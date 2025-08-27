ELECCIONES | 7 DE SEPTIEMBRE

Golpeado por el Karinagate, Javier Milei busca recuperar la mística 2023 con una caravana en Lomas de Zamora

Llegará este miércoles al bastión peronista de la Tercera que gobierna La Cámpora. Estará acompañado por su hermana. No hablará del escándalo de las coimas.

Letra P | Pablo Lapuente
Caravana de Javier Milei.&nbsp;

Javier Milei.

La cúpula de La Libertad Avanza eligió este distrito justicialista por el peso político y demográfico que tiene en la Tercera sección electoral. La recorrida comenzará a las 14 en la avenida Hipólito Yrigoyen y Laprida, en plena peatonal de la ciudad, y a unos 300 metros de la estación de trenes por donde diariamente circulan miles de personas.

Como lo hizo hace dos años, en el marco de su campaña presidencial, el líder libertario estará acompañado por su hermana Karina, secretaria general de la Presidencia, mencionada en los audios del extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). También se sumarán algunos de las principales figuras de las boletas que se medirán en territorio bonaerense. Se espera la presencia de Sebastián Pareja, el armador violeta oriundo de este distrito que gobierna el peronista Federico Otermín.

"Vamos a poner todo en la campaña para terminar para siempre con el kirchnerismo. Nos jugamos mucho en esta primera elección", reconoció ante Letra P uno de los dirigentes que participará de la actividad. La caravana fue incluida en la agenda del jefe de Estado mucho antes de que estallara el escándalo de las coimas en la ANDIS.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LLibertadAvanza/status/1960338572478709827&partner=&hide_thread=false

Javier Milei se concentrará en la campaña y no hablará del caso ANDIS

La parada anterior del tour bonaerense de Milei fue el lunes en Junín, municipio central de la Cuarta sección electoral, donde el oficialismo se juega no sólo una disputa contra el peronismo, sino, también, contra el macrismo rupturista que armó un frente paralelo a La Libertad Avanza, con el intendente juninense Pablo Petrecca y la intendenta de 9 de Julio María José Gentile.

En ese acto, el mandatario presentó a la totalidad de su lista nacional en representación de la provincia de Buenos Aires y repitió su habitual libreto contra el kirchnerismo en un discurso en el que omitió hablar sobre el escándalo de las coimas.

Según pudo saber Letra P, el Presidente y su hermana tampoco harán menciones al escándalo este miércoles ni en lo que queda del camino hacia los comicios de septiembre y octubre. "No va a decir una palabra, el único que tiene que dar explicaciones en la Justicia es Spagnuolo y nosotros vamos a colaborar con lo que haga falta", sostuvo una fuente con despacho en la Casa Rosada.

Luego de esta caravana está previsto que los hermanos Milei vuelvan a mostrarse juntos el miércoles 3 de septiembre, cuatro días antes de las elecciones, en un club de Moreno. Será el cierre de campaña de libertario.

Temas
