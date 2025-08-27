LA CARTA MAGNA

Santa Fe: la Convención constituyente puso fin a las reelecciones indefinidas de legisladores

La nueva Constitución admitirá admitirá solo dos mandatos consecutivos en ambas cámaras. Consenso con límites: La Libertad Avanza y el granatismo, en contra.

Por Letra P | Periodismo Político
La Convención que avanza en la reforma constitucional de la provincia de Santa Fe le puso fin este miércoles a la reelección indefinida de los legisladores, admitiendo solamente dos mandatos consecutivos, aunque la restricción comenzará a regir formalmente desde 2027.

Joaquín Blanco, Emiliano Peralta y Patricia Boni presidente la comisión redactora de la reforma constitucional en Santa Fe.
LA CARTA MAGNA

La reforma constitucional de Santa Fe, en la fase decisiva: redacción del nuevo texto, debate, votación y jura

Por  Mauro Aguilar

El dictamen general que incluía los cambios en el Legislativo, acordado inicialmente en Unidos, logró finalmente en la sesión plenaria un consenso amplio: lo acompañaron todos los bloques salvo La Libertad Avanza y Somos Vida.

senado santa fe
El Senado de Santa Fe tiene legisladores con varios mandatos consecutivos

El Senado de Santa Fe tiene legisladores con varios mandatos consecutivos

Según la letra de la nueva Carta Magna, diputados y senadores "duran cuatro años en el ejercicio de sus funciones y son reelegibles una sola vez de manera consecutiva". "Si han sido reelectos no pueden ser elegidos nuevamente, sino con el intervalo de un periodo", agrega.

Cuando comienza a regir el fin de las reelecciones indefinidas

La reforma de la Constitución, de todos modos, no afectará en el corto plazo a los actuales legisladores. El contador de mandatos consecutivos arrancará en cero en 2027, con lo cual quienes logren su reelección ese año, tendrán de todos modos la opción de ser nuevamente elegidos en 2031.

