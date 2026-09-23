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OBSESIÓN 2027

La nueva Rosario: los tres grandes temas que quiere imponer Pullaro en la agenda después de los Suramericanos

Pretende acelerar con el tren metropolitano, un predio ferial en el aeropuerto y subir a las empresas al RIGI de Milei. Objetivo final: retener la ciudad.

Letra P | Pablo Fornero
Por Pablo Fornero
La nueva Rosario: los tres grandes temas que quiere imponer Pullaro en la agenda post Suramericanos

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Ramiro Porchietti

Rosario, entre ceja y ceja

Pullaro tiene a Rosario entre ceja y ceja. Observa que a la fecha no le aparecen rivales en la categoría gobernador, pero sostener la ciudad más poblada asoma más complicado. Entonces, por un lado, ensaya una batería de acciones que tiene como objetivo final una victoria política. Por el otro, cranea una arquitectura electoral para que el oficialismo no pierda competitividad.

El desarrollo de un tren que conecte la ciudad y la región ya acaparó el interés de grandes jugadores del mundo empresarial. Como publicó este medio, grupos nacionales, chinos, franceses, brasileños y firmas santafesinas sondean una obra millonaria. Según pudo averiguar este medio, el proyecto entró en etapa de definiciones y se optaría por un esquema mixto, donde la Casa Gris ponga las bases del pliego, los privados interesados luego hagan sugerencias para que finalmente sea el gobierno de Pullaro el que llame a licitación.

En paralelo, se avanza con la construcción de un predio ferial en terrenos pertenecientes al Aeropuerto Islas Malvinas, al norte de las terminales. Allí se generaría un centro de convenciones para todo tipo de exposiciones y hasta se proyecta un hotel, todo con ingreso independiente.

Resta definir, al igual que el tren, el esquema de trabajo. La primera idea del Ejecutivo es que el proyecto sea privado, aunque se evalúa un modelo distinto, público – privado, a través de una concesión.

Subirse al RIGI

La tercera iniciativa a la que la Casa Gris le puso el ojo es el acuerdo que entabló con la Casa Rosada para subir el empresariado provincial a las posibilidades que entrega el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). En Santa Fe, sobre todo en el Ministerio de Desarrollo Productivo que lidera Gustavo Puccini, lo ven como una oportunidad de desarrollo y negocios.

Maximiliano Pullaro y Gustavo Puccini en una de las últimas reuniones del Gabinete Productivo.

Maximiliano Pullaro y Gustavo Puccini en una de las últimas reuniones del Gabinete Productivo.

En rigor, Santa Fe siempre quiso y demandó su tajada ante el desembarco de capitales internacionales en el mundo del petróleo, minería y gas. Entienden en el gobierno de Pullaro que la Bota está en condiciones de aportar servicios y proveedores inexistentes en otras regiones.

Puccini le presentó el tema al secretario de Coordinación de Producción Pablo Lavigne y ambos hicieron un adelanto en la reciente edición del Santa Fe Business Forum. Durante todo septiembre hubo reuniones para afinar la idea, hasta que finalmente se confirmó que 40 compradores de distintos proyectos ya oficializados dentro del RIGI vendrán el 29 de octubre a Rosario para vincularse y explorar negocios con empresas de la provincia.

La idea fija en 2027

Las tres iniciativas están directamente vinculadas al interés que tiene Pullaro en mostrar Rosario hacia afuera. En la idea de venderle la ciudad al empresariado local y foráneo. “Ahora, después de la pacificación, vienen las oportunidades”, se envalentona un funcionario santafesino.

Octubre, noviembre y diciembre serán también meses de gestión. Con dificultades para el oficialismo en el ánimo de mantener los dividendos que dan naturalmente los Juegos, pero con el objetivo de sostener y marcar la agenda política. Luego, apenas inicie 2027, arranca otro juego, el de la campaña, donde ya no todo es ganancia.

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