Rosario: Belloso suma a Javkin y Pullaro a su lobby para que el Gigante de Arroyito sea sede del Mundial 2030

La nueva tribuna que se contruye en el estadio de Rosario Central, club que puja por ser sedel del Mundial 2030.

La dirigencia de Rosario Central se lanzó a dar la pelea más difícil de su gestión: conseguir que el Gigante de Arroyito vuelva a ser sede de un Mundial en 2030, como ocurrió en 1978. El club apuesta a las obras de remodelación del estadio y al respaldo político de la ciudad y la provincia.

La pretensión de traer el Mundial a Rosario es firme. En 1978, el estadio fue remodelado por completo. Casi medio siglo después, las nuevas formas de consumo de los espectáculos deportivos multiplican las exigencias para obtener la autorización de la FIFA . Sin embargo, las últimas remodelaciones del estadio canalla se ajustaron a las normas internacionales y todavía quedan obras por realizar.

La apuesta también requiere del imprescindible impulso político. Tanto la ciudad como la provincia se encolumnan detrás del proyecto, alentadas por el entusiasmo que dejó en las autoridades el éxito de los Juegos Suramericanos . “No es un anuncio antojadizo”, aseveró un directivo canalla a Letra P .

Traer el Mundial a Rosario es un objetivo colectivo. Central presentó el primer esbozo a la ilusión en 2023, cuando llevó la inquietud de reformular el estadio a las autoridades municipales. El intendente Pablo Javkin es un confeso hincha de Newell’s , pero desde su lugar de gestión en el Palacio de los Leones recibió la propuesta de la dirigencia de Gonzalo Belloso como una oportunidad del club de modernizarse.

En vez de poner trabas burocráticas, como, dicen,ocurrió históricamente con los estadios de la ciudad, el municipio habilitó una comunicación directa entre el club y las áreas de control municipales para que las autorizaciones pertinentes no retrasaran los trabajos.

La dirigencia de Rosario Central lleva diez años gestionando la ocupación del espacio que la Prefectura Naval Argentina posee adyacente a su estadio



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Como adelantó este medio en septiembre, Central logró nuevos permisos municipales para ampliar la capacidad de su estadio en las tribunas generales. Un proyecto que fortalece al club en su candidatura de ser sede del Mundial 2030. Porque además de modernizar y elevar así la puntuación internacional del estadio en FIFA, el Canalla se propone como candidato con el apoyo del gobierno municipal y provincial.

“Central no va solo a dar la pelea. Se va a presentar a Rosario como candidata con el apoyo político necesario, y la provincia también comprometió su respaldo. Es la única forma de avanzar en el sueño de traer el Mundial”, confió un directivo auriazul.

“Estamos orgullosos del éxito de los Juegos Suramericanos. Fue una decisión política llevarlos adelante y para la provincia es una oportunidad la aspiración de Rosario Central de ser sede del Mundial”, apuntó un colaborador del gobernador Maximiliano Pullaro.

Las obras que prepara Rosario Central en el Gigante de Arroyito

Culminados los trabajos en la construcción de la tercera bandeja, las obras en el Gigante de Arroyito ahora están enfocadas en los accesos a la nueva tribuna. La inauguración será en la presente temporada del primer equipo, aunque las lluvias postergan las labores y no hacen posible fijar fecha de estreno.

Para el año que viene, en cambio, es intención ampliar las tribunas generales superiores con el agregado de nuevos escalones. Un proyecto autorizado que contempla también la construcción de palcos que comunicarán las tribunas populares con las plateas.

La batalla en los escritorios por el Mundial 2030

El Mundial 2030 no tiene siquiera calendario de partidos confirmados, dado que habrá juegos en Argentina, Uruguay, Paraguay, España, Portugal y Marruecos. La Asociación del Fútbol Argentino confirmó que un partido se jugará en el país y será en cancha de River, quizá el inaugural.

No obstante, hay gestiones junto a la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) para traer, al menos, tres encuentros al país en el marco del proyecto por ampliar de 48 a 64 las selecciones participantes. Es allí donde germinan las ilusiones de los canallas por ser elegidos sede.

AMIGOS SON LOS AMIGOS Chiqui Tapia y Belloso, la dupla que abrió una nueva grieta en el fútbol argentino



El presidente de Central construyó una relación clave con el jefe de la AFA



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Belloso fue secretario de la Conmebol en la actual gestión y representante FIFA para Sudamérica. Conoce al detalle el proceso de presentación internacional. Toda una ventaja si se tiene en cuenta el “peso político” en la toma de este tipo de decisiones.

El año que viene hay elecciones en FIFA y Conmebol, junto a sus asociaciones miembros, entre ellas AFA, apoyan la reelección de Gianni Infantino. El respaldo al dirigente suizo no está en duda, pero la institución sudamericana reclama más partidos en el continente para el Mundial.

Central invirtió ocho millones de dólares en las obras que se realizan en el estadio. Una cifra similar se deberá reunir para ejecutar los nuevos planos sobre las tribunas generales. Aunque los fondos por conseguir no son una preocupación.

“Si se avanza como pensamos en la candidatura para ser sede, el dinero aparecerá”, pronosticó un entusiasmado dirigente auriazul.