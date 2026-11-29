León XIV volvió a Roma el 17 de noviembre y en diez días oficializó quince nombramientos. Dos llevan acento argentino: Jorge García Cuerva coordinará un organismo que el papa creó para las cárceles del mundo, y Gabriel Viola Casalongüe será jefe de Protocolo. Con la gira por Uruguay, Argentina y Perú terminada, el pontificado ya empieza a tomar forma propia.

Tal como contó Letra P el 18 de octubre , cuando el papa salía del Policlínico Gemelli, en el Vaticano se hablaba de menos viajes y más nombramientos. El primer paquete llegó apenas pisó Roma: once decisiones el 21 de noviembre y cuatro el 25. Dos se leen en Buenos Aires.

El 25 de noviembre, León XIV suprimió por motu proprio la Comisión Internacional de Pastoral Penitenciaria Católica y creó en su lugar el Servicio de Animación Pastoral Penitenciaria, con alcance mundial y dependencia del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral. El documento pontificio se titula In carcere eram et venistis ad me. Nombró coordinador al arzobispo de Buenos Aires por cinco años.

No es un cargo de cortesía. El papa le entregó una estructura que no existía y la puso en manos de alguien que conoce el tema desde adentro: más de 30 años de pastoral penitenciaria y, desde el año pasado, delegado pontificio ante la comisión que ahora desaparece. El 11 de noviembre lo había tenido al lado en la unidad penal de Devoto.

Fue el último día de la visita a la Argentina y una escena de las más cargada del viaje. El penal que Jorge Bergoglio frecuentó, donde lavó los pies de los presos en el Jueves Santo, estaba casi vacío: tras el traslado de 1400 internos a Marcos Paz, que dispusieron el gobierno de Javier Milei y la administración porteña de Jorge Macri , apenas unos 70 participaron del encuentro .

León XIV les habló de empezar de nuevo y pidió que el encierro sea ocasión de aprendizaje y reincorporación a la sociedad. Milei y Macri, asociados al traslado, no figuraron entre los mencionados.

Jorge García Cuerva y León XIV con internos de la cárcel de Devoto Vatican Media

En declaraciones a Vatican News, García Cuerva dijo que el servicio deberá tener "una voz profética que incida en políticas públicas", sobre todo en la tarea legislativa de cada país, y advirtió que no se debe criminalizar la pobreza.

Mons. García Cuerva destaca el rol profético de la Iglesia en las cárceles - Vatican News https://t.co/CKRlGqxWtz pic.twitter.com/XsLUXF5upv — Vatican News (@vaticannews_es) November 26, 2026

La designación reabrió el rumor de que García Cuerva tiene destino vaticano. Letra P informó en mayo que su nombre figuraba entre las opciones para Roma y en octubre que se hablaba de un consistorio con dos argentinos, uno para la Curia. Nada de lo publicado dice que deje Buenos Aires. Quedan dos lecturas: que acumule ambas funciones o que el servicio sea la antesala de un traslado.

El otro cargo

El segundo nombramiento pesa más de lo que parece. Gabriel Marcelo Viola Casalongüe, nacido en Paraná en 1974, pasa a ser jefe de Protocolo de la Secretaría de Estado. Entró al servicio diplomático de la Santa Sede en 2011 y trabajó en las nunciaturas de Liberia, El Salvador y Filipinas.

En el Vaticano se lo presenta como el primer sacerdote argentino en ese puesto, de perfil discreto: organiza las audiencias del papa con autoridades extranjeras y participa en la logística de los viajes apostólicos. Está en contacto permanente con el entorno del pontífice y del cardenal Pietro Parolin.

El respaldo a Tucho Fernández

El último miércoles hubo otra audiencia. León XIV recibió al cardenal Tucho Fernández, prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, y la Oficina de Prensa de la Santa Sede lo informó sin detalles de lo conversado. Ese día, el purpurado argentino también secundó al pontífice en la audiencia con los miembros de la Comisión Teológica Internacional. Uno y otro encuentro coincidieron con la presentación del Diario personal de Francisco, que Fernández editó, con anotaciones de 1992 a 2024.

El libro generó repercusión internacional y ataques contra su editor. Incluye un elogio a Robert Prevost, a quien Francisco llamó "gran pastor, misionero generoso y hombre irreprochable".

El sacerdote jesuita Antonio Spadaro salió a defender a Fernández: dijo que atacarlo "a menudo ha sido una forma de atacar a Francisco" y que el Diario desmonta la caricatura de un papa sin fe. El antiguo director de la revista La Civiltà Cattolica recordó que fue León XIV quien le envió la caja con los documentos para que decidiera qué hacer con ellos.

El papa León XIV y el cardenal argentino Tucho Fernández Vatican Media

Ese dato pesa. El papa habilitó la publicación y recibió al editor la semana en que el libro salió a la calle. En la práctica -reconocieron a este medio voces romanas- es un respaldo, aunque el Vaticano no lo haya dicho con esas palabras.

En febrero Letra P contó que sectores conservadores presionaban por su desplazamiento. Casi siete meses después sigue en Doctrina de la Fe y lo recibe el papa.

Por qué Francisco no vino

El mismo libro reabrió otra pregunta: por qué Francisco no volvió a la Argentina en doce años de pontificado. Fernández dijo al Corriere della Sera que Bergoglio tenía información de inteligencia sobre algo que se organizaría en su contra si viajaba, y la atribuyó a "la extrema derecha nacionalista y la extrema derecha neoliberal".

Según el cardenal argentino, lo que Francisco quería evitar era el escándalo. La versión es de Fernández; el papa nunca dejó escrito el motivo en su agenda.

León XIV sí llegó a Argentina. Recorrió Buenos Aires, entró a Devoto y volvió a Roma con dos argentinos en puestos nuevos o de relieve. Hasta noviembre no había creado ningún cardenal, y cinco jefes de dicasterio ya pasaron los 75 años. Cuando eso finalmente ocurra se verá cuánto de lo argentino queda en Roma.