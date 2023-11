“Milei sigue diciendo que las obligaciones se pagarán. Muchos lo están tratando de convencer de que se paguen tomando deuda afuera. Esa es la estrategia de Macri. No me gusta. Yo prefiero no pagar nada, que se vaya todo a la santa mierda. Que todos paguen acá adentro. Que sufran. Hay que sufrir. No cabe duda. Hay que sufrir para que se aprenda que las cosas cuestan”, enfatizó el también economista.