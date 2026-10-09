Así será el cronograma electoral de Santa Fe en 2027: PASO el 18 de abril y generales el 13 de junio

El calendario electoral de Santa Fe para 2027 ya tiene sus principales fechas definidas. El gobierno de Maximiliano Pullaro trabaja con un esquema que contempla el cierre de listas en febrero, las PASO en abril y las generales en junio, tal como adelantó en exclusiva Pablo Fornero en Letra P .

El cronograma obligará a los partidos y frentes a acelerar sus definiciones durante el verano, con apenas unas semanas para cerrar alianzas y candidaturas antes del inicio de la competencia electoral.

Estas son las cuatro fechas con las que trabaja el gobierno provincial para organizar los próximos comicios:

El propio Pullaro dio por válidos los plazos. "El decreto todavía no está, pero no nos vamos a hacer los misteriosos con esto como no lo hicimos nunca", aseguró.

Con este esquema, Santa Fe se encamina a convertirse en una de las primeras provincias argentinas en votar durante 2027. El cronograma mantiene una lógica similar a la utilizada en 2025 y se ajusta a lo establecido en la Constitución provincial, reformada en 2025 , donde se fija que la elección de gobernador y vicegobernador debe realizarse entre tres y seis meses antes de la finalización del mandato.

#SemanaSantaFe "Yo ya arreglé": el mensaje de Pullaro, lejos de París



Sabe que ambas partes se sentarán y pondrán sobre la mesa sus cartas, con el objetivo final de que el peronismo no recupere la provincia



@pfornerohttps://t.co/8cgFAP02Yn — LETRA P (@Letra_P) October 5, 2026

La decisión, de todos modos, también responde a una estrategia política de la Casa Gris: separar la elección provincial de la nacional para que la discusión se concentre en la gestión santafesina y no quede atravesada por la disputa presidencial. "Que se plebiscite la gestión provincial y nada más", aseguró a este medio uno de los funcionarios políticos de la Casa Gris.

Una elección con nuevas reglas

Los próximos comicios serán los primeros en los que se aplicará la reforma electoral sancionada en agosto de 2026, que introdujo cambios tanto en las boletas como en las reglas de competencia.

Reforma electoral en #SantaFe Hubo acuerdo en Unidos:



• Cinco boletas en las PASO y tres en las generales

• Piso del 4% para el reparto de bancas

• Se permitirán listas de concejales sin aspirante a la intendencia y a Diputados sin candidato a la gobernación

• Un… https://t.co/XzMVcmceJU pic.twitter.com/XDSfV9Bwyj — LETRA P (@Letra_P) August 20, 2026

Entre las principales modificaciones, las primarias tendrán cinco boletas para elegir de forma separada en las categorías de gobernador y vice, diputados, senadores, intendente y concejales. En tanto, en las generales habrá sólo tres: la de gobernador y vice irá junto a la de diputados, la de intendente se presentará junto a la de concejales, en tanto que la de senadores irá sola.

Otra de los cambios será que las 50 bancas de la Cámara de Diputados pasarán a distribuirse proporcionalmente mediante el método D'Hondt entre las fuerzas que alcancen el piso del 4% del padrón, en reemplazo del sistema que otorgaba automáticamente 28 escaños al partido más votado.

Otra novedad estará en la elección de vicegobernador: una misma precandidatura a la Casa Gris podrá competir con hasta tres compañeros de fórmula diferentes. Los votos se contabilizarán por separado.