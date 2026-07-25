Martín Llaryora reúne a los gobernadores de la Región Centro para exigirle a Milei una agenda productiva

Martín Llaryora, Rogelio Frigerio y Maximiliano Pullaro, los gobernadores de la Región Centro que llegará el martes a San Francisco.

Martín Llaryora , Maximiliano Pullaro y Rogelio Frigerio llegarán el próximo martes a San Francisco , en el este de Córdoba , para inaugurar la sede permanente de la Región Centro . Además de consolidar institucionalmente al bloque, los gobernadores aprovecharán la ocasión para enviar un mensaje a Javier Milei sobre la necesidad de impulsar una agenda de desarrollo para el interior.

El inmueble que albergará la nueva sede funcionó originalmente como casa central del Banco de Córdoba en la ciudad. Tras una importante inversión, el edificio fue remodelado por completo y también alojará dependencias de la Comunidad Regional San Justo y de la Municipalidad de San Francisco.

La actividad oficial incluirá la inauguración del espacio institucional y un acto en el Superdomo, donde Llaryora le transferirá la presidencia pro tempore de la Región Centro a Frigerio.

En el Centro Cívico cordobés comenzaron a hablar de una nueva etapa en el vínculo con la administración nacional tras la designación de Diego Santilli como jefe de Gabinete del presidente Milei. En Santa Fe también observaron una mayor predisposición al diálogo con la Casa Rosada.

Ese cambio de clima político tendría su reflejo durante los discursos previstos para este martes. Los mandatarios destacarían la mejora en la relación institucional, aunque dejarían en claro que ese acercamiento no implicará resignar los reclamos históricos de las provincias del interior.

Entre esos planteos volverán a ocupar un lugar central el fortalecimiento del federalismo fiscal, una mayor participación en la distribución de recursos nacionales y la puesta en marcha de un plan de infraestructura y desarrollo productivo que beneficie a las economías regionales.

CÓRDOBA SE HIZO CARGO Y LA OBRA DE LA AUTOPISTA RUTA NACIONAL 19 AVANZA



Las #obras transforman y brindan soluciones. Por eso nos hicimos cargo de los trabajos para finalizar la Autopista Nacional 19, que ya tienen un 25% de avance en los 62,9 km que restan para unir las ciudades… pic.twitter.com/aqWuyAXF5O — Martín Llaryora (@MartinLlaryora) July 23, 2026

También volverá a aparecer el pedido de eliminar las retenciones al campo, uno de los reclamos permanentes del bloque. No obstante, el tono de ese planteo podría variar si Milei anunciara medidas para el sector durante su visita a la Expo Rural de Palermo.

Retenciones, producción e infraestructura, los ejes del reclamo

Una fuente del entorno de Llaryora señaló a Letra P que el discurso estará enfocado, en una primera instancia, en el salto institucional que representa contar con una sede permanente para la Región Centro, con capacidad para sostener una agenda de trabajo continua entre las tres administraciones.

Los gobernadores también reivindicarán el aporte económico de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos al desarrollo nacional. En ese marco insistirán con la necesidad de profundizar la reducción de las retenciones hasta alcanzar su eliminación definitiva, al considerar que esas provincias sostienen buena parte de la producción agropecuaria sin recibir compensaciones equivalentes.

El edificio de la Región Centro será inaugura el próximo martes en San Francisco.

Actualmente rige un esquema de reducción gradual y segmentada. El trigo y la cebada tributan 5,5%, mientras que el maíz, el sorgo, el girasol y la soja mantienen alícuotas superiores con una baja prevista para los próximos meses.

El bloque también insistirá en la necesidad de implementar un programa nacional orientado a fortalecer la producción, preservar el empleo privado de calidad y ejecutar obras de infraestructura estratégicas para el desarrollo del interior.

La nueva sede permanente de la Región Centro

El nuevo edificio contará con una sala de conferencias, tres oficinas destinadas a las representaciones de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, además de nuevos espacios administrativos, cocina e instalaciones sanitarias adaptadas para el funcionamiento cotidiano del organismo.

El intendente de San Francisco, Damián Bernarte, celebró que su ciudad se convierta en la "capital" de la Región Centro.

El inmueble también incorporó un auditorio equipado con tecnología de última generación, nuevas butacas y tratamiento acústico. La obra formó parte de la recuperación del denominado Eje del Centenario, sector urbano por donde antiguamente pasaban las vías del Ferrocarril Central Córdoba.

El pago chico del gobernador, una especie de Bruselas

La designación de San Francisco como sede permanente de la Región Centro fue oficializada en junio de 2024 mediante una resolución firmada por los tres gobernadores.

Durante aquella presentación, el intendente Damián Bernarte –acompañado del ministro de Vinculación y Comunicación, Daniel Pastore- sostuvo que la ubicación respondía a una lógica geográfica y llegó a definir a la ciudad como la "Bruselas de Argentina", en alusión al rol institucional que cumple la capital de Bélgica como sede de la Unión Europea.