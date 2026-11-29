Después de las derrotas de Flávio Bolsonaro en Brasil y de Donald Trump en los Estados Unidos , las extremas derechas probarán este domingo en las elecciones de España su poderío, su capacidad para arrastrar a los conservadurismos tradicionales y su guerra contra los progresismos . Fenómeno barrial: la campaña para este crucial capítulo de la saga tuvo un eje en Javier Milei .

Curiosamente, la izquierda explotó más la figura del Presidente como ejemplo de lo que no debería hacerse que sus aliados locales como modelo a seguir.

Los pronósticos apuntan a un triunfo de la alianza de derecha, conformada por el Partido Popular (PP), de Alberto Núñez Feijóo , y Vox , de Santiago Abascal . Sin embargo, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) de Pedro Sánchez venía en ascenso, lo que impide trazar pronósticos tajantes.

Hasta hace algunos años, una sociedad con Vox —una agrupación adversa a la inmigración, nostálgica del franquismo, y con una narrativa islamófoba, antifeminista, machista y sobregirada en discursos de odio— habría sido piantavotos para el PP. Ya no. De darse lo que se pronostica, Núñez Feijóo sería el próximo presidente del Gobierno, pero la influencia de los ultras se haría sentir en cargos, programa y políticas.

Al igual que en Argentina y otros países, en España hay una crisis de representación que hizo que cierta decadencia de los partidos tradicionales —el PSOE y el PP— fuera compensada con el surgimiento de expresiones más radicales de izquierda y derecha, lo que recicló el viejo bipartidismo en un bicoalicionismo.

Un promedio de encuestas presentado por El País antes del inicio de la veda —el último martes— ratificó el favoritismo de las derechas. De acuerdo con ese trabajo, el PP encabezaba la intención de voto con un promedio de 31,4%, seguido por el PSOE con 29,1% y por Vox (17,9%).

Llega el apagón de encuestas: ¿Qué dice el promedio con las últimas? Esta es la última actualización del promedio de EL PAÍS, del 23 de noviembre https://t.co/v4H8yNJYch — EL PAÍS (@el_pais) November 24, 2026

Lo de los ultras sería de alto impacto: hace tres años Vox había conseguido el 12,4% de los votos. ¿Un anticipo de lo que podría ocurrir con Marine Le Pen, quien parte como favorita para la elección presidencial de Francia de abril y mayo próximos?

Rezagados aparecían el Frente Amplio, Podemos y otras fuerzas aliadas de Sánchez, cuya sumatoria se encogió en un tercio de la que supo ser, ubicándose en promedio en 6,8%. Este es, probablemente, el peor indicio para el oficialismo.

Lo relevante, con todo, no se vincula estrictamente con el porcentaje de votos, sino con la cantidad de parlamentarios que obtendrá cada partido y alianza. La mayoría de 176 bancas en el Congreso de los Diputados es lo que permitirá formar mayoría y gobernar en el próximo turno.

De acuerdo con el trabajo mencionado, las derechas podrían quedarse con 190 escaños, lo que, de concretarse, supondría un vuelco político total en el país. Sin embargo, Sánchez, un sobreviviente de la política y un dirigente hábil, aspira, igual que en 2023, a evitar que la oposición obtenga la mayoría legislativa y, con apoyo de aliados y de partidos regionales, mantenerse en el poder, que desempeña desde junio de 2018.

Javier Milei, un fenómeno barrial y español

El jueves a la noche se realizó el último debate entre los candidatos mencionados y otra bien posicionada: la postulante del progresista Frente Amplio Ada Colau. Un Sánchez más incisivo intentó contrarrestar la derrota que la mayoría de los analistas le adjudicó en el duelo anterior, en el que se enfrentó cara a cara con Núñez Feijóo.

El tono fue crispado, pero, con ojos argentinos, lo más jugoso pasó por el modo en que la mujer usó la figura del Presidente para meter miedo al ajuste que se anuncia.

"Justo hoy ha salido la noticia que Argentina entra en recesión técnica: (Milei) ha hundido la economía, con cierre de empresas, destrucción de empleo, caída de salarios, caída del consumo. Eso es lo que está haciendo su amigo Milei exactamente con la misma receta que hoy ha propuesto el partido Vox, que significaría desmantelar los servicios públicos y las pensiones de este país. No lo vamos a permitir", cerró Colau.

DIRECTO #DebateA4 | Colau a Abascal: "Milei ha hundido la economía con la misma medida que usted hoy ha propuesto. No lo vamos a permitir" https://t.co/cAAgkS3hyc pic.twitter.com/QCnqCXVkzW — EL PAÍS (@el_pais) November 26, 2026

El socialista se sumó a la condena del fenómeno barrial.

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El "caso Milei" volvió una y otra vez.

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Siempre por izquierda.

Javier Milei y el capítulo español de la "batalla cultural"

El hilo entre el Presidente —argentino— y Abascal es grueso, y encuentra en Agustín Laje, director ejecutivo de la Fundación Faro para la "batalla cultural", un nexo ideológico clave.

Milei viene de protagonizar un par de escándalos en España. Su viaje del 20 y 21 de octubre generó, según la prensa de ese país, cierta incomodidad en Abascal, a quien define como su amigo, y en el PP. Tanto fue así que a último momento sólo pudo mostrarse con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, figura del PP.

El Presidente Javier Milei junto a la Presidente de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. pic.twitter.com/9pFQNa0nW5 — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) November 5, 2026

Con el líder de Vox apenas hubo una videollamada, tropiezo que fue reparado en ocasión del viaje posterior, de principios de este mes, en el que Milei participó de la Cumbre Iberoamericana.

Santiago Abascal y Javier Milei: sintonía ideológica ultra.

En su paso del mes pasado, el argentino increpó a la periodista de radio Cadena SER Julia Molina cuando esta le preguntó por la presunta incomodidad que su presencia les generaba a las derechas.

"Es una visión de gente corta intelectualmente"



La respuesta de Javier Milei a una periodista española durante su visita a Madrid: "Quizás, vale para tu caso".



@el_pais pic.twitter.com/jZqsPwgKFR — Corta (@somoscorta) October 21, 2026

Sin mucha distinción de ideologías, la prensa reaccionó con escándalo.

Pedro Sánchez, el gran sobreviviente

Golpeado por una serie de denuncias de corrupción que le pasaron cerca; accidentes ferroviarios que dejaron víctimas y denuncias sobre el deterioro de la infraestructura y los sistemas de seguridad, y especialmente la crisis de la vivienda, Sánchez creyó encontrar en un episodio puntual de esta última coyuntura una ventana de oportunidad para recuperar terreno en los sondeos y convertir eso en votos y permanencia.

Lo que motivó su decisión de no agotar la legislatura y anticipar los comicios fue el desalojo de Maricarmen Abascal, que desató un estado de conmoción social y protestas que derivaron en acampes en la Puerta del Sol de Madrid y en otras ciudades.

El caso de la jubilada fallecida Maricarmen Abascal se convirtió en un símbolo de los excesos en el mercado de la vivienda de España.

La mujer, una jubilada de 87 años, había vivido siete décadas en el mismo departamento del barrio madrileño de Retiro. Sin embargo, la empresa privada que compró su edificio —un tipo de inversión que se ha hecho común en España y ha atraído incluso a fondos buitres— le anunció que quintuplicaría el valor del alquiler. Después le ofreció un descuento, pero la jubilación tampoco alcanzaba.

A pesar de una batahola entre policías y manifestantes, el 23 de septiembre último Maricarmen fue echada de su departamento. De allí, fue a parar a un hospital y apenas dos semanas después murió, ya con las elecciones convocadas.

El presidente del Gobierno emitió dos decretos-ley —equivalentes a los DNU argentinos— para limitar a los fondos buitres, acotar la especulación y los alquileres temporales con fines turísticos, y regular el valor de los alquileres. La derecha y un partido nacionalista catalán se opusieron en el Congreso, la iniciativa fue frenada y solamente consiguió una vigencia parcial tras un segundo intento oficialista.

La corrupción, un flagelo global

Cuando se conozca el escrutinio se sabrá si la ventana que Sánchez vio abierta lo estaba realmente. En otros términos, cuál es el verdadero peso de esa problemática social y en qué medida el electorado le achaca a Sánchez su crecimiento por falta de acción oportuna. Enfrente, el PP y Vox hablan simplemente de soluciones de mercado.

Como se dijo, los accidentes de trenes también marcaron agenda en la campaña, así como la corrupción. Este fenómeno dista de ser patrimonio del socialismo, pero afectó de manera demasiado directa al entorno de Sánchez, empezando por su esposa, Begoña Gómez, quien enfrentará un juicio por presunto tráfico de influencias y malversación de fondos.

David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, fue condenado en julio a nueve años de inhabilitación por prevaricato administrativo.

Otros exfuncionarios y cuadros socialistas también fueron condenados por actos de corrupción, muy notablemente José Luis Ábalos, quien fuera ministro de Transportes y terminó condenado a 24 años de cárcel por la compra amañada de barbijos durante la pandemia.

Otro asunto clave del debate preelectoral ha sido la inmigración, sobre todo después de que unas 70.000 personas ingresaran de golpe en Ceuta, ciudad enclavada en la costa de Marruecos, en julio último. El episodio derivó en la muerte de 88 migrantes, en general por ahogo, en caos y saqueos. Pedro Sánchez intentó ponerse al frente de la crisis, pero Vox no ha dejado de culparlo por lo que describe como un jubileo de inmigración descontrolada, básicamente por la legalización del estatus de 600.000 trabajadores extranjeros.

Abascal, claro, vincula la inmigración con la inseguridad, pero Colau explicó en el debate con contundencia que apenas el 0,1% de los extranjeros que residen en España ha sido protagonista de algún hecho delictivo.

Argentina 2023, España 2026

Las derechas predican la libertad, pero el periodismo español ya se prepara para una caza de brujas, en particular en el sistema de medios públicos.

La entrevista que le realizó este mes a Santiago Abascal el conductor del programa La Revuelta, en la TV pública (RTVE), David Broncano, disparó controversia.

Ese show decidió entrevistar a los candidatos, poniendo en suspenso su habitual tono de entretenimiento. Broncano, titubeante, no brilló precisamente, y así lo reconoció él mismo.

"Broncano"



Porque pidió perdón a su público por cómo estuvo en la entrevista con Abascal. pic.twitter.com/73ABcrMaW4 — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) November 10, 2026

Para peor, su producción accedió a que el público que suele asistir a las emisiones fuera remplazado por simpatizantes de la extrema derecha, a fin de que el político no tuviera un trato hostil. Resultó todo lo contrario.

Lo más serio llegó al final, cuando el comunicador le dijo al líder de Vox que no le iba a desear suerte en las elecciones, a lo que este le replicó: "Pues yo sí, porque vas a necesitarla". ¿Una amenaza de purga?

Amenazar sonriendo no es hacer humor, es degradar nuestra democracia.



Para esto luchamos: para que España no vuelva a ser un país donde los ultraderechistas amenacen a cómicos y periodistas.



Frente a la involución, movilización. pic.twitter.com/aN3uvddsA1 — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) November 10, 2026

Esta semana, una importante periodista de RTVE, la conductora del programa matinal Silvia Intxaurrondo, denunció que la Junta Electoral Central (JEC) le abrió un expediente sancionador a raíz de una denuncia de Vox. El motivo fueron las preguntas que formuló el 10 de noviembre, abiertas a discusión en el programa, sobre la pertinencia de darle espacio en el sistema público de medios a una extrema derecha a la que atribuyó "discursos xenófobos, machistas y homófobos".

La Junta Electoral Central abre expediente sancionador a la periodista Silvia Intxaurrondo por posible vulneración de la neutralidad.

La presentadora de 'La Hora de La 1' cuestionó en uno de sus programas si la extrema derecha "debía tener cabida en la televisión pública" tras la… https://t.co/YnhJzgUDPZ pic.twitter.com/Bf3y86rBUg — RTVE Noticias (@rtvenoticias) November 24, 2026

Ante la posibilidad de ser multada con cien a mil euros —sujetos a rebaja por pago voluntario, como si fuera una multa por mal estacionamiento—, la comunicadora hizo más preguntas filosas.

Silvia Intxaurrondo tas ser expedientada por la Junta Electoral Central: "Los principios democráticos, la igualdad y los derechos fundamentales, ¿quedan suspendidos durante el periodo electoral? recibo este expediente de la JEC con orgullo y con honor" pic.twitter.com/B6YBiZyg2g — La Hora de La 1 (@LaHoraTVE) November 24, 2026

Si se impusieran las derechas, la continuidad de Silvia quedaría bajo amenaza. Sus preguntas, sin embargo, pican en una España que se las plantea, por ahora, antes de que los hechos se consumen.

Es lo que la Argentina se preguntaba en el lejano 2023.