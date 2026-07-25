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Encuesta: el electorado de Santa Fe banca un segundo tiempo de Pullaro y de Milei

Un sondeo de Management & Fit muestra números en la provincia que empujan los ánimos reeleccionistas de ambos mandatarios y la hipótesis de un pacto.

Letra P | Bruno Correa
Por Bruno Correa
Encuesta: el electorado de Santa Fe sigue bancando a Pullaro y Milei para repetir en 2027

Encuesta: el electorado de Santa Fe sigue bancando a Pullaro y Milei para repetir en 2027

La posibilidad de un pacto en Santa Fe entre el gobernador de Maximiliano Pullaro y el presidente Javier Milei de cara a las elecciones de 2027 encuentra fundamentos en el humor social que impera en la provincia: una encuesta de Management & Fit muestra que el electorado de la Bota sigue apoyando ambas gestiones con números que empujan sus ánimos reeleccionistas.

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Letra P | Pablo Fornero
Pablo Fornero

El estudio de la consultora que dirige Mariel Fornoni fue realizado del 22 de junio al 3 de julio sobre 1800 casos efectivos de población residente en Santa Fe entre 16 y 75 años y tiene un margen de error de +/-3,1%.

En Santa Fe gana la continuidad

Un 50,8% de la población encuestada por M&F está a favor de la continuidad de Maximiliano Pullaro al frente de la Casa Gris en 2027. Si se hace doble click sobre este dato, un 23,8% apoya la continuidad total de equipo de gestión y políticas de gobierno y un 27,8% banca, pero pide cambios en algunas políticas. En la vereda de enfrente, un 43,4% pide un cambio “total” en las políticas y equipos de gestión.

El gobernador, además, cuenta con una aprobación del 45,8% y un 46,7% considera que su gestión está yendo en la dirección correcta. También muestra buenos números en materia de confianza: un 50% de la población encuestada, contra un 47,4% que no le confía.

La oportunidad para Javier Milei

Los números del Presidente en Santa Fe no tienen la misma contundencia que los de Pullaro, pero también le permiten imaginar un escenario favorable en la provincia. De acuerdo al sondeo de M&F, un 42,9% de la población encuestada está de acuerdo con que continúe la gestión libertaria contra un 53,1% que pide un cambio total.

A favor de Milei, ese 53,1% no aparece como un bloque homogéneo por la fragmentación de la oferta opositora y la falta de emergentes que capturen ese malestar. En cambio, reúne un 42,9% de apoyo. Números que se escriben en arena, por supuesto.

Hay otras cifras en las que el Presidente deberá poner la lupa, porque Santa Fe es un territorio clave para sus aspiraciones reeleccionistas en 2027. Su nivel de aprobación hoy apenas llega al 36%, contra un 56,7% que lo desaprueba. Además, apenas un 36,7% considera que su gestión está yendo en la dirección correcta, contra un 55% que cree que va por el camino errado.

El (mal) humor social

El apoyo a la continuidad de Javier Milei en Santa Fe parece estar a prueba, incluso, de un humor social que haría tambalear a cualquier oficialismo. El sondeo de M&F registró un 61,6% de sentimientos negativos sobre la situación del país y apenas un 38,9% de sentimientos positivos.

En ese ranking, aparecen sentimientos de preocupación y desconfianza (25,6%), tristeza (21,8%), esperanza (18,8%), enojo (13%) y expectativa (11,6%).

Que la esperanza y la expectativa, juntas, reúnan un 30,4% de los sentimientos de la población encuestada puede explicar, en parte, que aún la figura de Milei represente una oportunidad para un sector del electorado santafesino.

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