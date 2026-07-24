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Los homenajes a Evita vuelven a exhibir las grietas del peronismo

En Moreno no habrá foto con Axel Kicillof y Máximo Kirchner. El gobernador estará en La Plata junto a Julio Alak. El kirchnerismo va a San José 1111.

Letra P | Macarena Ramírez
Por Macarena Ramírez
Los homenajes a Evita vuelven a exhibir las grietas del peronismo

Los homenajes a Evita vuelven a exhibir las grietas del peronismo

Los actos que se realizarán este fin de semana para homenajear a Evita en el 74° aniversario de su fallecimiento vuelven a mostrar las grietas internas de un peronismo que no logra surcir las diferencias que viene arrastrando pese a las expectativas que había generado la invitación de la intendenta de Moreno, Mariel Fernández, a todas las tribus.

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Aunque se espera que haya representantes de todos los sectores, no habrá foto entre Axel Kicillof y Máximo Kirchner ya que el gobernador confirmó que no asistirá este domingo al acto central organizado por Fernández, Secretaria de las Mujeres del PJ bonaerense, en Moreno.

Sin embargo, el mandatario bonaerense estará presente en un acto junto al intendente Julio Alak en La Plata, ciudad donde además el kirchnerismo hará su propio homenaje. También habrá movilización a San José 1111, mientras otros intendentes tendrán su propia agenda municipal.

La no foto de Moreno

Fernández hizo una convocatoria amplia para el tradicional acto que cada 26 de julio se hace en Moreno, del que suelen participar dirigentes nacionales y provinciales de distintos sectores. Incluía a Kicillof y a Kirchner, pero finalmente no se verán las caras ya que el gobernador no asistirá, según indicaron desde su entorno a Letra P, por compromisos privados. Al cierre de esta nota aún no estaba confirmado si lo haría el hijo de Cristina Fernández de Kirchner.

Máximo Kirchner y Axel Kicillof, otra vez a la Plaza por separado.

Máximo Kirchner y Axel Kicillof, otra vez a la Plaza por separado.

No obstante, se espera que sí asistan referentes de todos los sectores. Por el kicillofismo está confirmada la presencia de la Jefa de Asesores bonaerense, Cristina Álvarez Rodríguez; también asistirán personalidades como Guillermo Moreno e intendentes de otros municipios. En ese mismo acto, el año pasado estuvieron, por el MDF, Gabriel Katopodis; por La Cámpora, Florencia Saintout; por el Frente Renovador, Cecilia Moreau; por Nuevo Encuentro, Mónica Macha, y se transmitió un audio de CFK.

Una foto que incluya a todos los sectores le sumaría al álbum que viene construyendo la intendenta de Moreno, quien ya manifestó su intención de ser candidata a gobernadora el próximo año. Fernández se destaca por mantener buenas relaciones tanto con el gobernador como con la expresidenta, a quien visita asiduamente.

Kirchnerismo y kicillofismo, asuntos separados en La Plata

Kicillof ya confirmó presencia en el acto que encabezará Alak en La Plata. Será a las 12 del mediodía en Plaza Moreno, por lo que no se superpondrá con el de Moreno, que tendrá el horario central, ya que la tradición es homenajear a Evita a las 20.25, hora de su fallecimiento.

La ceremonia contará con la participación de autoridades provinciales, municipales, representantes de organizaciones sociales y sindicales cercanas al gobernador. No incluye al kirchnerismo, que tendrá su propia actividad.

El Ateneo Néstor Kirchner convocó a una vigilia en La Plata para el sábado a partir de las 17:30 horas, también en Plaza Moreno, bajo el lema “Evita eterna, Cristina libre”. También el sábado habrá movilización a San José 1111 donde se levantará un altar de Evita. Será a las 16 horas.

Intendentes con agenda propia

Además de los actos ya mencionados en los municipios habrá diferentes actividades. Una de las más populosas se dará en Avellaneda, donde se realizará la tradicional marcha de antorchas. Será el domingo a partir de las 18:30 horas, por lo que se superpondrá con el acto en Moreno. Al frente de la misma estará la intendenta, Magdalena Sierra y Jorge Ferraresi, ya lanzado a la carrera por la gobernación bonaerense. El lema es “Con Eva como bandera, derecho al futuro”.

Actos similares se darán en otros municipios. Marchas de antorchas, homenajes en los bustos de Evita, proyección de películas y exhibiciones de obras de arte, completan la agenda fragmentada de un peronismo en ebullición.

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