Los gobernadores de JxC se preparan para una larga guerra por los fondos con Javier Milei

Gustavo Valdés pidió compensaciones a Milei, pero no quiere imponer la forma.

Los gobernadores de Juntos por el Cambio (JxC) no saldrán aún como un bloque a criticar al presidente Javier Milei por el recorte de los subsidios la transporte porque consideran que la discusión por los fondos con la Casa Rosada viene para largo. Por esa razón no tienen pensado una respuesta coordinada para este ajuste en las cuentas provinciales y le cederán el protagonismo a los principales intendentes de cada jurisdicción.

Si bien la mayoría de los gobernadores de JxC salieron al cruce ante la eliminación del Fondo Compensador del Interior, que permite subsidiar el boleto de colectivo en todas las zonas por fuera del AMBA, fue una decisión consiente la de no hacer un reclamo colectivo como había sucedido en otras ocasiones.

"No hay necesidad de una acción conjunta por ahora, sobre todo porque éste es un tema que le pega a las intendencias", remarcó un gobernador del PRO. Ni lentos ni perezosos, los jefes comunales de distintos partidos empezaron a contactarse entre ellos para idear una respuesta coordinada. Los que lideran el reclamo son Guillermo Montenegro (Mar del Plata), Pablo Javkin (Rosario) y Daniel Passerini (Córdoba).

No puede seguir existiendo una diferencia entre el AMBA y el interior del país. Junto a los intendentes de Rosario, Córdoba, Formosa, Río Cuarto, Santa Fe, Resistencia, Salta, Paraná, San Salvador de Jujuy, San Nicolás y Pergamino expresamos nuestra preocupación ante el…

La unidad hace la fuerza

Una de las razones de los gobernadores de JxC para no unificarse por el fin del Fondo Compensador es que la cantidad de dinero que dejarán de percibir no se compara con lo que ya no les ingresa en concepto de transferencias discrecionales o coparticipación por el Impuesto a las Ganancias. "Ahora se le quitan $1500 millones por mes, que era una partecita de los subsidios", afirmó el mandatario de Santa Fe, Maximiliano Pullaro. "Vamos a hacer el esfuerzo de poner la diferencia", dijo su par de Chubut, Ignacio Torres.