Con ocho aspirantes, Marcos Juárez se encamina a la elección más fragmentada de los últimos años

Las elecciones en Marcos Juárez presentarán un escenario inédito. La ciudad tendrá ocho postulantes para definir quién sucederá a Sara Majorel al frente de la Municipalidad más grande del sudeste de Córdoba . La fragmentación del mapa político rompió la lógica de las últimas elecciones y dejó una competencia sin una polarización evidente.

La batalla de las intendencias Marcos Juárez: Dellarossa lanzó su campaña electoral sin el PRO y el partido lo acusa de jugar para Llaryora

Con el cierre de alianzas ya resuelto, el panorama electoral quedó prácticamente definido de cara a los comicios municipales del 6 de septiembre. La oferta electoral confirmó un fenómeno poco habitual en la política local marcado por la dispersión de las candidaturas.

Ni el PRO, ni La Libertad Avanza ni el peronismo del gobernador Martín Llaryora competirán con sus sellos. En cambio, ocho espacios de alcance local o provincial buscarán captar a un electorado que afrontará una elección con múltiples alternativas.

El exintendente Pedro Dellarossa encabezará la lista de Marcos Juárez Puede , integrada por Unite y Unión Vecinal Federal . Tras dejar su cargo en el Ministerio de Producción de Llaryora y, después, en el directorio del Banco de Córdoba , resolvió no competir con la marca libertaria luego de varios días de idas y vueltas. Volverá al origen: antes de saltar al macrismo su carrera política empezó en las filas de la Unión Vecinal, espacio que gobernó ese enclave de la pampa gringa por más de tres décadas.

A poco del cierre del plazo, recibió el respaldo de Mauricio Macri y del Frente Cívico , que conduce el senador Luis Juez , y avanzó con su alianza despojada de grandes marcas, incluso del PRO , base del triunfo en 2014 en el marco del experimento Cambiemos .

Pedro Dellarossa buscará su tercer mandato no consecutivo en Marcos Juárez

Como contó Letra P, el PRO local quedó en manos de Oscar Tamis, que responde al legislador Oscar Agost Carreño y a la diputada libertaria Laura Rodríguez Machado. Las exigencias de las partes no habrían encontrado un punto común y la franquicia amarilla tampoco estará entre la oferta.

Dellarossa no estaba dispuesto a nacionalizar ni provincializar la discusión. La pelea por el control del partido también dejó una herida que se coló en las conversaciones previas y posteriores al armado de los frentes.

Un funcionario de Martín Llaryora sin partido

Por su parte, Germán Font representará a Generación MJ. El funcionario del Ministerio de Bioagroindustria del Gobierni de Córdoba encabezará una alianza integrada por el Vecinalismo Independiente y el Frente Federal de Acción Solidaria.

Su postulación es interpretada como la apuesta del oficialismo provincial para conservar presencia en un distrito históricamente adverso, pero sin chocar de manera directa con Dellarossa.

El cordobesismo apuesta a Germán Font para competir en Marcos Juárez, pero no le dio el sello del Partido Justicialista

Para el gobernador, el objetivo central era evitar un triunfo de LLA en Marcos Juárez. Una alianza tácita con Dellarossa era fundamental en ese sentido.

Sin embargo, habrá costos. Hizo ruido en el escenario local la ausencia del Partido Justicialista en la conformación del frente, pese a que el espacio nunca pudo montar una estrategia competitiva en un distrito refractario al peronismo.

La lista libertaria sin marca oficial

El empresario Gerardo Pasquali competirá por Marcos Juárez Despierta, un frente conformado por la Unión Cívica Radical y el Partido Demócrata. Su candidatura tomó impulso luego de que LLA, conducida en Córdoba por Gabriel Bornoroni, decidiera bajarse de la competencia tras la negativa de Dellarossa de competir con los fierros de Javier Milei.

El contador público, especializado en economía, apuntala sus ideas con las medidas que aplica el Gobierno nacional. Si bien no logró pintar de violeta puro su postulación, sostiene un discurso mimetizado con el Presidente. Además destaca en cada entrevista mediática su condición de "no político", hasta que sucumbió a los encantos de los leones libertarios.

Gerardo Pasquali competirá en Marcos Juárez pero sin el sello de LLA

Durante la campaña puso una pausa a su tarea como empresario agropecuario, actividad que le demanda gran parte de sus días desde que invirtió en el rubro.

Logró el apoyo fundamental del radicalismo de la ciudad, que no estaba dispuesto a apoyar a Dellarossa tras su paso por el esquema de gestión de Llaryora desde diciembre de 2023 a mayo de 2026.

La exfuncionaria municipal que buscará la revancha

Verónica Crescente volverá a disputar la intendencia con el sello Unión Vecinal. Se desempeño como funcionaria de alto perfil en las administraciones de Dellarossa, pero lo enfrentó en 2022 cuando el ingeniero ungió a Sara Majorel.

El portazo fue sonoro porque logró el auspicio del entonces gobernador Juan Schiaretti, quien puso en el banco al tradicional candidato peronista Eduardo Foresi.

Verónica Crescente recorre Marcos Juárez para revitalizar la histórica Unión Vecinal

Crescente pondrá toda su energía en reflotar a la Unión Vecinal. Con recambio generacional y de nuevas apuestas intenta posicionar al clásico sello marcosjuarense en las urnas y lograr su revancha.

Un massista suelto

El empresario massista Diego Heredia encabezará la propuesta de Abracemos Marcos Juárez. El espacio cuenta con el respaldo del Frente Renovador, liderado por Sergio Massa, y del Frente Grande.

Su actividad privada se divide en las maquinarias agrícolas y la concesión que recibió a finales del 2022 de la mano del Ministerio de Transporte de la Nación para administrar el taller de Revisión Técnica Obligatoria (RTO) en la región.

Diego Heredia integra el Frente Renovador de Sergio Massa

Sin embargo, su pasión por el fútbol y su participación en el Club Argentino de Marcos Juárez ocupan su mayor frente junto a la campaña. Desde hace unos años comanda la subcomisión y logró conformar un plantel para lograr títulos en la liga provincial de fútbol en 2025.

Heredia sostiene en sus recorridas que pretende "renovar la forma de gestionar" la ciudad mediante una estructura con fuerte identidad local y social.

Un libertario más

Juan Carlos Escobar será el único postulante identificado con un partido formalmente libertario. Competirá por el Partido Libertario. que a nivel provincial tiene como referente al legislador y excandidato a gobernador Agustín Spaccesi. Como Pasquali, enfrenta el desafío de interpelar a los votantes afines al presidente Milei, sin el respaldo de la estructura nacional.

Juan Carlos Escobar, candidato del Partido Libertario

Escobar fue uno de los primeros en respaldar la candidatura del mandatario nacional y se propone como único representante violeta en la ciudad. Junto a su hijo Carlos Escobar llevan adelante las recorridas barriales y sostienen una empresa de construcción en la ciudad. Hace pocos meses intentó ingresar al rubro gastronómico pero la situación económica actual le hizo dar marcha atrás.

Y más vecinalismo en la puja del sudeste de Córdoba

Por Encuentro Vecinal se presentará Jorge Bolcato, quien centró su discurso en cuestionar a la dirigencia tradicional. Prometió una gestión "sin compromisos políticos" y aseguró que priorizará la idoneidad para integrar su eventual gabinete.

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Es un hombre reconocido como vecinalista, desde la época de los intendentes Henry Dellarossa y Eduardo Avalle, aunque tomó la decisión de alejarse de la tradicional Unión Vecinal para construir su candidatura. Dedicado a la instalación de portones automáticos, recorre la ciudad y genera espacios de dialogo con los vecinos.

Una radical suelta con enlace al voto cristiano

La nómina de aspirantes a la intendencia se completará con Ana Claudia Elzaurdia, ex titular de la Unión Cívica Radical local, quien encabezará la boleta del Partido UNO (Una Nueva Oportunidad) junto a Hugo Alzuaga, secretario de la Asociación Bancaria, como candidato a primer Concejal.

Elzaurdia fue una de las piezas claves en las campañas anteriores de Dellarossa ya que lo acercó al mundo de las diferentes iglesias locales. Su desempeño en el área de salud dentro de la administración municipal, además, le otorgó experiencia suficiente para avanzar en una intención de llegar a la intendencia de Marcos Juárez.

Su decisión de competir fuera del radicalismo expuso diferencias internas que permanecían abiertas.

Un amplio abanico de opciones para 24.803 votantes

La multiplicación de candidaturas modificó por completo la dinámica política de Marcos Juárez si se tiene en cuenta que hace cuatro años compitieron solo cuatro listas; otras cuatro en 2018 y cinco en 2014.

Con el cierre de listas previsto para el 7 de agosto, todavía resta la oficialización definitiva de las boletas. A partir de ese momento comenzará formalmente la campaña para una elección que, por la dispersión de la oferta electoral, podría definirse con porcentajes considerablemente más bajos que en los comicios anteriores.

Están habilitadas para votar 24.803 personas. El padrón que acaba de oficializar la Junta Electoral registró una suba de 2,6% respecto a los comicios de 2022. Se explica por el crecimiento de la franja etaria mayor a 16 años. Todavía no está definido si habrá voto electrónico o boleta única de papel.