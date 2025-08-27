Santa Fe: la Convención constituyente puso fin a las reelecciones indefinidas de legisladores

La Convención que avanza en la reforma constitucional de la provincia de Santa Fe le puso fin este miércoles a la reelección indefinida de los legisladores, admitiendo solamente dos mandatos consecutivos, aunque la restricción comenzará a regir formalmente desde 2027.
El dictamen general que incluía los cambios en el Legislativo, acordado inicialmente en Unidos, logró finalmente en la sesión plenaria un consenso amplio: lo acompañaron todos los bloques salvo La Libertad Avanza y Somos Vida.
El fin de las reelecciones indefinidas en Santa Fe
La nueva Constitución de Santa Fe limitará a solo dos mandatos consecutivos la eligibilidad de diputados y senadores, poniéndole fin a la posibilidad de que legisladores de ambas cámaras pudieran ser reelectos en sus cargos sin ningún tipo de restricciones.
senado santa fe
El Senado de Santa Fe tiene legisladores con varios mandatos consecutivos
Según la letra de la nueva Carta Magna, diputados y senadores "duran cuatro años en el ejercicio de sus funciones y son reelegibles una sola vez de manera consecutiva". "Si han sido reelectos no pueden ser elegidos nuevamente, sino con el intervalo de un periodo", agrega.
Cuando comienza a regir el fin de las reelecciones indefinidas
La reforma de la Constitución, de todos modos, no afectará en el corto plazo a los actuales legisladores. El contador de mandatos consecutivos arrancará en cero en 2027, con lo cual quienes logren su reelección ese año, tendrán de todos modos la opción de ser nuevamente elegidos en 2031.