Lule Menem oscurece

Lule Menem negó todo. No sorprende. Es lo que ordena la regla de oro del infiel. No era yo. No es lo que parece. Me hicieron una cama. Negar todo, aun en la flagrancia, incluso cuando da la sensación de que no tiene sentido hacer el esfuerzo de negar.

El comunicado que publicó en Twitter es, consecuentemente, el imperio lingüístico de la negación.

- Tres veces "jamás".

- Otras tres dice "ningún".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Lulemenem/status/1959821252970864975?t=D8cBW-uxpdH5TGmAD0a_wA&s=08&partner=&hide_thread=false Comunicado:



Jamás imagine tener que salir a desmentir una burda operación política del kirchnerismo, a la que se sumaron algunos medios, dirigentes y periodistas, utilizándola para intentar manchar la honestidad y la imagen de un gobierno.

Por el tamaño de dicha operación es… — Lulemenem (@Lulemenem) August 25, 2025

El tuit de Menem que contiene el comunicado de la negación salió a las 0:32 de este lunes. Tampoco sorprende: el operador de Karina Milei se siente cómodo en las sombras, al amparo de la oscuridad, donde todo es opaco y difuso.

Lule Menem, siempre en las sombras

El tuit de madrugada machea con el perfil del subsecretario de Gestión Institucional, un hombre "callado", como lo describe Gabriela Pepe en un retrato espectacular que titula, justamente, Quién es Lule Menem, el operador en las sombras expuesto a la luz del escándalo.

DSC_3187.JPG Cuchicheo. Lule Menem, con Martín Menem y Adrián Pagán.

El posteo de las 0:32 quebró el silencio público que supo custodiar el funcionario en los 21 meses y medio que lleva prestando servicios para el gobierno de Javier Milei, pero preserva la voz del funcionario, que las audiencias no conocen.

Kirchnerismo, ¡nunca más!

Negación y acusación. Así se completa la fórmula del infiel. Menem denuncia que los audios en los que el extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (exabogado y examigo del Presidente) Diego Spagnuolo lo involucra en un entramado de corrupción en el que laboratorios que proveen al Estado pagan coimas que llegan hasta la mismísima reserva de "pureza moral", como identificó Milei a su hermana, son el producto de "una burda operación política del kirchnerismo".

Tampoco sorprende: como hizo en su momento el PRO de Mauricio Macri, que ahora comparte ciénaga con sus socios de La Libertad Avanza (brutal abrazo de oso de El Jefe), Milei llegó al poder en andas del discurso antipolítico que eligió al kirchnerismo como encarnadura de todos los males concentrados en la casta chorra y corrupta.

Por eso Lule niega:

"Jamás tuve intervención de ningún tipo en las contrataciones del Andis".

"Nadie me mencionó ningún hecho de corrupción, ni tampoco tuve conocimiento alguno de que algo ilícito ocurriera en el Andis ni en ningún otro organismo del estado".

"Jamás hablé con Karina Milei o con el presidente de la Nación sobre prestaciones, contratos o la actividad particular del Andis".

Y acusa:

"No es casualidad que este tipo de maniobras aparezcan justo dos semanas antes de las elecciones de la provincia de Buenos Aires, último reducto del kirchnerismo. Ya estamos acostumbrados a estas prácticas que sólo buscan dañar la imagen del gobierno para obtener un rédito meramente electoral".

Pero no aclara.

No puede, de entrada, "hablar ni aseverar nada acerca de la autenticidad o no de los audios que circulan", admite. ¿Cuál es, entonces, la burda operación política? ¿La difusión de esos materiales incadescentes? Si el contenido es, como sostiene, absolutamente falso, ¿Spagnuolo es un ariete del kichnerismo? Raro.

Menem niega y acusa, pero no aclara. Más bien, oscurece.

PD: al cierre de esta nota, ya a la luz del día, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, primo de Lule, reforzó la estrategia de negar y acusar. El contenido de los audios es "falso", dijo en A24, donde denunció "una monumental operación" y acaso se haya inmolado. "Pongo las manos en el fuego por Karina Milei y Lule Menem", se la jugó.