Rosario: qué intendentes firmaron (y cuáles no) el acta de nacimiento del hermano menor de Provincias Unidas

En el sprint final de la campaña, los intendentes hicieron su aporte a Provincias Unidas . En Rosario y liderados por el local Pablo Javkin y el cordobés Daniel Passerini , lanzaron Ciudades Unidas , el hermano menor del armado de los gobernadores, con la firma de más de 500 intendentes y sin correrse ni un centímetro del relato elegido.

No fue casualidad que la ciudad elegida fuera Rosario: ese mismo día se presentó el festival de Cosquín en la ciudad santafesina, por lo que varios intendentes aprovecharon el viaje para asistir a ambos eventos. El grupo representativo de alcaldes se reunió en el coqueto Club Náutico , a la vera del Río Paraná y a pocos metros del Monumento a la Bandera , para firmar el acta con la que presentaron Ciudades Unidas .

El evento fue convocado para la primera mañana del miércoles. Temprano, seis intendentes y una intendenta empezaron a llegar y se prendieron en charlas de camaradería, donde los intercambios de experiencia en gestión fueron protagonistas. Antes de compartir un desayuno con una de las mejores vistas de la ciudad, atendieron a la prensa. Javkin, el anfitrión, fue el encargado de presentar a cada uno de sus colegas frente al grupo de periodistas rosarinos que cubrió el evento.

Seis gobernadores y más de 500 intendentes, unidos en una alternativa del interior. Porque la Argentina tiene que ser gobernada por quienes producen. Con Provincias Unidas, el país se pone de pie desde el trabajo y la producción. pic.twitter.com/soN5hqzD02

Además del rosarino y Passerini, también estuvieron Alberto Ricci - Villa Gobernador Gálvez -, Leonardo Viotti - Rafaela -, Natalia Sánchez - El Trébol -, Sebastián Heredia - Fuentes - y Raúl Cardinali - Cosquín -. Un detalle: la mayoría de los más de 500 jefes territoriales firmantes son de Santa Fe y Córdoba , hay también varios de Jujuy y Chubut y Corrientes aportaron uno cada uno. Es decir, no firmaron intendentes de provincias cuyos gobernadores no forman parte de Provincias Unidas .

Tampoco firmaron el acta el grupo de intendentes peronistas de Santa Fe que se referencian con el gobernador cordobés Martín Llaryora. En ese grupo destacan Roly Santacroce -Funes-, Enri Vallejos -Reconquista-, Adrián Maglia -Granadero Baigorria- y Jorge Berti -Villa Constitución-. Más allá de no haberse sumado a la movida, los cuatro vienen trabajando para la candidatura de Gisela Scaglia y mantienen contacto fluido con Maximiliano Pullaro. De hecho, Santacroce le organizó a la vice un encuentro cerrado con empresarios este jueves en su ciudad.

JavkinPasseriniIntendentes1 Pablo Javkin y Daniel Passerini hablan con los medios.

Pablo Javkin y Daniel Passerini, el dúo principal

La voz cantante la llevaron Javkin y Passerini. En lo discursivo, no se apartaron ni un centímetro del relato elegido por la cúpula de Provincias Unidas. El rosarino, por ejemplo, pidió que “el país tenga una alternativa desde el interior, que alguna vez la Argentina sea gobernada por quienes sabemos lo que es producir”. En esa línea, el cordobés habló de “convergencia histórica de seis gobernadores de provincias geográficamente distantes pero que tienen en común que producen, que son fuertes, que pueden pensar distinto, pero que trabajan juntas”.

Ninguno escatimó en críticas al gobierno de Javier Milei. Javkin hizo referencia a las idas y vueltas tras el viaje del Presidente a Estados Unidos y las declaraciones de Donald Trump; dijo que “se organizó un rescate en tres días” y que “ahora estamos viendo si dijo elecciones de medio término o presidenciales”: “Gobernar es todo lo contrario, es tener método y trabajo”. Passerini directamente hizo gala de la ocurrencia cordobesa y se refirió al partido libertario como “La Crueldad Avanza”.

El reclamo de los alcaldes es, principalmente, por recursos. “El Gobierno ha avanzado sobre los subsidios al transporte, ha transferido responsabilidades sin recursos en salud y educación, además de un modelo económico que está destruyendo la matriz productiva”, dijo Passerini. “Queremos que nos dejen trabajar, que eliminen las retenciones y que devuelvan impuestos, porque Milei nos ha descalificado como degenerados fiscales y no hay peor degenerado fiscal que el que cobra 35% del valor de un litro de combustible en impuestos que no vuelven ni a las provincias ni a las ciudades”.

Qué decía el acta que firmaron los intendentes

Aunque firme, el texto del acta que firmaron los intendentes no reflejó a fondo la dureza con la que Javkin y Passerini se refirieron al gobierno libertario en sus declaraciones. “Argentina necesita una representación en el Congreso Nacional que asegure el apoyo al interior productivo”, comienza el texto con el que los intendentes e intendentas expresaron su apoyo “a los candidatos de Provincias Unidas en todo el país”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PasseriniOk/status/1978554442132644173&partner=&hide_thread=false Junto con intendentes de toda la #Argentina trabajamos por un país federal, productivo y justo para todos.



Por eso lanzamos #CiudadesUnidas, un espacio conformado por más de 500 municipios para que se escuche la voz de los gobiernos locales en la agenda nacional.



Somos… pic.twitter.com/xX3RAm4UnK — Daniel Passerini (@PasseriniOk) October 15, 2025

“Es hora de terminar con la desigualdad con la que se ha tratado históricamente al interior, en particular a las ciudades y pueblos, que desde hace mucho tiempo administran sus recursos con responsabilidad, orden y equilibrio fiscal”, rezaba el acta, que además reclamó que es en el interior “donde más se necesitan las obras de infraestructura para garantizar el desarrollo de la Nación” y pidió que la Casa Rosada “entienda que ningún país crece abandonando rutas y puertos, ni mucho menos recortando el acceso a la salud, la educación y el trabajo”.

Los alcaldes pidieron proteger “en serio” a los “productores, a la industria, a los emprendedores” y que se deje de lado “de una vez y para siempre la especulación con la se benefician unos pocos”. En el único pasaje que puede leerse como mensaje al kirchnerismo, se juramentaron “jamás volver a la corrupción que se robó el producto del esfuerzo de todos los argentinos”. Para finalizar, pidieron en el Congreso “más voces que representen al interior y al país del trabajo”.