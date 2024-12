Miguel Tessandori-Anita Martínez, la fórmula que quiere el PRO para el Concejo de Rosario

El encuentro fue presidido por Agapito Blanco , presidente -de la mano de Gisela Scaglia - del Centro de Acción y Participación Rosario del macrismo. “Nos juntamos a definir qué vamos a hacer para las elecciones y nos dimos cuenta que tenemos los mejores candidatos”, dijo, confiado, uno de los participantes del encuentro, que está decidido a pelear en la cúpula para que una lista pura del PRO con esos nombres sea habilitada. Incluso, esa fe es tal que no descartan, ante una negativa, jugar por afuera.

Por qué Miguel Tessandori y Anita Martinez

No es un dato muy conocido, pero Tessandori está afiliado al PRO. Sin embargo, en las dos elecciones en las que participó no lo hizo con el sello amarillo. Ahora, el macrismo lo busca porque aporta un diferencial único a los ojos de Unidos para Cambiar Santa Fe: en los próximos comicios se ponen en juego las dos bancas que obtuvo en 2021, cuando jugó por afuera de los grandes sellos y usufructuó su condición de outsider. Son votos que, si el periodista deportivo no aparece en la boleta, corren serio riesgo de migrar a La Libertad Avanza.