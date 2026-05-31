Los dos desafíos de Javier Milei

La ausencia de una oposición sólida, sin referentes capaces de proponer un modelo alternativo de país, le permite a Javier Milei recomponerse de sus crisis recurrentes. Para llegar a 2027, el desafío del Presidente pasa por sostener la estabilidad macroeconómica y contener las presiones de dos sectores de poder que no aceptan su reelección: la Iglesia y la rama histórica del Círculo Rojo .

El otro objetivo del mandatario, no menor, es cumplir compromisos con Estados Unidos para sostener el blindaje de Donald Trump a las reservas del Banco Central. Milei soporta los embates y sigue adelante. Celebra la baja del riesgo país, que le permitirá tomar deuda externa a tasas más bajas para llegar con aire financiero a las elecciones. Para ganar, La Libertad Avanza (LLA) necesita una inflación y un tipo de cambio bajo control, que compense la caída en ingresos reales de la población.

En los próximos meses, no se quedará quieto: diseñó una ambiciosa agenda legislativa para tratar durante el mundial de fútbol. Necesita, además, que el Senado nombre jueces, una tarea en la que ya no tiene claro si Patricia Bullrich es aliada o juega la suya, como suele ocurrir.

Durante la jornada de hoy estaremos enviando al Congreso de la Nación la nueva Ley General de Sociedades. Fin.

Al margen de las internas, en la mesa política del Gobierno están confiados en acumular triunfos en el Congreso, pese a que no logran apagar los incendios. Manuel Adorni sigue sin presentar su declaración jurada, a más de 20 días de haberlo prometido. Los rumores de un pedido de indagatoria al jefe de Gabinete que estaría al caer no fueron suficientes para que pudiera acomodar los papeles.

El Jefe de Gabinete imita a Milei e ignora los ataques. Hace caso omiso a la información judicial que se filtra a la prensa y tampoco fijó una fecha para exponer en el Senado, como lo obliga la Constitución.

Los planes de Javier Milei

El Gobierno dirime su continuidad con actores del poder real, que no esconden sus diferencias con la administración libertaria, sobre todo porque, a diferencia de otros tiempos, no encuentran interlocutores políticos para canalizar sus reclamos.

La Iglesia y el Círculo Rojo juegan sus cartas. La homilía del cardenal Jorge García Cuerva en el tedeum del 25 de mayo confirmó lo que cuenta cada opositor que participa de misas: el Episcopado trabaja para que el Presidente no pueda ser reelecto.

Su máxima autoridad, el arzobispo de Mendoza, Marcelo Colombo, se lo dice sin rodeos a los dirigentes que recibe. “No vamos a soportar una cultura del descarte, que encima se burle de los excluidos”, sentencia y admite que ya no espera nada del Gobierno, porque los malos tratos que recibió son suficientes para cortar la comunicación. El vínculo no tiene retorno.

La alusión a los inválidos de García Cuerva en la catedral metropolitana no fue casual. Milei se vanagloria del aumento de la asignación universal por hijo (AUH), pero no cuenta que su ministro de Salud, Mario Lugones, envió un proyecto de ley al Senado para eliminar las prestaciones por discapacidad, que mantuvo congeladas por un año. Solo las aumentó cuando fue obligado por un fallo judicial.

Una comitiva de la curia visitó hace un mes al secretario de Discapacidad, Alejandro Vilches, y, según fuentes al tanto del encuentro, se retiró sorprendida por su ignorancia. La delegación estuvo encabezada por el secretario general del Episcopado, Raúl Pizarro, y el presidente de Cáritas, Gustavo Carrara. Los representantes eclesiásticos concluyeron que el funcionario no conocía en profundidad las exigencias de su cargo y que su designación respondía al objetivo de demorar pagos del área.

La posible visita del papa León XIV trajo expectativas en dirigentes con llegada a la Iglesia, que no entienden cómo el jefe de Estado no mueve fichas en la diplomacia para impedir el viaje del sucesor de Francisco. “Habrá una misa en la avenida 9 de Julio para dos millones de personas hablando mal del Gobierno”, vaticinan.

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Milei está dispuesto a buscar un acercamiento. Aún le teme a la iglesia por aquella inesperada derrota de octubre de 2023, que llegó después de un fuerte operativo de Jorge Bergoglio en su contra, molesto por las agresiones que el libertario le propiciaba en campaña. En el búnker, esa noche, se decidió no volver a confrontar con los obispos y, si es necesario, poner la otra mejilla. Por eso sólo le respondieron a García Cuerva algunos diputados.

La interna más buscada

Con el núcleo de poder real, Milei cree que tiene una chance de prevalecer. Su ambición es que los grandes jugadores de la industria tecnológica enfrenten, de una vez por todas, a los históricos líderes del Círculo Rojo, como Héctor Magnetto (Clarín) y Paolo Rocca (Techint), que mueven los hilos de la Asociación Empresaria Argentina (AEA).

Estos últimos le picaron el boleto al Presidente cuando, después de quedar afuera de algunos negocios que requieren habilitación del Gobierno, lo escucharon despotricar contra ellos en su gira por Nueva York. En La Libertad Avanza los acusan de orquestar en la Justicia y los medios las denuncias contra Adorni que llegaron mientras Milei se reunía con empresarios en la Gran Manzana.

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El Presidente no busca recomponer su relación con los longevos empresarios locales y apuesta a un recambio. Marcos Galperín (Mercado Libre) y Martín Migoya (Globant), aún integran el directorio de AEA. El primero es un troll más que defiende la gestión libertaria en redes sociales. La aspiración del Gobierno es que convenza a los históricos de que no hay plan B en 2027.

Las oportunidades de negocios que les abre el Gobierno al sector tecnológico son infinitas. Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, las traduce en proyectos de ley.

El último fue enviado este viernes, con un nuevo régimen de sociedades comerciales, que habilita empresas que funcionan bajo esquemas de automatización y descentralización, operadas mediante algoritmos o inteligencia artificial, sin empleados y con base tributaria en el exterior.

La presión de Donald Trump

En el Gobierno reconocen que el cambio al régimen de sociedades comerciales es parte del compromiso asumido con Estados Unidos en el acuerdo bilateral, suscrito como moneda de cambio de la ayuda financiera que arribó en el período electoral.

En uno de los apartados, Argentina se compromete a incorporar nuevas “normativas sobre el comercio electrónico, la protección de datos personales y firmas electrónicas”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/fedesturze/status/2060416136936653257&partner=&hide_thread=false LEY DE SOCIEDADES. Como indica el Jefe de Gabinete @madorni, el presidente @JMilei está enviando al Congreso un proyecto de reforma de la Ley General de Sociedades del presidente Lanusse, que nos debíamos hace tiempo. Se suma al conjunto de reformas muy profundas que estamos… https://t.co/mYGOIAYhDB — Fede Sturzenegger (@fedesturze) May 29, 2026

Trump empezó a exigir resultados, tal vez asustado por su próxima performance electoral. Por esa razón, Milei apuró el proyecto de gestión de intereses (ley de lobby), enviado a Diputados, que no es militado ni por el oficialismo.

El miércoles se tratará en una reunión informativa, a las 14. Una hora después, otro plenario discutirá el proyecto de súper-RIGI, el verdadero interés del Presidente, también para apuntalar inversiones tecnológicas. En el oficialismo armaron una agenda para que el debate sea rápido: quieren dictaminar el 10 y llevarlo al recinto el 17. Si es necesario, como único tema.

El 24 habría otra sesión en la cámara baja con los proyectos que haya aprobado el Senado el próximo jueves: inviolabilidad de propiedad privada y acuerdo con los holdouts. Si hay acuerdo, se aprobará la ley de lobby. Sino, deberá esperar.

La fiebre tech libertaria crece mientras el multimillonario Peter Thiel, donante de Trump, sigue radicado en el país, con la expectativa de construir centros de datos que en Estados Unidos no puede edificar, por resistencia de movimientos estudiantiles que se oponen al avance de la Inteligencia Artificial (IA). Por estos lares no tiene esos problemas.

Patentes, a la espera

La tensión con Estados Unidos tiene otro capítulo: la adhesión al tratado de patentes (PCT), que fue dictaminado en Diputados, pero no llegó al recinto. La versión extraoficial es que Milei espera que antes Trump cumpla con algunos compromisos. Una deuda del norteamericano es aumentar los cupos de importación de carne.

Para evitar la presión, en La Libertad Avanza justificaron la demora en cuestiones administrativas marcadas en el debate en comisión por el diputado peronista Agustín Rossi. El santafesino recordó que en 2001, el PCT tuvo una adenda y no fue tenida en cuenta en el expediente que se dictaminó, que tomó el texto aprobado por el Senado en 1998. Los asesores jurídicos de Diputados entienden que es un error a corregir y usarán esa necesidad para demorar el trámite.

Los otros dos proyectos que fueron enviados al Senado tampoco tienen agenda de tratamiento inmediato. Se trata del combate contra el juego online ilegal y la eliminación de la ley de Etiquetado Frontal.

Lo curioso es que ambas iniciativas dividen a aliados y al peronismo, que prefiere que nunca se discutan. Los gobernadores del PJ fueron artífices de congelar en la cámara alta el proyecto contra la ludopatía aprobado en Diputados en 2024, que prohíbe la publicidad de las apuestas en línea.

En las provincias con producción de alimentos el Etiquetado Frontal nunca fue bienvenido y se sancionó con tanto respaldo hace cinco años, sólo fue porque ante el hecho consumado, era incómodo votar en contra. Pero un sector del gobierno de Alberto Fernández, con base en la Cancillería, intentó que esa ley no existiera y no tuvo fuerza para impedir la norma.

El juego de Patricia Bullrich

La negociación por los pliegos judiciales en el Senado es el otro gran desafío de Milei con el poder real, que tiene a la oposición de testigo. La tensión más grande del Presidente es con Bullrich, cuyo manejo sinuoso es motivo de especulaciones en el seno de La Libertad Avanza.

La jefa del oficialismo en el Senado no parece dispuesta a poner el cuerpo por el Gobierno en este tema. No firmó uno de los pliegos, como el Juan Manuel Mejuto, por su supuesto pasado kirchnerista.

Javier Milei Patricia Bullrich Javier Milei saluda a la senadora Patricia Bullrich Presidencia

No le importó que el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, desestime esas acusaciones. El funcionario solo pidió retirar el expediente de la platense Verónica Michelli, por su parentesco con el periodista Hugo Alconada Mon, crítico del gobierno. Fue un pedido de Milei, que los aliados del Senado no están de acuerdo en aceptar y, por lo tanto, el pliego no puede retirarse.

Mahiques solo acepta demorar la asunción de los candidatos a camaristas en lo Penal Económico, Alejandro Catania y Juan Galván Greenway, acusados de estar en sintonía con la AFA. Pero no retirará los pliegos. Prefiere que se voten en el Senado y en tal caso, sea el ministro el que pise la jura, hasta que el tribunal resuelva en un caso que involucra a la entidad deportiva.

Bullrich no parece en línea con el Gobierno: lejos de negociar con los aliados, llamó a una reunión de labor parlamentaria para el miércoles, en la que se discutirá qué pliegos llevar a la sesión del día siguiente. “Si me dicen que no tres veces, hay que entender que se necesita un plan B”, se defiende la exministra cuando la presionan en la Casa Rosada.

El peronismo participará del debate por los pliegos. Aceptó gustoso la invitación. Sus referentes no lo pueden creer: desde que Bullrich maneja la agenda, recibían citaciones de sesiones especiales con temarios cerrados. La discusión por las vacantes en Tribunales no permiten esa relación aceitada entre el oficialismo y los aliados. Están en juego demasiadas cosas.