El Congreso del peronismo porteño aprobó la reforma del estatuto interno del PJ de la Ciudad y allanó el camino para la renovación de autoridades que hoy conduce Mariano Recalde.

Después de casi un año de negociaciones, que incluyó la prórroga de los mandatos partidarios, hubo fumata blanca en el peronismo porteño . El Congreso Metropolitano del PJ aprobó este viernes una reforma de fondo de su Carta Orgánica que modifica la elección de autoridades, reorganiza la representación territorial e incorpora nuevas reglas para la participación de jóvenes y minorías.

La reforma fue aprobada por unanimidad en una sesión del congreso partidario que se desarrolló sin inconvenientes. Los datos políticos de la jornada fueron la intervención de militantes de La Cámpora sobre el final de la reunión y el discurso del presidente del órgano partido, Juan Manuel Olmos .

Los primeros tomaron la palabra y expresaron su desacuerdo con la eliminación de las elecciones por distrito único y reclamaron centrar los esfuerzos en la disputa con el macrismo porteño y el gobierno de Javier Milei . No obstante, ratificaron el acompañamiento a los cambios en pos de la unidad y destacaron las reformas sobre la representación de los sectores gremiales, juventud y la creación de la secretaría de Diversidad.

El acuerdo de todas las corrientes, sin embargo, quedó plasmado en la intervención de cierre de Olmos, que destacó especialmente la conducción del titular del PJ porteño , Mariano Recalde , durante los últimos años, a la que caracterizó por la vocación de diálogo y amplitud, y que, según el dirigente, se plasmó en el crecimiento en votos de los últimos comicios.

Ahora, el paso siguiente para la renovación de autoridades del partido, cuyos mandatos fueron prorrogados a principios de año, será entonces la reunión del Consejo Metropolitano que sesionará el 11 de diciembre para determinar el cronograma electoral que, se supone, fijará la elección el 4 o el 11 de abril del año que viene.

Reforma y estrategia electoral

La modificación del funcionamiento partidario es el primer paso de la negociación sobre la estrategia electoral de 2027, en medio de las diferencias entre Juan Manuel Olmos y La Cámpora sobre la conformación de un eventual frente opositor en la Ciudad de Buenos Aires.

Mientras Olmos coquetea con la idea de una coalición amplia que podría incluir a Horacio Rodríguez Larreta, el sector referenciado en Recalde reivindica la identidad peronista y rechaza que la principal candidatura quede reservada de antemano para el exjefe de Gobierno. En ese escenario, La Cámpora plantea que una eventual ampliación electoral debería contemplar una competencia interna sin exclusiones.

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La discusión sobre las candidaturas también estará atravesada por la posibilidad de que el Congreso suspenda las PASO de 2027, aunque está descontada la continuidad de las primarias porteñas. Ese escenario mantiene abiertas las conversaciones sobre el mecanismo para definir las candidaturas locales, más allá de la renovación de autoridades partidarias.

Una nueva forma de elegir autoridades

El cambio más importante de la reforma del PJ porteño es la incorporación de un sistema de elección indirecta de las autoridades. Los afiliados dejarán de votar directamente a la conducción partidaria y pasarán a elegir a los representantes de sus comunas, que posteriormente designarán a los integrantes de la cúpula del partido.

El nuevo Consejo Metropolitano estará compuesto por 94 integrantes, de los cuales 79 serán elegidos en las 15 comunas, mientras que los otros 15 lugares corresponderán a los secretarios generales comunales.

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La distribución de los consejeros estará vinculada con el volumen de afiliados de cada territorio, a razón de uno cada 1000 integrantes del padrón o fracción superior a 500.

En su primera reunión, los 79 consejeros electos deberán votar al presidente del partido, los tres vicepresidentes y el secretario general. Esos cinco cargos integrarán el núcleo de la mesa ejecutiva, que también contará con la participación de representantes sectoriales y otras autoridades, con atribuciones diferenciadas y sin voto. Los mandatos de las nuevas autoridades serán de cuatro años.

De esta manera, la conformación del Consejo Metropolitano pasará a tener una incidencia decisiva en la elección de autoridades, que dependerá de las mayorías y los acuerdos que se construyan dentro del organismo partidario.

Más participación a las comunas

La nueva organización partidaria también modifica el peso de las comunas en las decisiones metropolitanas. Con un padrón que ronda los 77.500 afiliados, la Comuna 4 encabeza el registro con aproximadamente 7.800 integrantes, seguida por la Comuna 8, con unos 7.200; la Comuna 9, con alrededor de 6.800; y la Comuna 12, con cerca de 6.700. La Comuna 7 ocupa el quinto lugar. Las cuatro primeras concentran cerca del 37% de los afiliados del PJ porteño.

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El cambio también alcanzará al Congreso Metropolitano, que tendrá 203 integrantes. El nuevo esquema contempla una representación básica de tres congresales por comuna y una distribución adicional vinculada con la cantidad de afiliados, a razón de uno cada 500 o fracción mayor a 250.

En paralelo, los consejos comunales estarán integrados por 16 miembros y tendrán una mesa ejecutiva de siete integrantes, compuesta por un secretario general, un adjunto y cinco vocales. Además, cada comuna podrá crear hasta nueve secretarías partidarias para organizar su funcionamiento y ampliar la participación de las unidades básicas.

Renovación generacional y representación sectorial

La reforma incorpora también un componente de renovación generacional al establecer que el 25% de las candidaturas partidarias deberá corresponder a menores de 30 años.

La disposición obliga a incluir al menos un joven cada cuatro postulantes, aunque permite distribuir esas candidaturas libremente dentro de las listas. El nuevo esquema deberá respetar además la paridad de género.

Otro cambio alcanza a las históricas ramas del peronismo, que pasarán a organizarse como sectores representados mediante secretarías. El nuevo sistema contempla cinco espacios: mujeres, juventud, adultos mayores, técnicos y profesionales, y gremios.

Así, cada comuna elegirá un secretario titular y un suplente por cada sector. Posteriormente, los 15 secretarios comunales de una misma área se reunirán para elegir mediante el voto a su representante metropolitano.

Los cinco referentes sectoriales que resulten elegidos participarán de la mesa ejecutiva del PJ con voz, pero sin voto, un mecanismo que modifica la representación tradicional de las ramas dentro de la conducción partidaria.

Las minorías tendrán representación en la conducción

La reforma también incorpora garantías para las minorías, uno de los puntos que concentró las negociaciones entre los distintos sectores ante la posibilidad de una competencia interna.

El nuevo sistema prevé la distribución de cargos mediante el método D'Hondt y contempla un piso electoral del 33% para acceder a la representación minoritaria.

Claudia Neira, jefa del bloque peronista en la Legislatura porteña.

La propuesta garantiza que la minoría que alcance ese porcentaje ocupe la Vicepresidencia tercera del Consejo Metropolitano y tenga participación en las mesas ejecutivas comunales.

La incorporación de estas reglas establece mecanismos para integrar a las corrientes que no obtengan la mayoría en una eventual elección. La discusión estuvo presente durante las conversaciones entre los sectores de Olmos y Recalde, que todavía deberán resolver si avanzan con una lista de unidad o habilitan una competencia partidaria.

La postergación de las elecciones acordada a principios de año había permitido evitar una confrontación abierta. Ahora, con las nuevas reglas, anticipan la posibilidad firme de una interna en la que también tendría cabida el sector minoritario.