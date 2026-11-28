La Libertad Avanza presentó un proyecto en la Legislatura porteña para reformar el Instituto de Vivienda de la ciudad

Luego de que el jefe de Gobiero, Jorge Macri , anunciara recortes en su gabinete, La Libertad Avanza (LLA) buscará avanzar en la Legislatura porteña con otro cambio en la estructura estatal de la ciudad de Buenos Aires y pone la mira en las políticas habitacionales.

Sin los votos para eliminar el Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC), como había propuesto originalmente, buscará reformar el organismo para darle prioridad al financiamiento privado.

La iniciativa -que lleva la firma de Nicolás Pakgojz , estrecho colaborador de Pilar Ramírez en la Legislatura porteña- podría tratarse el próximo 10 de diciembre, en la última sesión del año en el parlamento local. En el bloque libertario aspiraban a cerrar el organismo que se encarga de aplicar los programas de vivienda, pero con la oposición del peronismo, la izquierda y el bloque que responde al exalcalde Horacio Rodríguez Larreta no logra reunir la mayoría necesaria para avanzar en esa dirección.

Ahora, entonces, buscará avanzar con una vía alternativa que le permita readecuar los objetivos del organismo a su agenda de desburocratización y menor presencia estatal.

El pasado 16 de marzo, el partido de Milei envió a la Legislatura porteña un proyecto para avanzar con el cierre definitivo del IVC por considerar que el organismo no había logrado ofrecer "soluciones efectivas para quienes buscan acceder a la vivienda". En la bancada violeta argumentaban que el instituto que preside Diego Weck destinaba la mayor parte de su presupuesto a mantener una estructura sobredimensionada en lugar de focalizar sus fondos en la apertura de líneas de crédito para facilitar la adquisición de inmuebles en la capital.

El libertario Nicolás Pakgojz presentó un proyecto para transformar el IVC después de no reunir los votos para eliminar el organismo

Para avanzar con el cierre del organismo, LLA debía reunir 40 votos afirmativos en el recinto. La Constitución de la ciudad de Buenos Aires establece en su artículo 82 que cualquier propuesta para disolver entes descentralizados y reparticiaciones autárquicas -como el IVC- debe contar con el apoyo de una mayoría agravada de dos tercios del cuerpo.

La iniciativa libertaria original estaba lejos de conseguir ese nivel de respaldo. Solo Fuerza por Buenos Aires, con sus 20 legisladores peronistas, constituye un tercio de la cámara y rechaza la propuesta, por lo que para aprobar su iniciativa, el sello violeta debía asegurarse el apoyo de todos los otros bloques. A ocho meses de su presentación en el parlamento local, sin embargo, el proyecto ni siquiera había obtenido el visto bueno del PRO, con quien viene mostrando buena sintonía en el recinto.

Al igual que el peronismo, el Frente de Izquierda (FIT) y Confianza y Desarrollo, el bloque que preside Emmanuel Ferrario y responde a Rodríguez Larreta, también rechazaban la iniciativa que buscaba eliminar el organismo que se encarga de las políticas habitacionales en el terruño de los primos Macri.

Setenta años sin hacer absolutamente nada en los barrios populares de CABA. Setenta.



Podríamos haber seguido la tradición de mirar para otro lado, que era lo que todos esperaban. Decidimos encarar el problema y avanzar.



Urbanizar mejora todos los indicadores. Los del barrio y… https://t.co/eONEod02kl — Larreta (@horaciorlarreta) September 17, 2026

En septiembre, el exjefe de Gobierno porteño y Ramírez, presidenta de LLA en la ciudad, protagonizaron un fuerte cruce en redes sociales por los programas de vivienda y urbanización de villas, dos competencias que tiene a su cargo el IVC: mientras el exalcalde reivindicó esas iniciativas, la referente violeta las tildó de fracaso.

Más crédito e inversión privada

Lejos de los 40 votos necesarios para avanzar con el cierre del organismo, ahora LLA irá por un camino alternativo que le exija reunir menos voluntades y, a la vez, le permita readecuar los objetivos del IVC a su agenda de reducción del gasto público. Por eso, este miércoles, Pakgojz presentó un nuevo proyecto en la Legislatura porteña para transformar el organismo en una Agencia de Financiamiento e Inversión en Vivienda (AFIV).

Según el texto suscrito, la nueva entidad conservaría el patrimonio y personal de planta permanente del IVC y dispondría de los mismos recursos y partidarias presupuestarias que el Ejecutivo de Macri ya hubiera asignado para el ente autárquico. El proyecto pone la mira sobre los objetivos del organismo y busca promover la participación del sector privado en las políticas de acceso a la vivienda.

En particular, la iniciativa establece que el organismo deberá "priorizar los mecanismos de mercado y la iniciativa privada, reservando la intervención estatal directa para aquellas situaciones en las que dichos mecanismos resulten insuficientes para atender las prioridades habitacionales". En este sentido, la iniciativa libertaria, que reforma la Ley 1251 que creó el IVC, promueve los acuerdos entre el organismo porteño y entidades financieras privadas para la apertura de líneas de crédito hipotecario para facilitar el acceso a la vivienda en el distrito.

"La iniciativa propone una reorientación de las políticas de acceso a la vivienda de la Ciudad, priorizando el financiamiento de la demanda, la ampliación del acceso al crédito, los mecanismos de mercado y la participación del sector privado", explican en LLA en los argumentos del proyecto. El objetivo es que los fondos privados ganen protagonismo y el Estado pase a un segundo plano, a la vez de fortalecer en desarrollo del mercado inmobiliario en la capital.

La agenda que viene en la Legislatura

En el bloque libertario reconocen que las negociaciones por el proyecto de Pakgojz recién comienzan y que aún no tienen los votos garantizados para su aprobación. La meta, de todos modos, es tratarlo en la sesión del 10 de diciembre, una semana después de que el recinto debata el proyecto de presupuesto 2027 del Ejecutivo. Así, la iniciativa para transformar el IVC podría sumarse al engrosado temario previsto para la última convocatoria parlamentaria del año.

La Legislatura porteña podría tratar el proyecto para modificar el IVC el 10 de diciembre, junto a los proyectos sobre el fuero laboral porteño y el Régimen Penal Juvenil

El 10 de diciembre también deberán tratarse tres proyectos del Ejecutivo para fortalecer la Justicia porteña. Entre los textos a considerar figura la creación de un Código Procesal propio y 80 juzgados de primera instancia para el nuevo fuero laboral de la ciudad. En esa misma línea, se discutirá la puesta en marcha del Servicio de Conciliación Laboral Previa y Obligatoria de la Ciudad. Los proyectos se tratarán en comisión el próximo martes.

Ese día también se buscará aprobar la adecuación de la legislación porteña al nuevo Régimen Penal Juvenil que ya rige a nivel nacional para penalizar a menores de 14 años que cometan delitos. Es un tema de interés tanto para LLA como el PRO, que rivalizan por la letra chica de la nueva normativa punitivista.