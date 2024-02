Martín Llaryora logra apoyo de JxC en la batalla contra el ajuste de Javier Milei

La eliminación del subsidio al transporte tiene que realizarse de una manera equitativa en todo el país y garantizar primero un precio razonable a la gente. La idea de un esquema en el que el subsidio sea directo a los pasajeros y no a las empresas es positivo, pero ... (sigue)

Boinablancas de pura cepa, han coincidido tanto en sus críticas al proyecto de Partido Cordobés como en la necesidad de redefinir la permanencia del radicalismo en la crujiente versión autóctona de Juntos por el Cambio. Con orgullo, pero también con números que marcan la presencia del radicalismo en las intendencias, promueven el liderazgo del partido y fustigan las veleidades de pares amarillos que se integraron al plan llaryorista.

Tampoco pasó inadvertido el mensaje enviado por Federico Alesandri, legislador provincial y excandidato a gobernador por el Frente de Todos, a Osvaldo Giordano, recientemente removido de la dirección de la ANSES por decisión del presidente.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Framonjmestre%2Fstatus%2F1755756033476038857&partner=&hide_thread=false Es una locura la eliminación del Fondo Compensador al transporte del interior. El Presidente vuelve a repetir fracasadas recetas del kirchnerismo, destratando al interior y castigando brutalmente a los vecinos que usan el transporte para ir a trabajar y estudiar. Es demencial. — Ramón Mestre (@ramonjmestre) February 9, 2024

Más allá de los elogios al exministro de Juan Schiaretti, la expresión fue bien acogida en el Panal. Aunque algunos lo cuentan como “propio”, el exintendente de Embalse mantiene un juego propio que puede incomodar planes del gobierno provincial en una Legislatura donde prima una paridad de origen entre el bloque oficialista y la oposición cambiemista.

Sorpresa

Más allá de las especulaciones sobre una posible capitalización política por parte del nuevo dúo fuerte del peronismo mediterráneo, sus portavoces reconocen carácter balsámico a los guiños opositores. Fuera de los discursos de rigor, admiten que la sucesión de recortes, que incluye el Fondo de Incentivo Docente (FONID) y la expulsión de funcionarios cordobeses supera cálculos previos.

La sorpresa presentada también da cuenta de una exagerada confianza en que su oferta de gobernabilidad garantizaría un mejor trato político por parte de un Presidente que construyó una carrera en base a la irascibilidad y la violencia de sus alocuciones.

Un funcionario con experiencia provincial y municipal admite que aguardaban una solución sincera para un reclamo histórico, no “un sinceramiento” que segara las asistencias. “Sabíamos que iba a ser difícil. Pero esperábamos otra cosa, no esperábamos que todo fuera a peor. Estamos a favor de la transparencia en el manejo de los fondos, no de cortar porque sí”, dice a Letra P.

Ampliando la idea, la fuente confiesa que no contaban con una sanción amparada en una “falta de acompañamiento”, que nunca fue tal. Por ende, interpreta como infantil y caprichosa la sucesión de decisiones que torpedean a varias jurisdicciones, incluidas aquellas donde el libertario recogió apoyos esenciales para imponerse en el balotaje. Córdoba, la primera de ellas.

Daniel Passerini junto a Juan Manuel Llamosas.jpg Ofuscado: Daniel Passerini apuesta a red de intendentes para evitar una suba abrupta del boleto en Córdoba. A su lado, Juan Manuel Llamosas, el intendente de Río Cuarto.

Acusada de sobreactuación y ambigüedad durante la negociación por la ley ómnibus, la cúpula de HUxC reformula sus expresiones públicas. Aunque eviten el tono conflictivo, aprovechan para reafirmar promesas elaboradas para una sociedad cordobesa ya acostumbrada a prédicas etnocentristas. Nada que no hayan hecho antes los agrimensores de la “isla” mediterránea.

Para ello, tanto Passerini como Llaryora, asumen un rol de representación para el que actúan como fertilizantes los avales extapartidarios. También, las adhesiones de extraña jurisdicción: la firma del intendente de la capital provincial lidera un comunicado de alcaldes de seis provincias que repudian la poda del fondo para el transporte del interior y advierten que “evaluaremos todas las medidas políticas y judiciales para garantizar las partidas ya asignadas por el presupuesto nacional”.

Diez años

Desde el Palacio 6 de Julio relativizan interpretaciones que ubican a Passerini bajo los reflectores, así como la existencia de un acuerdo para actuar en tándem con su antecesor y jefe político.

Según explican, la onda expansiva del conflicto que recién inicia impide cualquier juego especulativo que supere las próximas horas. “Esto es día a día”, repiten. Misma cantilena con que responden sobre la búsqueda de alternativas de financiación para los desembolsos que no llegarán.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FPasseriniOk%2Fstatus%2F1756440938874900968&partner=&hide_thread=false En #Córdoba trabajamos siempre al lado y del lado de la gente.

Nunca respondimos ni fuimos parte de discusiones que no tienen como objetivo buscar soluciones para el pueblo.



Como expresa el gobernador @MartinLlaryora, seguimos defendiendo los derechos de los vecinos frente a la… https://t.co/ONchfU03vG — Daniel Passerini (@PasseriniOk) February 10, 2024

Inadmisible como atributo para un proyecto de gobierno, el cortoplacismo que rige alocuciones oficialistas permite aplacar los esbozos de internas que asoman sobre las flamantes gestiones. En particular, la que derivará en la sucesión de un Passerini que no cuenta con posibilidad de reelección. Por lo bajo, algunos ya miran con recelo la repetida presencia en medios de nombres con confesas aspiraciones a la intendencia. Musitando, les adjudican un prematuro deseo de pulsear.

Lejos de ello, desde el entorno del ex viceintendente aplacan el runrún. “Con este quilombo, todo eso está tan lejos… Todos pensamos que ojalá faltase muchísimo tiempo. Ojalá fuesen en 10 años las elecciones”, clausura un comensal de la mesa de decisiones en la capital.