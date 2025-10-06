El gobierno bonaerense no descarta presentarse en la Justicia para impedir que se reimpriman las boletas

Live Blog Post

Santilli reveló que habló con Macri y Ritondo: "Es el momento de sumar a todos"

El primer candidato a diputado de La Libertad Avanza por la provincia de Buenos Aires, Diego Santilli, reveló que llamó al expresidente y titular del PRO, Mauricio Macri, y a la cabeza del PRO bonaerense, Cristian Ritondo, cuando era una posibilidad quedar como cabeza de lista y remarcó que "es el momento de sumar a todos".

"Terminemos con las discusiones, las peleas, la cosa interna y juntémonos todos por esta Argentina que falta hacer: sacar un nuevo Código Penal, enfrentar al crimen organizado y a los delincuentes, hacer que los trabajadores informales sean trabajadores formales, bajar los impuestos a la sociedad y a los que emprenden e invierten en la Argentina", enumeró Santilli este lunes en radio Rivadavia.

El legislador reconoció que la noticia lo "tomó por sorpresa", pero consideró que "todos" tienen que "jugar": "Necesitamos que le Presidente tenga los diputados y senadores para llevar adelante estas transformaciones".