Encuesta: Fuerza Patria le saca siete puntos de ventaja a La Libertad Avanza a nivel nacional.

Según el último estudio de la consultora Zentrix , realizado entre el 7 y el 13 de octubre sobre 1.590 casos en todo el país, el 43,5% de las personas entrevistadas votaría al peronismo si las elecciones fueran hoy, el 36,5% optaría por la boleta violeta y el 5,7% elegiría la lista de Provincias Unidas , el armado federal que encabezan los gobernadores Ignacio Torres (Chubut), Gustavo Valdés (Corrientes), Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Martín Llaryora (Córdoba).

Los resultados del relevamiento dan cuenta también que la Argentina atraviesa un escenario político fuertemente polarizado, que se viene repitiendo en las últimas elecciones. La pelea electoral tiene como protagonistas a las dos principales fuerzas políticas que plantean modelos económicos y políticos antagónicos.

Fuerza Patria concentra la mayor preferencia entre el electorado, según los datos de la consultora. Si bien La Libertad Avanza mantiene un núcleo duro de respaldo, no logra expandirse hacia sectores moderados o independientes.

La ventaja del peronismo se da en un contexto de malestar económico y escepticismo generalizado: el 60,7% evalúa negativamente la situación del país y el 73,7% afirma que su salario no le gana a la inflación.

Entre las personas que votaron a Sergio Massa en 2023 , el diagnóstico es casi unánime: el 98% considera que la economía atraviesa un mal momento. En cambio, entre quienes apoyaron a Milei, el 42,2% valora positivamente la coyuntura, el 30,7% la considera regular y el 27% la define como negativa.

La imagen de Javier Milei, en caída

El Presidente registra 35,5% de imagen positiva y 59,9% de negativa, consolidando un núcleo duro de apoyo pero con alto nivel de rechazo. Como contó Letra P, el jefe de Estado sufre el deterioro de su imagen a poco menos de dos años de gobierno y en medio de los escándalos de corrupción que salpican a varios funcionarios del Gobierno.

Por su parte, el gobernador Axel Kicillof alcanza 43,9% de imagen positiva y 48,5% de negativa, consolidándose como la figura mejor posicionada dentro del espacio peronista.

Entre los gobernadores, Llaryora presenta 12,4% de imagen positiva y 45,9% de negativa, con un 19,5% de desconocimiento; Nacho Torres registra 17,1% de positiva y 36,4% de negativa, con un 26,6% que aún no lo identifica; y Pullaro llega a 17,4% de positiva y 47,2% de negativa, con un 14,7% de desconocimiento.