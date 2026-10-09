Así será el cronograma electoral de Santa Fe en 2027: PASO el 18 de abril y generales el 13 de junio

El cronograma obligará a los partidos y frentes a acelerar sus definiciones durante el verano, con apenas unas semanas para cerrar alianzas y candidaturas antes del inicio de la competencia electoral.
El cronograma electoral para 2027
Estas son las cuatro fechas con las que trabaja el gobierno provincial para organizar los próximos comicios:
7 de febrero de 2027: cierre de inscripción de alianzas electorales.
12 de febrero de 2027: fecha límite para la presentación de listas de candidatos.
18 de abril de 2027: realización de las PASO provinciales.
13 de junio de 2027: elecciones generales para elegir gobernador, vicegobernador, legisladores provinciales y autoridades municipales.
El propio Pullaro dio por válidos los plazos. "El decreto todavía no está, pero no nos vamos a hacer los misteriosos con esto como no lo hicimos nunca", aseguró.
Santa Fe votará antes que el resto del país
Con este esquema, Santa Fe se encamina a convertirse en una de las primeras provincias argentinas en votar durante 2027. El cronograma mantiene una lógica similar a la utilizada en 2025 y se ajusta a lo establecido en la Constitución provincial, reformada en 2025, donde se fija que la elección de gobernador y vicegobernador debe realizarse entre tres y seis meses antes de la finalización del mandato.
La decisión, de todos modos, también responde a una estrategia política de la Casa Gris: separar la elección provincial de la nacional para que la discusión se concentre en la gestión santafesina y no quede atravesada por la disputa presidencial. "Que se plebiscite la gestión provincial y nada más", aseguró a este medio uno de los funcionarios políticos de la Casa Gris.
Reforma electoral en #SantaFe Hubo acuerdo en Unidos:
• Cinco boletas en las PASO y tres en las generales • Piso del 4% para el reparto de bancas • Se permitirán listas de concejales sin aspirante a la intendencia y a Diputados sin candidato a la gobernación • Un… https://t.co/XzMVcmceJUpic.twitter.com/XDSfV9Bwyj
Entre las principales modificaciones, las primarias tendrán cinco boletas para elegir de forma separada en las categorías de gobernador y vice, diputados, senadores, intendente y concejales. En tanto, en las generales habrá sólo tres: la de gobernador y vice irá junto a la de diputados, la de intendente se presentará junto a la de concejales, en tanto que la de senadores irá sola.
Otra de los cambios será que las 50 bancas de la Cámara de Diputados pasarán a distribuirse proporcionalmente mediante el método D'Hondt entre las fuerzas que alcancen el piso del 4% del padrón, en reemplazo del sistema que otorgaba automáticamente 28 escaños al partido más votado.