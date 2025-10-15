ELECCIONES | 26 DE OCTUBRE

Rosario: qué intendentes firmaron (y cuáles no) el acta de nacimiento del hermano menor de Provincias Unidas

Pablo Javkin y Daniel Passerini oficializaron el grupo federal Ciudades Unidas con más de 500 alcaldes. Javier Milei, un punchingball. Recursos, la cuestión.

Letra P | Lucio Di Giuseppe
Por Lucio Di Giuseppe
Pablo Javkin y Daniel Passerini junto a intendentes de Ciudades Unidas, la pata territorial de Provincias Unidas presentada en Rosario.

Pablo Javkin y Daniel Passerini junto a intendentes de Ciudades Unidas, la pata territorial de Provincias Unidas presentada en Rosario.

En el sprint final de la campaña, los intendentes hicieron su aporte a Provincias Unidas. En Rosario y liderados por el local Pablo Javkin y el cordobés Daniel Passerini, lanzaron Ciudades Unidas, el hermano menor del armado de los gobernadores, con la firma de más de 500 intendentes y sin correrse ni un centímetro del relato elegido.

Notas Relacionadas
El intendente de Córdoba, Daniel Passerini, junto a Miguel Siciliano y Laura Jure. 
Elecciones | 26 de octubre

Passerini sube a los candidatos de Provincias Unidas a la gestión de la ciudad de Córdoba

Por  Yanina Babiachuk

Cómo fue el encuentro de los intendentes de Provincias Unidas

No fue casualidad que la ciudad elegida fuera Rosario: ese mismo día se presentó el festival de Cosquín en la ciudad santafesina, por lo que varios intendentes aprovecharon el viaje para asistir a ambos eventos. El grupo representativo de alcaldes se reunió en el coqueto Club Náutico, a la vera del Río Paraná y a pocos metros del Monumento a la Bandera, para firmar el acta con la que presentaron Ciudades Unidas.

El evento fue convocado para la primera mañana del miércoles. Temprano, seis intendentes y una intendenta empezaron a llegar y se prendieron en charlas de camaradería, donde los intercambios de experiencia en gestión fueron protagonistas. Antes de compartir un desayuno con una de las mejores vistas de la ciudad, atendieron a la prensa. Javkin, el anfitrión, fue el encargado de presentar a cada uno de sus colegas frente al grupo de periodistas rosarinos que cubrió el evento.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/pablojavkin/status/1978501839474569548&partner=&hide_thread=false

Además del rosarino y Passerini, también estuvieron Alberto Ricci -Villa Gobernador Gálvez-, Leonardo Viotti -Rafaela-, Natalia Sánchez -El Trébol-, Sebastián Heredia -Fuentes- y Raúl Cardinali -Cosquín-. Un detalle: la mayoría de los más de 500 jefes territoriales firmantes son de Santa Fe y Córdoba, hay también varios de Jujuy y Chubut y Corrientes aportaron uno cada uno. Es decir, no firmaron intendentes de provincias cuyos gobernadores no forman parte de Provincias Unidas.

Tampoco firmaron el acta el grupo de intendentes peronistas de Santa Fe que se referencian con el gobernador cordobés Martín Llaryora. En ese grupo destacan Roly Santacroce -Funes-, Enri Vallejos -Reconquista-, Adrián Maglia -Granadero Baigorria- y Jorge Berti -Villa Constitución-. Más allá de no haberse sumado a la movida, los cuatro vienen trabajando para la candidatura de Gisela Scaglia y mantienen contacto fluido con Maximiliano Pullaro. De hecho, Santacroce le organizó a la vice un encuentro cerrado con empresarios este jueves en su ciudad.

JavkinPasseriniIntendentes1
Pablo Javkin y Daniel Passerini hablan con los medios.

Pablo Javkin y Daniel Passerini hablan con los medios.

Pablo Javkin y Daniel Passerini, el dúo principal

La voz cantante la llevaron Javkin y Passerini. En lo discursivo, no se apartaron ni un centímetro del relato elegido por la cúpula de Provincias Unidas. El rosarino, por ejemplo, pidió que “el país tenga una alternativa desde el interior, que alguna vez la Argentina sea gobernada por quienes sabemos lo que es producir”. En esa línea, el cordobés habló de “convergencia histórica de seis gobernadores de provincias geográficamente distantes pero que tienen en común que producen, que son fuertes, que pueden pensar distinto, pero que trabajan juntas”.

Ninguno escatimó en críticas al gobierno de Javier Milei. Javkin hizo referencia a las idas y vueltas tras el viaje del Presidente a Estados Unidos y las declaraciones de Donald Trump; dijo que “se organizó un rescate en tres días” y que “ahora estamos viendo si dijo elecciones de medio término o presidenciales”: “Gobernar es todo lo contrario, es tener método y trabajo”. Passerini directamente hizo gala de la ocurrencia cordobesa y se refirió al partido libertario como “La Crueldad Avanza”.

El reclamo de los alcaldes es, principalmente, por recursos. “El Gobierno ha avanzado sobre los subsidios al transporte, ha transferido responsabilidades sin recursos en salud y educación, además de un modelo económico que está destruyendo la matriz productiva”, dijo Passerini. “Queremos que nos dejen trabajar, que eliminen las retenciones y que devuelvan impuestos, porque Milei nos ha descalificado como degenerados fiscales y no hay peor degenerado fiscal que el que cobra 35% del valor de un litro de combustible en impuestos que no vuelven ni a las provincias ni a las ciudades”.

Qué decía el acta que firmaron los intendentes

Aunque firme, el texto del acta que firmaron los intendentes no reflejó a fondo la dureza con la que Javkin y Passerini se refirieron al gobierno libertario en sus declaraciones. “Argentina necesita una representación en el Congreso Nacional que asegure el apoyo al interior productivo”, comienza el texto con el que los intendentes e intendentas expresaron su apoyo “a los candidatos de Provincias Unidas en todo el país”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PasseriniOk/status/1978554442132644173&partner=&hide_thread=false

“Es hora de terminar con la desigualdad con la que se ha tratado históricamente al interior, en particular a las ciudades y pueblos, que desde hace mucho tiempo administran sus recursos con responsabilidad, orden y equilibrio fiscal”, rezaba el acta, que además reclamó que es en el interior “donde más se necesitan las obras de infraestructura para garantizar el desarrollo de la Nación” y pidió que la Casa Rosada “entienda que ningún país crece abandonando rutas y puertos, ni mucho menos recortando el acceso a la salud, la educación y el trabajo”.

Los alcaldes pidieron proteger “en serio” a los “productores, a la industria, a los emprendedores” y que se deje de lado “de una vez y para siempre la especulación con la se benefician unos pocos”. En el único pasaje que puede leerse como mensaje al kirchnerismo, se juramentaron “jamás volver a la corrupción que se robó el producto del esfuerzo de todos los argentinos”. Para finalizar, pidieron en el Congreso “más voces que representen al interior y al país del trabajo”.

Temas
Notas Relacionadas
Maximiliano Pullaro y Pablo Javkin.
ELECCIONES | 26 DE OCTUBRE

Javkin suma su partido a la alianza electoral de los gobernadores

El rosarino formalizó con su partido, Elijo Creer, la integración al frente de mandatarios provinciales. Críticas al kirchnerismo y a la gestión libertaria.
El gobernador Martín Llaryora, con los intendentes peronistas de Santa Fe.
GRITO FEDERAL

Con el padrinazgo de Llaryora, intendentes de Santa Fe lanzaron un nuevo espacio dentro del PJ

El gobernador se reunió con dirigentes del peronismo santafesino. La pata justicialista dentro de Provincias Unidas en la provincia. Santacroce y Vallejos, los jefes.

Las Más Leídas

Más Sobre Política

También te puede interesar

Coloquio de IDEA en Mar del Plata
Letra P en Mar del Plata

Empieza el Coloquio de IDEA: las cinco claves 2025

Por  Esteban Rafele
Alejandro Fargosi, candidato a primer diputado por La Libertad Avanza. 
ELECCIONES 2025 | CABA

Fargosi no levanta y LLA sufre la fuga de votos de los viudos de Juntos por el Cambio

Por  Gabriela Pepe
Toto Caputo no pudo frenar la aceleración de la inflación en vísperas de las elecciones.
PRECIOS CALIENTES

La inflación se acomoda arriba del 2% mensual en vísperas de las elecciones

Por  Guillermo Villarreal
Donald Trump condicionó el salvataje a un triunfo de Javier Milei, y el dólar y las acciones encendieron alertas.  
SALVATAJE DE PLOMO

La campaña del miedo de Trump devolvió la incertidumbre sobre el dólar y la deuda

Por  Lorena Hak