El PRO de Santa Fe se asoma a una ruptura por la conducción de Gisela Scaglia

La interna del PRO de Santa Fe parece no tener fin. A pesar de que parecía amainar luego de que Gisela Scaglia fuera ungida presidenta -tras una lucha con Federico Angelini que se acercó al abismo-, un sector del partido se mantiene rebelde a la conducción de la vice y golpea las puertas de La Libertad Avanza .

La vicegobernadora, por su parte, no logra -ya sea por decisión o por imposibilidad- reencauzar el vínculo con quienes la acusan de “revanchista” y la critican por no obtener un mayor protagonismo para el PRO en Unidos para Cambiar Santa Fe. No es un problema menor: en el sector de Angelini reportan cinco diputados que, si fuesen encolumnados, podrían servirle al gobierno que Scaglia integra para pararse de otra manera en las negociaciones con Javier Milei. A la galvense solo le responde Germana Figueroa Casas. En la Casa Gris siguen el tema de cerca y con preocupación.