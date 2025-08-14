CIERRE DE LISTAS

Confirmado: Diego Santilli, Finocchiaro y De Sensi serán candidatos del PRO en la nómina de LLA

Se lo dijo Cristian Ritondo a Letra P en la puerta del club Atenas de La Plata, donde el presidente Javier Milei presentará a otros postulantes.

Letra P | Pablo Lapuente
ritondo santilli finocchiaro

El diputadoCristian Ritondoconfirmó este jueves que Diego Santilli, Alejandro Finocchiaro y Florencia de Sensi conformarán el trío de postulantes del PRO por la provincia de Buenos Aires dentro de la boleta de La Libertad Avanza. Se lo confirmó a Letra P en la previa del acto que el presidente Javier Milei encabezará en La Plata.

“Estamos con todos los candidatos del PRO que están dentro de la lista de Alianza de La Libertad Avanza, muy contento”, reveló el titular del partido amarillo bonaerense, al ser consultado por este medio. Para que no quedaran dudas, agregó: “Santilli, Finochiaro, De Sensi”.

El diputado amarillo también reveló que el martes que viene, en Junín, Milei presentará la lista completa de postulantes a la Cámara de Diputados para las elecciones del 26 de octubre.

