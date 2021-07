¿Se bajó o lo bajaron? El outsider que se quedó sin aire por su candidatura

Tres días le duró al precandidato rosarino Miguel Ángel Tessandori la intención de permanecer al aire en De 12 a 14, el programa en el que habla de deportes desde hace más de cuatro décadas los mediodías de Canal 3, la señal de Televisión Litoral.

También podés leer Cuna de outsiders: periodista deportivo rosarino salta a la cancha política

El periodista blanqueó el viernes de la semana pasada que competirá en las legislativas locales. Pese a la buena sintonía que tiene con Juntos por el Cambio, decidió hacerlo a través de la alianza Mejor, que junta al Partido Autonomista, el Partido Conservador Federal y Unión Federal.

Unas horas antes del cierre de listas, Tessandori aprovechó el programa para hacer el anuncio. “Estuve 45 años al lado de la gente desde este lugar y ahora tengo la posibilidad de devolverle ese cariño”, explicó y aclaró: “Quiero agradecer a las autoridades del canal, a Gustavo Scaglione y todo su equipo, quienes me han permitido continuar en De 12 a 14 haciendo los comentarios deportivos todos los días, independientemente de esta postulación”.

Pero todo cambió durante el fin de semana. Como reflejó el matutino rosarino El Ciudadano, el periodista contó este lunes al aire que vivió un fin de semana “especial” y dio cuenta de las “chicanas” que sufrió a partir de su anuncio. Desde el entorno del ahora precandidato le hablaron a Letra P de “fuertes presiones” como motivo para el corrimiento.

“Me voy a tomar estos meses de campaña, aunque no va a hacer una gran campaña, va a ser una cosa muy modesta. No voy a venir a De 12 a 14 porque no quiero dejar abierto un manto de dudas sobre si uno puede utilizar la pantalla para promocionarse”, arguyó.

También podés leer Javkin sorprende y suma a su equipo a periodista estrella de la TV rosarina

A priori, Tessandori rompe el molde de la competencia para el Concejo de Rosario. Tiene 45 años de aire en el canal más visto de la ciudad y un considerable nivel de conocimiento, sobre todo en mayores de 40 años. En la cuna de los outsiders no es un dato a soslayar.

Tanto el intendente Pablo Javkin como el gobernador Omar Perotti van a la cancha con periodistas. El progresista, por ejemplo, eligió de candidato a Ciro Seisas, quien hasta hace unos meses era compañero de programa de Tessandori. El rafaelino, por su parte, competirá con Lisandro Cavatorta, un profesional de Telefé Rosario que coquetea hace rato con el periodismo político.