió a las referentes de Entre Ríos de Patria Grande, Ludmila Fernández y Eve Kloster.
En la misma línea, las candidatas remarcaron la necesidad de conformar un espacio político comprometido con los desafíos de esta etapa. “Nos une una mirada común sobre lo que está pasando en la Argentina y la convicción de que otro camino es posible”, apuntó Gaillard.