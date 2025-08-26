La Libertad Avanza intenta dilatar la creación de una comisión investigadora sobre las muertes por fentanilo

Silvia Lospennato (PRO), durante la comisión de Fentanilo, en la que no habló nadie de La Libertad Avanza.

La grieta entre La Libertad Avanza y el PRO llegó a Diputados : el oficialismo se desentendió del proyecto de Silvana Giudici para crear una comisión investigadora del caso por la contaminación de fentanilo, por el que hay más de 100 muertos y está detenido el dueño del laboratorio HLB Pharma , Ariel García Furtado .

Como anticipó Letra P , en LLA no se sumaron al proyecto de Giudici , cercana a Patricia Bullrich. Fue presentado en mayo y propone una comisión para evaluar las muertes y el rol de los laboratorios. No sólo eso: para dilatar la definición, Martín Menem sumó a último momento el giro a la Comisión de Asuntos Constitucionales, que tiene como cabecera al libertario Nicolás Mayoraz .

No fue la primera maniobra del riojano para freezar el tema: hace dos semanas había retirado de los giros a la comisión de Presupuesto, presidida por José Luis Espert . El giro a Asuntos Constitucionales fue justo cuando Silvia Lospennato (PRO) había citado a la comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos, para debatir este miércoles los proyectos para crear una comisión investigadora. Algunos fueron presentados por Unión por la Patria, Democracia Para Siempre y la Izquierda.

El intento de dilación del oficialismo tiene sentido: la investigación legislativa implica al ministro de Salud, Mario Lugones , por ser quien habilitó los lotes contaminados a través de la ANMAT.

Lospennato se quejó ante Menem, por nota, por haberle quitado su condición de cabecera, pero aún no recibió respuesta. Tampoco escuchó a ningún diputado de LLA en la comisión: asistieron Álvaro Martínez y Santiago Santurio , pero ninguno abrió la boca.

Fuentes de LLA explicaron a Letra P que está la decisión de apoyar el proyecto de Guidici, pero que está a destiempo. "La justicia ya está actuando. No tiene sentido avanzar desde el Congreso", explicaron.

La Libertad Avanza a la defensiva

El debate en comisiones anticipó que no será fácil llegar a un acuerdo por el texto final. Giudici presentó su proyecto ni bien se inició la causa en el juzgado federal de La Plata por fallecimientos por presunta contaminación de fentanilo en la provincia de Buenos Aires y en Santa Fe, que registra la mayor cantidad de casos.

La diputada propone investigar las responsabilidades, droguerías, intermediarios y condiciones de trazabilidad. Solicita evaluar las habilitaciones provinciales, con el foco en Buenos Aires, donde instruye una causa el juez de La Plata Ernesto Kreplak, hermano del ministro de Salud bonaerense. "La misión del Congreso es respetar la Constitución y no incurrir en una contradicción con la causa que se lleva adelante”, aclaró Giuidici.

Recordó que el reclamo por una ley de trazabilidad "de la última milla de los medicamentos”, que complica la investigación y limita la eventual pena de los culpables. El proyecto de Democracia Para Siempre, presentado por su presidente, Pablo Juliano, propone investigar en detalle el rol de la ANMAT y del Ministerio de Salud y la Dirección de Aduanas, encargada de habilitar la importación de fentanilo. Evalúa presentar un informe en 30 días.

"Pedimos investigar la cronología de los hechos y saber cómo actuó el ANMAT", sostuvo Juliano. Ambos proyectos plantean copiar la integración de la comisión investigadora de $Libra, pero el de DPS incorpora la última reforma, que garantiza la presidencia de la comisión a la oposición. La izquierda también presentó un proyecto para crear una comisión investigadora con más presencia de bloques chicos.

Piden bicameral

Unión por la Patria impulsó el proyecto de Victoria Tolosa Paz, que propone crear una comisión bicameral para investigar el caso de fentanilo, con 16 miembros, ocho por cámara. Estaría habilitada a recibir información de la Justicia y hasta de inteligencia para conocer la ruta del fentanilo para presentar un informe en 90 días.

Diputados

En los fundamentos, Tolosa Paz plantea buscar responsabilidades de ANMAT, la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), la Dirección General de Aduanas y otros. "Hay investigar hacia arriba: Ministerio de Salud, Capital Humano y al Gobierno de la Nación que pone autoridades al mando de estos organismos”, sostuvo la diputada.

La diputada recordó que, en septiembre de 2016, cuando gobernaba Mauricio Macri, se modificó una resolución para investigar el fentanilo. Lospennato rechazó la creación de una bicameral, porque en el Senado, explicó, requiere dos tercios de los presentes, una mayoría que la oposición viene teniendo en las últimas elecciones.