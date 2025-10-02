Una encuesta en Córdoba muestra a Juan Schiaretti y al candidato de Javier Milei cabeza a cabeza

La pulseada electoral en Córdoba entra en etapa de definición. La última encuesta de Delfos , a la que Letra P accedió en exclusiva, plantea un mano a mano entre Juan Schiaretti ( Provincias Unidas ) y Gonzalo Roca ( La Libertad Avanza ). La diferencia es tan sólo de un punto.

Según el sondeo realizado entre el 20 y el 26 de septiembre sobre 1.878 casos, el exgobernador encabeza la intención de voto con 34,6% , apenas un punto arriba del candidato libertario, que cosecha 33,6% .

El tercer lugar queda lejos. Natalia de la Sota (Defendamos Córdoba) alcanza 13% , mientras que las otras fuerzas se desdibujan: Pablo Carro (Fuerza Patria) marca 3,3% , Ramón Mestre (UCR) 3,1% y Aurelio García Elorrio (Encuentro por la República) apenas 3% .

El cruce más interesante está en la evolución mensual: Schiaretti saltó del 31,1% en agosto al 34,6% en septiembre , consolidando el voto cordobesista.

Al mismo tiempo, Roca creció del 28,3% al 33,6% , achicando la brecha y confirmando la gravitación del sello de Milei en la provincia, pese al contexto complejo que atraviesa una campaña marcada por la volatilidad de la economía y presuntos casos de corrupción y narcopolítica.

gonzalo roca bornoroni Gonzalo Roca crece en la encuesta de Delfos

En tanto, Natalia de la Sota apenas movió la aguja (del 12,2% al 13%), y el resto de los candidatos se mantuvo en la línea de los tres puntos. La disputa central quedó reducida a dos polos: la propuesta probada de Schiaretti y el gobernador Martín Llaryora y la apuesta libertaria de Milei encarnada en Roca.

Cómo sigue la campaña en Córdoba

Como poco más de 20 días de campaña por delante, las principales fuerzas que se disputan el voto en Córdoba ajustarán su estrategia. Como anticipó Letra P, la gira de integrantes del gabinete de Milei marcará las acciones fuertes de la campaña libertaria, a la espera de una o dos visitas más del Presidente.

Este jueves, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, desplegará una intensa agenda con sectores productivos. La semana que viene se espera el arribo de su par de Economía, Toto Caputo. Se especula con una disertación en la Bolsa de Comercio, aunque no estaba confirmada la agenda. La responsable de la cartera de Seguridad, Patricia Bullrich, hará una escala en suelo mediterráneo en los inicios de la última semana de la campaña.

llaryora schiaretti gobernadores Juan Schiaretti se mantiene arriba y sus armadores apuntarán a contener el voto peronista en Córdoba

En el Panal, como se conoce a la casa de gobierno provincial, afirmaron que su objetivo es “sostener la consistencia del mensaje cordobesista y destacar la importancia del aporte que puede hacer Córdoba si Schiaretti llega fuerte al Congreso”.

A nivel interno habrá ajustes. La presión se ubicará sobre el núcleo duro peronista. Como muestran todos los sondeos, De la Sota tiene asegurado el tercer puesto y los votos que pueden ser necesarios para el oficialismo provincial en un escenario de paridad. “Vamos a hacerle ver al peronismo que si no elige Provincias Unidas, el que gana es Milei”, resumen en el gobierno cordobés.