Los gobernadores dialoguistas se mostraron en bloque y ofrendaron su apoyo para suspender las PASO

Los gobernadores de Santa Fe, Córdoba, Chubut y Corrientes se vieron en Rosario en el marco de los Juegos Suramericanos.

Los Juegos Suramericanos le regalaron a Maximiliano Pullaro otra foto política, esta vez con proyección nacional. Los gobernadores Martín Llaryora , Ignacio Torres y Juan Pablo Valdés desembarcaron este jueves en Rosario para acompañar a su par de Santa Fe y dejaron planteada una coincidencia casi total: avanzar con la suspensión de las PASO nacionales. El cordobés fue la excepción .

La postal se produjo en el Parque Independencia , epicentro rosarino de los Juegos, y llegó en un momento oportuno. El gobierno de Javier Milei busca construir los acuerdos necesarios con sectores de la oposición para modificar la cancha electoral para 2027 y encontró entre tres de los cuatro gobernadores reunidos en Rosario una posición favorable. No necesariamente idéntica: mientras Pullaro habla de suspenderlas, Torres y Valdés tienen como antecedente haber directamente eliminado las primarias en sus provincias.

El santafesino había abierto el juego algunas horas antes . Pullaro cuestionó el funcionamiento que las PASO tuvieron a nivel nacional y el costo que representan para el Estado, aunque hizo una distinción con Santa Fe , donde defendió el sistema de primarias. Su posición, por ahora, no es eliminarlas sino acompañar una eventual suspensión para la próxima elección nacional.

La coincidencia quedó más clara por la tarde. En diálogo con Letra P , Valdés defendió la experiencia correntina y planteó directamente que los partidos deberían resolver sus internas sin trasladar ese costo al conjunto del Estado.

“En la provincia siempre nos manifestamos por la eliminación de las PASO . Nosotros entendemos que los partidos políticos tienen que resolver a través del diálogo y no poner al Estado, sea quien sea quien gobierne, a tener ese gasto”, afirmó el gobernador de Corrientes.

Torres fue por la misma línea y apeló a la decisión que ya tomó en su provincia. “En Chubut eliminamos las PASO. Sería incoherente en mi caso no promover lo mismo a nivel nacional”, sostuvo ante Letra P.

Llaryora, Pullaro, Torres y Valdés, juntos en Rosario.

El patagónico, sin embargo, puso un reparo sobre los tiempos y las razones de una eventual modificación. Advirtió que “hay que evaluar que no sea una cuestión coyuntural” y pidió que cualquier cambio se piense “a mediano y largo plazo, a conciencia, y no solamente por una elección determinada”.

La posición compartida por Pullaro, Torres y Valdés funciona, en los hechos, como un guiño al gobierno de Milei en momentos en que la Casa Rosada necesita juntar voluntades por fuera de su tropa propia. No significa, sin embargo, una postura unánime del grupo que aterrizó en Rosario: Llaryora se desmarcó y evitó dar declaraciones.

"Tenemos que promover un proyecto que piense en la gente y en un país federal"



El gobernador Valdés, presente en la sede de los Juegos Suramericanos, se refirió a cómo ve el panorama de cara a 2027



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La diferencia del cordobés expuso también los límites de una construcción que busca mostrarse cohesionada sin borrar las particularidades de cada provincia. Provincias Unidas viene haciendo del federalismo y la autonomía de sus gobernadores una de sus banderas y Rosario volvió a ofrecer una muestra de ese equilibrio.

Los Juegos Suramericanos, vidriera para Pullaro

La discusión electoral se coló así en una visita que tenía como argumento formal los Juegos Suramericanos. Llaryora, Torres y Valdés llegaron para respaldar a Pullaro en uno de los acontecimientos que la Casa Gris ubicó entre los hitos de su gestión.

No fue una foto aislada. Desde el inicio de los Juegos, el gobernador viene aprovechando la vidriera para administrar gestos hacia dentro y fuera de Santa Fe. La inauguración tuvo a Gisela Scaglia con protagonismo central y los días siguientes sirvieron para repartir pantalla entre distintos socios de Unidos, en paralelo a la narrativa oficial que vincula el evento con la recuperación de Rosario después de los años más duros de violencia.

Los mandatarios junto a la exvicegobernadora de Santa Fe, Gisela Scaglia.

La visita de los gobernadores sumó ahora la pata nacional. Los cuatro compartieron una recorrida por el Parque Independencia y presenciaron competencias, con elogios a la transformación de Rosario. “Hay un contraste de lo que era antes, hoy se camina con tranquilidad y se celebra un evento muy importante”, piropeó Torres. “Creo que es muy importante para Santa Fe que muestra como ha ido avanzando Maxi en su combate contra la delincuencia. Creo que esto puede ser un antes y un después para Santa Fe y Rosario”, agregó Llaryora.

Cancha abierta para los socios en Unidos

Antes de salir a recorrer el predio, Pullaro armó un almuerzo informal y procuró que la postal excediera a los cuatro gobernadores. Sentó alrededor de la mesa a buena parte de las tribus que componen Unidos y volvió a utilizar los Juegos como herramienta para exhibir equilibrio interno.

Estuvieron Federico Angelini, por el PRO; el socialista Joaquín Blanco; Julián Galdeano, uno de los referentes del radicalismo y presidente del comité organizador de los Juegos; la diputada Scaglia y el intendente Pablo Javkin. También participó Sebastián García de Luca, dirigente del PRO que llegó acompañando a Torres, además de representantes de las provincias visitantes.

El movimiento completa una secuencia que Pullaro viene ensayando durante todos los Juegos: utilizar su gran vidriera de gestión para repartir juego sin regalar la centralidad. Scaglia tuvo su escenario, Blanco consiguió pantalla, los distintos socios de Unidos fueron incorporándose a las postales y ahora los gobernadores aliados aportaron volumen nacional.

Esta vez, además, la foto dejó algo más que sonrisas y deporte. En medio de la negociación que comienza a tomar temperatura en Buenos Aires, Rosario mostró que una parte importante de los gobernadores dialoguistas está dispuesta a acompañar una revisión de las PASO, con una excepción cordobesa que impidió hablar de unanimidad.