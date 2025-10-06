en vivo ELECCIONES | 26 DE OCTUBRE

El gobierno bonaerense no descarta presentarse en la Justicia para impedir que se reimpriman las boletas

Tras la amplia victoria peronista en las elecciones bonaerenses, la campaña se enfoca en las legislativas del 26 de octubre.

Las Boletas Únicas de Papel impresas para la provincia de Buenos Aires.Foto: Secretaría electoral del distrito de Buenos Aires.

Las Boletas Únicas de Papel impresas para la provincia de Buenos Aires.

Foto: Secretaría electoral del distrito de Buenos Aires.

Boleta Única de Papel para la provincia de Buenos Aires con José Luis Espert como cabeza de lista de La Libertad Avanza.

Boleta Única de Papel para la provincia de Buenos Aires con José Luis Espert como cabeza de lista de La Libertad Avanza.

José Luis Espert y Guillermo Francos.

José Luis Espert y Guillermo Francos.

EN VIVO

Live Blog Post

Milei realizó una prueba de sonido en el Movistar Arena para la presentación de su último libro

El presidente Javier Milei mostró en vivo por su cuenta de Instagram cómo realizó este lunes una prueba de sonido junto a la diputada Lilia Lemoine en el Movistar Arena para le presentación de su último libro La construcción del milagro.

Como contó Pablo Lapuente para Letra P, el grupo que ensayó este fin de semana y acompañará al Presidente estará integrado por el diputado Alberto Benegas Lynch (batería); el candidato a senador por Entre Ríos, Joaquín Benegas Lynch (guitarra); el periodista y biógrafo de Milei, Marcelo Duclós (bajo), el abogado libertario Fernando Mezzina (teclados) y Hernán Scarfó (guitarra).

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Tv_Libertaria/status/1975217266481623491&partner=&hide_thread=false

Live Blog Post

LLA publicó la convocatoria para el relanzamiento de campaña en Mar del Plata

La Libertad Avanza (LLA) publicó la convocatoria para el relanzamiento de campaña en Mar del Plata este martes a las 18 con el primer candidato a diputado de LLA por la provincia de Buenos Aires, Diego Santilli, y el presidente Javier Milei, después de que José Luis Espert bajara su candidatura por la denuncia de su vínculo con el narco Federico "Fred" Machado.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LLibertadAvanza/status/1975251527716814900&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

Espert también renunció a la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados

El diputado de La Libertad Avanza José Luis Espert renunció a la comisión de Presupuesto y Hacienda, que presidía, a menos de 24 horas de declinar su candidatura a ocupar una banca de La Libertad Avanza en la Cámara baja por otros cuatro años.

image
Live Blog Post

El gobierno bonaerense no descarta presentarse en la Justicia para impedir que se reimpriman las boletas

Tras la renuncia de José Luis Espert a su candidatura a diputado de La Libertad Avanza por la provincia de Buenos Aires a 20 días de las elecciones, el gobierno bonaerense considera que no deberían reimprimirse las boletas y "menos a costo del Estado". Como contó José Maldonado en Letra P, Fuerza Patria estimó el costo de la reimpresión en $ 15 millones.

02 Buenos Aires BUP 2025

El Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires adelantó a Letra P que respetará la decisión del juez Ramos Padilla, pero que no descarta hacer "alguna presentación" para impedir la reimpresión.

BUP Ramos Padilla
El juez Ramos Padilla (con corbata) supervisando las Boletas &Uacute;nicas de Papel impresas para la provincia de Buenos Aires. Foto: Secretar&iacute;a electoral del distrito de Buenos Aires.

El juez Ramos Padilla (con corbata) supervisando las Boletas Únicas de Papel impresas para la provincia de Buenos Aires.

Foto: Secretaría electoral del distrito de Buenos Aires.

Live Blog Post

Santilli sostuvo que "estaría bueno" que se reimprimieran las boletas

El primer candidato a diputado de La Libertad Avanza por la provincia de Buenos Aires, Diego Santilli, sostuvo que "estaría bueno" que se reimprimieran las boletas con su cara, pero que "es una definición de la Justicia".

"No me vuelve loco ser primero, yo quiero apoyar este modelo de cambio, el rumbo que ha trazado el Gobierno y este Presidente que se ha animado a hacer en este país lo que hace décadas no sucede", aclaró el legislador este lunes en radio Rivadavia.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Rivadavia630/status/1975170719030878439&partner=&hide_thread=false

Live Blog Post

Santilli reveló que habló con Macri y Ritondo: "Es el momento de sumar a todos"

El primer candidato a diputado de La Libertad Avanza por la provincia de Buenos Aires, Diego Santilli, reveló que llamó al expresidente y titular del PRO, Mauricio Macri, y a la cabeza del PRO bonaerense, Cristian Ritondo, cuando era una posibilidad quedar como cabeza de lista y remarcó que "es el momento de sumar a todos".

"Terminemos con las discusiones, las peleas, la cosa interna y juntémonos todos por esta Argentina que falta hacer: sacar un nuevo Código Penal, enfrentar al crimen organizado y a los delincuentes, hacer que los trabajadores informales sean trabajadores formales, bajar los impuestos a la sociedad y a los que emprenden e invierten en la Argentina", enumeró Santilli este lunes en radio Rivadavia.

El legislador reconoció que la noticia lo "tomó por sorpresa", pero consideró que "todos" tienen que "jugar": "Necesitamos que le Presidente tenga los diputados y senadores para llevar adelante estas transformaciones".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Rivadavia630/status/1975174005062549628&partner=&hide_thread=false

Live Blog Post

Santilli convocó a Taiana a debatir "donde quiera, a la hora que quiera, como quiera"

El primer candidato a diputado de La Libertad Avanza por la provincia de Buenos Aires, Diego Santilli, convocó a su rival de Fuerza Patria, Jorge Taiana, a debatir "donde quiera, a la hora que quiera, como quiera".

"Tenemos que salir de debates personales para ir a los debates de qué provincia, qué nación y qué país queremos: si queremos volver para atrás o ir para adelante", definió el legislador este lunes en radio La Red.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/diegosantilli/status/1975182410636497222&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

Santilli invitó al electorado a "la Santilleta de la libertad" para "dar vuelta la provincia"

La nueva cabeza de la lista de postulantes a diputados de La Libertad Avanza, Diego Santilli, recordó su campaña con "la Santilleta" y convocó al electorado a subirse para "dar vuelta la provincia", a raíz de un tuit del youtuber libertario Mariano Pérez.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/diegosantilli/status/1974973628241555545&partner=&hide_thread=false

Live Blog Post

Francos admitió que Espert estaba "perjudicando seriamente" la campaña de La Libertad Avanza

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, reconoció que la denuncia contra el diputado de La Libertad Avanza José Luis Espert por sus vínculos con el narco Federico "Fred" Machado estaba "perjudicando seriamente las propuestas políticas basadas en la libertad", después de que el legislador anunciara la baja de su candidatura.

“Se centraba todo en este tema, más allá del tema concreto de si Espert tenía una vinculación o no (con Machado)”, se lamentó el funcionario de Javier Milei al ser consultado por si el parlamentario representaba un “daño enorme”. “Al principio no tuvo claridad para explicar la situación y eso generó dudas o sospechas, y creo que fue un error de comunicación”, apuntó este lunes en radio Mitre.

Francos detalló que, durante el fin de semana, Espert “reflexionó sobre lo que estaba generando él por este episodio”. “El Presidente lo sostuvo creyendo en la inocencia de Espert porque entendió que esto era una acción del kirchnerismo, que trató de ensuciar la campaña”, sostuvo el ex ministro del Interior.

Live Blog Post

El gobierno bonaerense no descarta presentarse en la Justicia para impedir que se reimpriman las boletas

Tras la renuncia de José Luis Espert a su candidatura a diputado de La Libertad Avanza por la provincia de Buenos Aires a 20 días de las elecciones, el gobierno bonaerense considera que no deberían reimprimirse las boletas y "menos a costo del Estado". Como contó José Maldonado en Letra P, Fuerza Patria estimó el costo de la reimpresión en $ 15 millones.

02 Buenos Aires BUP 2025

El Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires adelantó a Letra P que respetará la decisión del juez Ramos Padilla, pero que no descarta hacer "alguna presentación" para impedir la reimpresión.

BUP Ramos Padilla
El juez Ramos Padilla (con corbata) supervisando las Boletas &Uacute;nicas de Papel impresas para la provincia de Buenos Aires. Foto: Secretar&iacute;a electoral del distrito de Buenos Aires.

El juez Ramos Padilla (con corbata) supervisando las Boletas Únicas de Papel impresas para la provincia de Buenos Aires.

Foto: Secretaría electoral del distrito de Buenos Aires.

Live Blog Post

Santilli sostuvo que "estaría bueno" que se reimprimieran las boletas

El primer candidato a diputado de La Libertad Avanza por la provincia de Buenos Aires, Diego Santilli, sostuvo que "estaría bueno" que se reimprimieran las boletas con su cara, pero que "es una definición de la Justicia".

"No me vuelve loco ser primero, yo quiero apoyar este modelo de cambio, el rumbo que ha trazado el Gobierno y este Presidente que se ha animado a hacer en este país lo que hace décadas no sucede", aclaró el legislador este lunes en radio Rivadavia.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Rivadavia630/status/1975170719030878439&partner=&hide_thread=false

Live Blog Post

Santilli reveló que habló con Macri y Ritondo: "Es el momento de sumar a todos"

El primer candidato a diputado de La Libertad Avanza por la provincia de Buenos Aires, Diego Santilli, reveló que llamó al expresidente y titular del PRO, Mauricio Macri, y a la cabeza del PRO bonaerense, Cristian Ritondo, cuando era una posibilidad quedar como cabeza de lista y remarcó que "es el momento de sumar a todos".

"Terminemos con las discusiones, las peleas, la cosa interna y juntémonos todos por esta Argentina que falta hacer: sacar un nuevo Código Penal, enfrentar al crimen organizado y a los delincuentes, hacer que los trabajadores informales sean trabajadores formales, bajar los impuestos a la sociedad y a los que emprenden e invierten en la Argentina", enumeró Santilli este lunes en radio Rivadavia.

El legislador reconoció que la noticia lo "tomó por sorpresa", pero consideró que "todos" tienen que "jugar": "Necesitamos que le Presidente tenga los diputados y senadores para llevar adelante estas transformaciones".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Rivadavia630/status/1975174005062549628&partner=&hide_thread=false

Live Blog Post

Santilli convocó a Taiana a debatir "donde quiera, a la hora que quiera, como quiera"

El primer candidato a diputado de La Libertad Avanza por la provincia de Buenos Aires, Diego Santilli, convocó a su rival de Fuerza Patria, Jorge Taiana, a debatir "donde quiera, a la hora que quiera, como quiera".

"Tenemos que salir de debates personales para ir a los debates de qué provincia, qué nación y qué país queremos: si queremos volver para atrás o ir para adelante", definió el legislador este lunes en radio La Red.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/diegosantilli/status/1975182410636497222&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

Santilli invitó al electorado a "la Santilleta de la libertad" para "dar vuelta la provincia"

La nueva cabeza de la lista de postulantes a diputados de La Libertad Avanza, Diego Santilli, recordó su campaña con "la Santilleta" y convocó al electorado a subirse para "dar vuelta la provincia", a raíz de un tuit del youtuber libertario Mariano Pérez.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/diegosantilli/status/1974973628241555545&partner=&hide_thread=false

Live Blog Post

Francos admitió que Espert estaba "perjudicando seriamente" la campaña de La Libertad Avanza

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, reconoció que la denuncia contra el diputado de La Libertad Avanza José Luis Espert por sus vínculos con el narco Federico "Fred" Machado estaba "perjudicando seriamente las propuestas políticas basadas en la libertad", después de que el legislador anunciara la baja de su candidatura.

“Se centraba todo en este tema, más allá del tema concreto de si Espert tenía una vinculación o no (con Machado)”, se lamentó el funcionario de Javier Milei al ser consultado por si el parlamentario representaba un “daño enorme”. “Al principio no tuvo claridad para explicar la situación y eso generó dudas o sospechas, y creo que fue un error de comunicación”, apuntó este lunes en radio Mitre.

Francos detalló que, durante el fin de semana, Espert “reflexionó sobre lo que estaba generando él por este episodio”. “El Presidente lo sostuvo creyendo en la inocencia de Espert porque entendió que esto era una acción del kirchnerismo, que trató de ensuciar la campaña”, sostuvo el ex ministro del Interior.

Temas
También te puede interesar
Diego Santilli, un salvavidas prestado para Javier Milei. 
DOS SAPOS DE UN BOCADO

Santilli reemplaza a Espert: la ley de género y la casta salvan al Gobierno

Con la campaña arrasada por el escándalo narco, el Gobierno necxesita a un político profesional en el primer casillero. Una norma feminista se lo permite.
Hay 18 millones de boletas impresas con la cara de José Luis Espert como primer candidato de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires.
NARCOPOLÍTICA

Espert, ¡afuera! El peronismo apunta contra el costo multimillonario de reimprimir las boletas

Desde Fuerza Patria calculan en $15.000 millones el costo de borrar al economista de la Boleta Única en Buenos Aires. Quedan 21 días para las elecciones.
Aspirantes peronistas, libertarios y de la tercera vía,  con un ojo en 2027.
2027 YA LLEGÓ

Espert, ¡afuera! Ahora son diez por el sillón de Kicillof

La Libertad Avanza tacha a uno de sus competidores. Los nombres que le quedan a Milei, los que asoman del PRO y los del peronismo en alza.

Notas Relacionadas

Diego Santilli, un salvavidas prestado para Javier Milei. 
DOS SAPOS DE UN BOCADO

Santilli reemplaza a Espert: la ley de género y la casta salvan al Gobierno

Por  Juan Rezzano
Hay 18 millones de boletas impresas con la cara de José Luis Espert como primer candidato de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires.
NARCOPOLÍTICA

Espert, ¡afuera! El peronismo apunta contra el costo multimillonario de reimprimir las boletas

Por  José Maldonado
Aspirantes peronistas, libertarios y de la tercera vía,  con un ojo en 2027.
2027 YA LLEGÓ

Espert, ¡afuera! Ahora son diez por el sillón de Kicillof

Por  Juan Rubinacci