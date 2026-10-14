Maximiliano Pullaro pidió intensificar la gestión en Santa Fe de cara a 2027: "Es el momento de acelerar"

Con las elecciones cada vez más cerca, Maximiliano Pullaro reunió a la tropa de Unidos que integra los ministerios de su administración y bajó una orden: acelerar. El gobernador de Santa Fe les pidió a sus funcionarios intensificar el ritmo de gestión y no conformarse con lo realizado hasta ahora. La cumbre dejó, además, algunas señales políticas dentro del oficialismo.

La convocatoria se realizó en ATE Casa España , en la capital provincial, bajo el lema Para adelante, impulsamos lo que viene. Ante buena parte de su equipo, el mandatario radical dejó una consigna para el tramo final de su período: “Les quiero pedir que aceleremos en el tiempo que nos queda de gobierno para que las transformaciones tengan un mayor impacto en la vida cotidiana de todos los santafesinos y santafesinas”.

“Hicimos muchísimo, pero lo peor que nos puede pasar en este momento es sentir que ya lo dimos todo. Creo que es el momento de acelerar: los tiempos, las ideas, la innovación; y de pensar qué podemos hacer, cambiar y transformar, y hasta dónde podemos llegar”, sostuvo el gobernador ante su equipo.

El jefe de la Casa Gris repasó algunos de los principales hitos de su administración, como la reforma constitucional , los cambios en el sistema previsional y la renovación de la Corte Suprema de Justicia , que en noviembre -confían- tendrá seis de sus siete integrantes nuevos.

La nueva ley de leyes también habilitó al radical a buscar un segundo tiempo, una posibilidad que, aunque todavía tácita, sobrevoló todo el encuentro. Por ahora, dan a entender, la apuesta es sostener la agenda de gestión antes de entrar en campaña explicita.

También, el mandatario puso como ejemplo los Juegos Suramericanos, a los que presentó como un hito de las políticas públicas desarrolladas durante los primeros 34 meses de su administración.

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“Juntos hicimos cosas inimaginables y lo logramos con mucha honestidad, asumiendo costos. Tres años después, la sociedad nos está entendiendo, valorando y acompañando como nunca antes”, afirmó.

Gisela Scaglia sigue jugando como la número dos del gobierno

La otra protagonista del encuentro fue Gisela Scaglia, que cerró el encuentro junto a Pullaro. Aunque dejó la vicegobernación para asumir como diputada nacional en 2025, la dirigente del PRO sigue ocupando en los hechos un lugar de segunda figura política del esquema de Unidos.

No es la primera vez. Como contó Letra P durante los Juegos Suramericanos, el gobernador ya había elegido compartir con su exvice una de las principales postales del evento.

“La ciudadanía está esperando que la invitemos a sumarse, que la escuchemos y que abramos las puertas de lo público para que pueda ser parte y protagonista”, planteó Scaglia durante su intervención.

La tropa de Unidos y los desafíos pendientes en Santa Fe

El convite reunió a dirigentes y funcionarios de las distintas vertientes de Unidos. Entre los nombres destacados estuvieron Clara García y Antonio Bonfatti, del socialismo; el secretario general de la Gobernación, Juan Cruz Cándido, del radicalismo; y Gisela Scaglia, del PRO. La convocatoria, de todos modos, fue amplia y contó con decenas de representantes de los distintos sectores que integran la coalición oficialista.

Entre los invitados externos a la coalición provincial estuvo el ministro de Gobierno de Chubut, Victoriano Parodi. Su presencia está en línea con la sintonía que mantienen Maximiliano Pullaro e Ignacio Torres desde la conformación de Provincias Unidas en 2025. La cercanía entre pares ya había tenido una postal durante los Juegos Suramericanos en Rosario.

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En cuanto a la gestión, seguridad, obra pública, desarrollo productivo y educación fueron las cuatro áreas que concentraron las exposiciones de la jornada, a cargo de Virginia Villar, Pablo Ávalos, Guillermo Beccani y Santiago Rosenzvaig, respectivamente.

Consultado por este medio sobre el criterio para elegir esas áreas, uno de los funcionarios participantes explicó que se trata simplemente de un esquema rotativo. “En la anterior fueron otras áreas. Es una decisión del gobernador dar a conocer el trabajo realizado entre todos los funcionarios”, señaló.