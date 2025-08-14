Confirmado: Diego Santilli, Finocchiaro y De Sensi serán candidatos del PRO en la nómina de LLA

El diputadoCristian Ritondoconfirmó este jueves que Diego Santilli, Alejandro Finocchiaro y Florencia de Sensi conformarán el trío de postulantes del PRO por la provincia de Buenos Aires dentro de la boleta de La Libertad Avanza. Se lo confirmó a Letra P en la previa del acto que el presidente Javier Milei encabezará en La Plata.
El listado de amarillos en la nómina de Karina Milei había sido anticipado por Juan Rubinacci en una nota del 6 de agosto.
“Estamos con todos los candidatos del PRO que están dentro de la lista de Alianza de La Libertad Avanza, muy contento”, reveló el titular del partido amarillo bonaerense, al ser consultado por este medio. Para que no quedaran dudas, agregó: “Santilli, Finochiaro, De Sensi”.
El diputado amarillo también reveló que el martes que viene, en Junín, Milei presentará la lista completa de postulantes a la Cámara de Diputados para las elecciones del 26 de octubre.