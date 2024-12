Gisela Scaglia quiere tres asientos seguros en la lista de convencionales de Unidos para Cambiar Santa Fe

La rosca no se detiene en Santa Fe . Apenas se sancionó la ley de necesidad de una reforma constitucional , arrancó una serie de especulaciones y cálculos en todos los campamentos políticos. El PRO , el partido que preside Scaglia, no resolvió sortear su interna y tiene más de un interés.

Más allá de sus intenciones, Scaglia no logra aglutinar a todo el partido amarillo. Por un lado, no conduce a su antecesor, el secretario de Cooperación, Cristian Cunha, quien no entra en la categoría de “tres entrables” y pretende, por otro lado, colocar convencionales para su tribu.

Las dificultades no terminan ahí. El juego, cada vez más libertario, de los diputados José Núñez y Gabriel Chumpitaz daña la conducción partidaria de la vicegobernadora. El dúo de aliados coyunturales hace su juego, se acerca a La Libertad Avanza (LLA) y mella la conducción de la vicegobernadora.

No obstante, de ahí a que Núñez y Chumpitaz sean candidatos a convencionales por LLA hay un trecho demasiado largo. Responden a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y, a no ser que ella intervenga, no tienen lugar en la lista que administrará, pero no liderará, la diputada Romina Diez.

En el berenjenal interno del PRO falta definir de qué jugará el funcionario nacional Federico Angelini. Concentrado en la gestión, el exdiputado delegó cuestiones de la rosca y no está muy activo en la política partidaria, pero la Convención, un hecho histórico en sí mismo, atrae a cualquier actor de la política. ¿Querrá ser candidato el ladero de Bullrich?