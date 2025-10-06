El gobierno bonaerense no descarta presentarse en la Justicia para impedir que se reimpriman las boletas

Las elecciones legislativas 2025 concluirán con los comicios del 26 de octubre para renovar la mitad de las bancas del Congreso. En esta nota, el minuto a minuto de la campaña nacional después del triunfo de Fuerza Patria en la jornada electoral de la provincia de Buenos Aires que terminó con las listas del presidente Javier Milei en segundo lugar.
Milei realizó una prueba de sonido en el Movistar Arena para la presentación de su último libro
El presidente Javier Milei mostró en vivo por su cuenta de Instagram cómo realizó este lunes una prueba de sonido junto a la diputada Lilia Lemoine en el Movistar Arena para le presentación de su último libro La construcción del milagro.
Como contó Pablo Lapuente para Letra P, el grupo que ensayó este fin de semana y acompañará al Presidente estará integrado por el diputado Alberto Benegas Lynch (batería); el candidato a senador por Entre Ríos, Joaquín Benegas Lynch (guitarra); el periodista y biógrafo de Milei, Marcelo Duclós (bajo), el abogado libertario Fernando Mezzina (teclados) y Hernán Scarfó (guitarra).