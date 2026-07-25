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LA BATALLA DE LAS INTENDENCIAS

En Zapala, todos tributan para Rolando Figueroa: empieza la carrera por la sucesión de Carlos Koopmann

El MPN busca que el poder quede en familia. El Frente Grande y Primero Neuquén llevarán candidatos propios, pero confluirán en el oficialismo. La estrategia.

Letra P | Laura Loncopan Berti
Por Laura Loncopan Berti
Rolando Figueroa y el intendente de Zapala, Carlos Koopmann.&nbsp;

Rolando Figueroa y el intendente de Zapala, Carlos Koopmann. 

Carlos Koopmann no podrá reelegir en Zapala y en el MPN ya hablan de Diego, su hermano, como principal candidato para sucederlo. Abogado de bajo perfil, es el único de los tres integrantes de la familia que nunca ocupó un cargo público. Marcos Koopmann, el mayor, fue vicegobernador y el candidato que perdió frente a Rolando Figueroa.

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Juan Pablo Gavazza

Zapala es la localidad más grande del centro de la provincia, en la Región del Pehuén. Tiene 40.472 habitantes, según el censo de 2022 y es la sexta ciudad con mayor número de electores en Neuquén. Hasta 2025 tenía 31.390, de acuerdo con los datos de la Cámara Nacional Electoral.

La intención de proyectar el apellido en el Ejecutivo municipal no es algo novedoso. Amado Sapag, primero, y su hijo Edgardo, después, encabezaron largas gestiones municipales. La hegemonía del MPN se rompió con la victoria en 1999 de Raúl Podestá, el representante de la Alianza que llegó a la municipalidad a caballo del fin del menemismo.

Su heredera fue Soledad Martínez, del Frente Grande, hoy ministra de Educación de Figueroa, el gobernador al que todos tributan en la pelea por la intendencia.

La carrera hacia las elecciones 2027

Carlos es el menor de los tres hermanos Koopmann. Fue diputado provincial y asumió como jefe comunal de Zapala en 2019 cuando Marcos era el vicegobernador de Omar Gutiérrez. En 2023 logró su segundo mandato, y ante la derrota del MPN a nivel provincial por primera vez en 60 años, se encolumnó de inmediato con Figueroa.

En la actualidad es uno de los intendentes que quiere lograr que el partido provincial respalde la reelección del gobernador. Él mismo trabajará para eso a través de su candidato. El primero en la lista para sucederlo es su hermano del medio, Diego Koopmann, responsable del negocio familiar: la distribuidora Del Viento SRL, una empresa mayorista de bebidas.

Los hermanos Koopmann: Marcos, Carlos y Diego.

Los hermanos Koopmann: Marcos, Carlos y Diego.

Como abogado se desempeñó dentro del cuerpo de profesionales de la Policía de Neuquén y también es el encargado de manejar el fútbol en el club social y deportivo Unión de Zapala. Los Koopmann son conocidos, además, por ser hinchas de River y visitar cada vez que pueden el estadio Monumental. El padre de los tres hermanos, de hecho, es uno de los fundadores de la institución que pelea en la segunda categoría de La Liga de Fútbol del Neuquén (Lifune).

En caso de que no prospere su postulación, en el MPN piensan en otros nombres, como el de María José Rodríguez, secretaria de Cultura de la provincia, o el presidente del Concejo Deliberante, Víctor Chavez.

La oposición, también con Rolando Figueroa

Soledad Martínez también jugará en la elección de Zapala, aunque no tiene intenciones de volver a la intendencia. Al menos, en el corto plazo. Hoy forma parte del gabinete provincial y su partido, el Frente Grande, está dentro de La Neuquinidad, el armado de Figueroa.

Una de las candidatas que suena para empujar desde el espacio es Natalia Ascheri, contadora y gerenta administrativa del Ente Autárquico Municipal de Servicios Públicos de Zapala.

Rolando Figueroa y Soledad Martínez, ministra de Educación de Neuquén.

Rolando Figueroa y Soledad Martínez, ministra de Educación de Neuquén.

Primero Neuquén, el espacio que lidera el intendente de la capital provincial, Mariano Gaido, también quiere pelear por la intendencia de Zapala repitiendo el mismo movimiento provincial. Es decir, disputar territorialmente juntando votos para la reelección de Figueroa en la contienda provincial.

La estrategia busca replicarse en la mayoría de las ciudades. Ampliar la oferta electoral, contener a eventuales opositores, y al final del día alinearse detrás de Figueroa es la receta con la que La Neuquinidad abrirá el juego electoral en toda la provincia. Con un peronismo diezmado en Neuquén, La Libertad Avanza aparece como el único adversario en el horizonte.

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