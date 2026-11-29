En la antesala del año electoral, la oposición empezó a blanquear sus conversaciones para enfrentar a Javier Milei en 2027. El diálogo entre el peronismo, un sector del radicalismo, la Coalición Cívica y algunos ex-PRO, hasta ahora subterráneo y acotado al Congreso, tomó esta semana una dimensión electoral.

Sin eufemismos, “Coordinar para ganar” fue el lema que convocó a referentes de diferentes espacios en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA), donde, el viernes a última hora, quedó plasmada una primera idea sobre la forma que podría adoptar el diálogo de la oposición para ganarle a Milei y que partió, curiosamente, desde una premisa que fue a contramano de la foto final: “No hay que hacer un frente anti-Milei”.

¿En qué piensan, entonces, los referentes de la oposición? ¿Qué planea el peronismo, mientras el gobierno avanza firme hacia la suspensión de las PASO? Sobre eso dejaron algunas pistas el viernes la senadora cristinista Juliana di Tullio , el diputado Guillermo Michel , cercano a Sergio Massa ; el ministro bonaerense Gabriel Katopodis , alineado con Axel Kicillof ; el expresidente de la Cámara de Diputados por el PRO Emilio Monzó ; y el diputado por la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro , que llegaron invitados por el organizador del encuentro, el diputado y expresidente de la UCR Martín Lousteau . La moderación del panel de cierre estuvo a cargo de Pablo Avelluto , exministro de Cultura durante el gobierno de Mauricio Macri.

Fue Lousteau el primero en sepultar las especulaciones sobre ingeniería electoral. “Esto no es un frente anti-Milei”, dijo el diputado radical apenas había comenzado la jornada, que contó también con invitados internacionales que hablaron de sus experiencias en campañas y coaliciones que lograron derrotar a la ultraderecha en sus países y dejaron consejos para sus pares argentinos.

Entre los participantes estuvieron, entre otros, el diputado brasileño Paulo Teixeira , del Partido de los Trabajadores (PT), hombre de Luiz Inácio Lula da Silva ; Ravi Sahai , responsable territorial de la campaña Zohran Mandami en Nueva York; Michelle Mayorga , de la consultora GBAO Strategies, que participó de la campaña de Gina Hinojosa , en Texas; y Anita Seprenyi , estratega política Péter Magyar , en Hungría. Hablaron de unidad electoral, coaliciones y de cómo activar el mensaje político a través de actores sociales no identificados con la política.

“Coordinar no significa necesariamente unificarse, ni la coordinación ocurre solamente entre partidos. El desafío no es simplemente cómo unir a la oposición, sino cómo articular las capacidades de un campo democrático plural para convertirlas en poder político y social efectivo”, explicaba la convocatoria.

Hicieron una reforma política a medida del gobierno para intentar desordenar al peronismo, pero nosotros nos vamos a arreglar. Lo que preocupa de verdad es que no pueda competir la mujer que más mide en la Argentina y que la proscripción sea un reclamo casi en soledad.



CRISTINA… pic.twitter.com/svdlacafBJ — Juliana di Tullio (@ditulliojuli) November 28, 2026

¿Qué hacen, entonces, todos juntos? La coordinación transversal no es una novedad para quienes siguen los movimientos parlamentarios. Durante los primeros dos años del gobierno de Milei, el peronismo construyó en el Senado una mayoría opositora con el aporte de Lousteau y de los entonces senadores Guadalupe Tagliaferri, hoy con Horacio Rodríguez Larreta, y Pablo Blanco, de la UCR. Así consiguió, entre otras cosas, el rechazo al DNU 70/2023 en esa cámara.

Di Tullio lo reconoció especialmente el viernes. Destacó que esos dirigentes habían votado con el peronismo pese a las prohibiciones que pesaban sobre ellos. “Tenían prohibido votar con nosoros y lo hicieron. Rompieron el antiperonismo. Así sacamos el presupuesto para universidades, la ley de discapacidad. Con Martín hablamos ley por ley. Se puede, hay que tener un poco más de generosidad entre nosotros”, dijo.

En Diputados, hace largo tiempo que los jefes de los bloques de Unión por la Patria, el radicalismo no mileísta, la Coalición Cívica, los renegados del PRO y la izquierda mantienen aceitado el diálogo del dispositivo opositor. Tienen un grupo de WhatsApp, coordinan estrategias, reparten roles, definen voceros según los temas. A veces alcanza para formar una mayoría. Otras, no. Pero hay un artefacto que está en funcionamiento y es capaz de organizarse, más allá del armado de una coalición electoral sobre cuya conveniencia quedan dudas.

“Un frente anti-Milei reduce las opciones en primera vuelta y le despeja el electorado antikirchnerista a Milei. Es mala estrategia”, escribió esta semana el consultor Juan Courel. Ante la consulta de Letra P, explicó que al peronismo “no le conviene cerrar con sectores que obtienen votos antiperonistas para la primera vuelta porque, mientras más se reducen las opciones antiperonistas, más posibilidades hay de que los votantes antiperonistas vayan con Milei”.

Un frente anti Milei reduce las opciones en primera vuelta y le despeja el electorado antikirchnerista a Milei. Es mala estrategia. — Juan Courel (@juancourel) November 25, 2026

Según esa lógica, cuantos más jugadores de centro o centro derecha haya en la cancha, más posibilidades habrá de que Milei pierda votos antiperonistas que eviten un triunfo en primera vuelta, algo que todavía los consultores no se animan a descartar.

El escenario sería distinto en una segunda vuelta, cuando podrían cerrarse acuerdos. Para eso, dicen quienes participan de los diálogos opositores, hay que aceitar los contactos y buscar coincidencias que vayan más allá del rechazo al Gobierno, sin necesidad de que desemboquen en una coalición.

“Lo que está dejando Milei es algo de lo que va a ser muy difícil salir. El dispositivo jurídico que están aplicando para encorsetar a la Argentina va a requerir de mucha sofisticación para desarmar. En los primeros 20 - 30 días de gobierno va a haber que tomar decisiones en serio”, dijo el viernes Michel. Como el resto de los integrantes del panel, exhibió un optimismo desbordante sobre las posibilidades electorales de la oposición. “Vamos a ganar”, repitieron varias veces.

Desde el kirchnerismo advierten que el problema central de un eventual gobierno opositor será qué hacer con la deuda externa y cómo negociar con el Fondo Monetario Internacional. Sobre eso habló Máximo Kirchner durante la madrugada del viernes, en la sesión en la que Diputados aprobó el Presupuesto 2027.

Más allá de la lista de presidenciables que mencionó -Kicillof, Massa, Cristina Fernández de Kirchner, Patricia Bullrich y Myriam Bregman-, el eje del mensaje fue la advertencia sobre el peso de los vencimientos de deuda de los próximos años.

"Para cualquiera que quiera gobernar la Argentina, no puede hacerlo mintiéndole a los argentinos y diciéndole que con esta estructura de vencimiento de deuda se puede mejorar la calidad de vida de la gente. Es una mentira", dijo. Es uno de los puntos clave de un posible acuerdo.

Los diálogos de Martín Lousteau

Al margen, a nadie se le escapa que las experiencias de coaliciones “anti” en Argentina fueron malas. Entre los mismos organizadores del encuentro del viernes se habló, por ejemplo, de “la hoguera de vanidades” que fue la experiencia de UNEN. También del fracaso de la Alianza y del imposible Frente de Todos del peronismo. Todos malos antecedentes.

"No creo en los frentes Anti". El pte de la @ccari_ok explica el por qué aceptó esta invitación. Sale hilo para aquellos cívicos distraídos En 2001, en plaza Lavalle, Carrió nos deja este mensaje que ha marcado la práxis política de muchos cívicos: pic.twitter.com/hNcaTah4uq — Palme (@Palmeoficial) November 28, 2026

Por eso, Lousteau se ocupó de buscar ejemplos virtuosos en el plano internacional, como la Concertación chilena. “Todo implica ceder”, dijo. ¿Quiénes están dispuestos? Al menos, mostraron voluntad quienes enviaron a sus representantes. El peronismo puso dirigentes de sus tres sectores mayoritarios.

Di Tullio tiene el aval de Cristina. Massa habla con todos. Lousteau tiene diálogo fluido con Axel Kicillof y con su ministro de Gobierno, Carlos Bianco, a quienes tuvo al tanto de la organización de cada detalle del evento. Se conocen desde hace décadas. El enviado por el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) fue Katopodis, otro hombre de diálogos transversales. Todos trabajan con la misma idea, buscar coincidencias y tratar de encarnar lo que pide la sociedad.

El dilema CFK

Di Tullio fue la encargada de hablar del elefante en la habitación: la prisión de Cristina. Después de elogiar a Lousteau por haberse animado a “romper el antiperonismo”, la senadora agradeció la solidaridad internacional por la situación de la expresidenta y aprovechó para mandar un reclamo a sus compañeros de panel. “Vamos a empezar un proceso democrático con una persona que fue dos veces presidenta presa. No puede ser que sea solo un reclamo del peronismo la proscripción de Cristina. Si lo vemos con Lula, lo tenemos que ver con Cristina. ¿Cómo vamos a hacer?” planteó.

Michel habló después de la utilización del Poder Judicial para la persecución política y Katopodis también habló de la libertad de Cristina. Los no peronistas guardaron silencio.

Dijeron no haberse sentido incómodos. Entienden que el kirchnerismo pondrá el tema una y otra vez sobre la mesa. Pero todavía no saben cómo manejarlo. Después del acto, un dirigente radical de peso le dijo a sus correligionarios, un poco en serio y un poco en broma: “¿Qué les costaba decir algo sobre Cristina?”. Se rieron. Saben que será un tema para el eventual acuerdo.

Algunos en el espacio ya ensayaron una salida. “Es un problema para la democracia que una expresidenta, que tiene tal nivel de adhesión, esté presa. Hay un problema de representación”, dijo hace poco Avelluto. Para el kirchnerismo, esa línea puede andar. Tampoco pretenden una defensa camporista, pero sí, al menos, un reconocimiento de la "doble vara" judicial.

Hay un camino de acercamiento que antes parecía imposible. En diálogo con Letra P el jueves, Rodríguez Larreta dejó abierta la puerta a un acuerdo con el kirchnerismo cuando dijo que ya no le importa de dónde viene cada uno, sino adónde va.

Es un cambio de posición moderado, casi imperceptible hacia afuera, pero con efecto en las conversaciones puertas adentro. El exjefe de Gobierno escuchó varios consejos de quienes le sugirieron abandonar las críticas al kirchnerismo y a Cristina si pretende cerrar un acuerdo porteño. Sin dar un giro de 180 grados, ya empezó a desarmar el discurso hostil.

Desde el estudio de Letra P, @gabyspepe mano a mano Horacio Rodríguez Larreta.



El exjefe de Gobierno porteño analiza la recesión y la gestión económica de Milei, los posibles acuerdos opositores a nivel nacional y su lanzamiento como candidato para 2027



Miralo completo… pic.twitter.com/tMG96IUQLP — LETRA P (@Letra_P) November 26, 2026

El problema de las PASO

Esta semana, el peronismo terminó de asumir que el Gobierno avanza hacia la suspensión de las PASO con ayuda de la UCR, el PRO y algunos gobernadores, como Hugo Passalacqua, de Misiones; Claudio Vidal, de Santa Cruz; Rolando Figueroa, de Neuquén; Gustavo Sáenz, de Salta, y el peronismo cordobés.

En cambio, recibió como una buena noticia que no sacaran los pies del plato los gobernadores Osvaldo Jaldo, de Tucumán, y Raúl Jalil, de Catamarca, ni los senadores de Convicción Federal, el bloque que conduce Carolina Moisés. Ese alineamiento alimenta las expectativas de acuerdos electorales con esos actores.

Con todo, el peronismo enfrenta la posible pérdida de la herramienta con la que pensaba dirimir una interna en la que se encaminaban a competir Kicillof y, tal vez, Massa. El gobernador bonaerense estaba convencido de que podía ganar.

En su entorno sospechan que Massa no jugó a fondo para sostener las PASO porque apunta a ser el candidato de la superestructura. El líder del Frente Renovador cree que lleva ventaja en la cuenta de dirigentes. Kicillof dice que quiere ser “el candidato de la gente”.

Sin PASO, resta saber cómo se resolverá la candidatura. “Si creen que con eliminar las PASO nos van a detener, pobres. El peronismo existe desde antes. Nosotros nos vamos a arreglar, vamos a acordar. No se preocupen”, anunció Di Tullio el viernes.

El acuerdo, por ahora, queda lejos.