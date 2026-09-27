Maximiliano Pullaro y Javier Milei exploran un acuerdo rumbo a 2027

El gobierno de Maximiliano Pullaro y La Libertad Avanza (LLA) exploran un acuerdo para las elecciones de 2027 en Santa Fe . Solo resta dirimir el alcance y las formas, pero hay un principio de entendimiento. A ninguno de los dos le sirve partir el escenario de tres y beneficiar al peronismo.

“Hay diálogo”, le reconoció a Letra P uno de los alfiles políticos de Pullaro. “Se está hablando, puede pasar cualquier cosa”, avaló un jugador libertario santafesino. Como publicó más de una vez este medio, la Casa Rosada trabaja sobre la base de un pacto electoral con el grueso de los gobernadores llamados dialoguistas y el mandatario radical integra ese grupo.

Candidaturas de baja intensidad, deserción de postulantes en localidades plausibles de derrota, la ausencia de Javier Milei en la campaña, armar una alianza entre ambos partidos en algunos distritos: todas esas opciones integran el menú que especulan y analizan por estas semanas en ambos tinglados y así seguirá al menos hasta diciembre, cuando llegue el momento de las definiciones.

Pullaro está dispuesto al acuerdo, ya dio más de una señal. El ingreso de Diego Santilli a la Jefatura de Gabinete le dio al mandatario radical una ventanilla de diálogo, rosca y gestión que hasta ese momento Santa Fe no tenía. El gobernador no goza de muchos votos cien por ciento propios en el Congreso, pero contribuirá si la Casa Rosada acelera en su objetivo de suspender las PASO.

Las primarias son buenas en la provincia, pero no a nivel nacional, explica aunque suene raro Pullaro . El radical y todo el sistema político santafesino defienden el instrumento, pero acompaña a LLA en su mayor deseo político preelectoral.

LIBERTARIOS & FEDERALES Una encuesta de Management & Fit muestra que el electorado de Santa Fe banca un segundo tiempo de Pullaro y Milei.



Los números alimentan las aspiraciones reeleccionistas y la hipótesis de un acuerdo.



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Es un punto no menor del acuerdo. Habrá más, pero es un primer paso y moneda de cambio para lo que pueda ocurrir entre ambos frentes en la provincia. Como publicó más de una vez Letra P, Pullaro no tiene rivales claros a menos de cinco meses del cierre de listas; en LLA lo saben y también que no disponen de un nombre para hacerle sombra.

Por ese motivo, se insiste con la idea de que un acuerdo puede incluir una candidatura libertaria de baja intensidad para la gobernación, pero el pacto no se detendría ahí. También involucraría a Rosario, donde el peronismo tiene chances concretas de victoria de la mano de Juan Monteverde.

Rosario, estratégica para el acuerdo

“Si Unidos y los libertarios van separados, Monteverde ya está casi puesto”, le aseguró un encuestador provincial a este medio. Ambos frentes no peronistas lo saben, por ese motivo se impone la pregunta: ¿le entregarán la ciudad al líder de Ciudad Futura?

Más allá de la estrategia de Unidos, más allá de si Pablo Javkin va o no por un tercer mandato, las fuerzas no peronistas no pueden darse el lujo de dividirse en la ciudad más poblada de la provincia. Juan Pedro Aleart fue un gran elector libertario en 2025, ¿pero tiene realmente intenciones de ser candidato a intendente? O privilegia un plan legislativo? ¿Acaso será senador departamental?

TEMPORADA DE ROSCA | Juan Pedro Aleart activa el modo 2027 en Rosario: Operativo Visibilidad y una candidatura en el horizonte



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Nadie pierde de vista que el gobierno nacional y Milei en particular están muy golpeados en términos de imagen en Rosario. Lo leen con mucha atención en el gobierno provincial y el Ejecutivo municipal, porque, más allá de no traccionar a una figura local, esa situación podría beneficiar a Monteverde en una ola de sentimiento antilibertario.

¿Unidos y libertarios?

En el medio, quirúrgico, el funcionario provincial Julián Galdeano, que construyó a Carolina Losada, pero muy rápido supo sentarse en la mesa política de Pullaro, pidió por una alianza entre Unidos y LLA en las elecciones municipales ¿Y si el mileísmo reniega de toda competencia seria en el plano ejecutivo y se concentra en el legislativo? En concreto, ¿y si rechaza toda chance de gobernar la Casa Gris y las municipalidades y apuesta todas sus fichas a las dos cámaras provinciales y los concejos locales?

Como se ve, hay mucho por resolver. Por el momento, hay pasos, gestos y señales. De ambos lados. A medida que se acerque fin de año y apenas inicie 2027, se acelerará el diálogo cruzado. En Santa Fe las listas se cerrarán en febrero y el Gobierno no puede permitirse una derrota dura en el tercer padrón del país en uno de los primeros tests electorales. Por intereses cruzados, urgencias o puro pragmatismo, hay chances de acuerdo.