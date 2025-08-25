Javier Milei en Junín: ni una palabra del Karinagate, kirchnerismo Nunca Más y denuncia de fraude electoral presunto

Por segunda vez en el día, Javier Milei apuntó contra “los roñosos kirchneristas” que tienen “secuestrado el Congreso” y van a “permitir el fraude” el próximo 7 de septiembre en la provincia, pero no hizo ninguna mención a los audios con supuestos pagos de coimas en Discapacidad, un escándalo que crece y golpea al corazón del gobierno : Karina Milei .

Después de asistir a la mañana a la inauguración de un edificio de la corporación América , el Presidente desembarcó este lunes por la noche en Junín, distrito gobernado por el PRO y cabecera de la Cuarta sección electoral, para cerrar el acto de presentación de postulantes bonaerenses acompañado por su hermana y en medio de un fuerte operativo que excluyó a la prensa y a buena parte de la estructura libertaria local, marginada de las listas provinciales.

Como contó Letra P, Milei fue recibido con un clima hostil en Junín . En la previa del acto, un grupo de manifestantes que se acercó hasta el teatro San Carlos para repudiar al Presidente se trenzó en una pelea con militantes libertarios. Sebastián Pareja, el responsable del armado libertario en la provincia de Buenos Aires, aseguró que una persona resultó herida y el propio Milei apuntó contra “las hordas kirchneristas” como las responsables del enfrentamiento.

Ya en el escenario, después de un eufórico y corporal ingreso entre los partidarios al ritmo de Panic Show de La Renga, Milei mantuvo incólume en su discurso la estrategia oficial desplegada desde las primeras horas del lunes: ni él ni Karina participan por ahora de la desmentida del contenido de los audios, una tarea que recae en el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem , con una entrevista televisiva, y en el subsecretario de Gestión Institucional de la Presidencia, Eduardo “Lule” Menem a través de un mensaje en su cuenta de Twitter.

En cambio, el Presidente sacó lustre al único eje discursivo de campaña, el kirchnerismo , al que acusó de agredir a los militantes libertarios en la previa y le dedicó el primer canto de la noche con soporte tribunero: “La casta tiene miedo”, “los kukas tienen miedo” y “saquen al pingüino del cajón para que vea, que los pibes cambiaron de idea, llevan las ideas del león”.

En claro “modo campaña”, como se autodefinió, Milei denunció que “el kirchnerismo está acuartelado en la provincia” y apeló a la toma de conciencia respecto de la elección del próximo 7 de septiembre en Buenos Aires, a la que definió como “la primera batalla” donde “se va a votar con una boleta que permite el fraude”, además de “urnas embarazadas, punteros, candidaturas testimoniales y todo el aparato para tratar de torcer el rumbo”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/1960118626259796070&partner=&hide_thread=false Milei, en Junín: "La primera batalla será el 7 de septiembre en Buenos Aires, el bastión de nuestro gran adversario"



"La provincia votará con una boleta que permite el fraude y van a usar el voto cadena, la urna embarazad, los punteros comprarán políticos y colegios", advirtió pic.twitter.com/P7pwPSoHPf — LETRA P (@Letra_P) August 25, 2025

Un llamado a votar contra el kirchnerismo y “el enano comunista”

En ese contexto, hizo un fuerte llamado a los bonaerenses para que asistan a votar “porque si no, gana el aparato y no podemos dejar que sigan robando nuestra vida”. Insistió en que “hay que eliminarlos en las urnas, ir y ganarles; nuestra única forma de sacarlos es sacarlos a votos”.

También le dedicó un tramo de su discurso al “enano comunista de Axel Kicillof” por la “presión tributaria” del Gobierno de la provincia sobre el sector productivo. “El parásito soviético solo sabe gastar y aumentar los impuestos para seguir gastando”, acusó al gobernador y pidió “ponerle un freno de una vez por todas para que la provincia se siga enfocando en lo importante”.

¡Gracias Jefe!

Del lado libertario, hubo en las palabras de Milei una mención especial para “el profe” José Luis Espert, cabeza de la lista de candidatos a Diputados en el Congreso, porque “entendió mucho antes que yo que la forma de cambiar era que nos pusiéramos los pantalones para entrar al campo de juego”. También, para Sebastián Pareja, por el armado de las listas seccionales. Pero la ovación principal la reservó a “al jefe” Karina Milei “por haber llevado la titánica tarea de organizar el partido a nivel nacional”.

Las recorridas de Milei por secciones electorales responden a la lógica de doble campaña, en la que presenta a los aspirantes a la cámara de Diputados del Congreso, al mismo tiempo que apuntala a los candidatos seccionales, que tienen poco nivel de conocimiento en el electorado y basan su estrategia para el 7 de septiembre en el apellido Milei y la marca La Libertad Avanza.