DISCUSIÓN 2027

Luis Juez levantó el perfil con el fantasma de un pacto Llaryora-Milei y señales de juego propio en Córdoba

El senador recordó el acuerdo entre Macri y Schiaretti y afirmó que estará del lado de quienes quieren ganar la provincia. Las lecturas políticas del mensaje.

Letra P | Yanina Passero
Por Yanina Passero
Luis Juez no se baja de la pelea por la gobernación de Córdoba

Luis Juez no se baja de la pelea por la gobernación de Córdoba

El senador de La Libertad Avanza, Luis juez, agitó un posible pacto entre Javier Milei y Martín Llaryora para levantar el perfil en Córdoba, después de meses de incomodidad y bajo perfil por la cascada de gastos de nuevo rico del jefe de gabinete, Manuel Adorni.

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Este miércoles, ratificó que estará del lado de quienes quieran ganarle la gobernación al peronismo, pero advirtió que “hay una tentación de los presidentes en argentina”. Es decir, agitó el viejo pacto de caballeros que marcó la historia entre presidentes y gobernadores.

“Vos no te metés en Balcarce 50 (Casa Rosada) y yo no me meto en tu provincia”, resumió la práctica en declaraciones al periodista Rolo Pedrotti, de radio Mitre.

El pacto de Luis Juez

Si bien cree en las promesas de cambio de la escudería violeta, Juez institucionalizó como una escena posible del '27 un pacto entre Milei y Llaryora. No lo dice porque desconfíe de las promesas del Presidente, sino porque aplica la máxima del que se quemó con leche. Citó los acuerdos entre Mauricio Macri y Juan Schiaretti que, en 2019 dejó como presunta damnificada a la oposición local.

bornoroni juez locro
Gabriel Bornoroni y Luis Juez, en el locro del Día del Trabajo, en un barrio de Córdoba

Gabriel Bornoroni y Luis Juez, en el locro del Día del Trabajo, en un barrio de Córdoba

La pregunta que corría en los pasillos políticos cordobeses apuntaba a develar el interés de Juez en mostrar que hay caminos posibles por fuera de La Libertad Avanza.

Una de las hipótesis, más escuchada en los reductos peronistas, es que el senador está incómodo, y que le afecta la saga de casos de posible corrupción que sacuden al gobierno libertario que prometió un nuevo orden moral, no sólo político y económico. Quienes se aferran a esta lectura desean que Juez juegue por afuera, para que la oposición se divida en tres listas.

¿Rezagado en la carrera 2027?

Otra lectura, sonante en los pasillos anticordobesista, sospechan que Juez palpó cómo rápidamente se licuó la expectativa en torno a una candidatura provincial. Su relación con el jefe de la bancada oficialista en Diputados, Gabriel Bornoroni, goza de inmejorable buena salud, incluso comparten el objetivo de sacar al PJ del poder local. Sin embargo, el empresario estacionero asoma como el candidato a gobernador natural de la escudería violeta.

Del otro lado, está su exsocio, el radical Rodrigo de Loredo, que pometió darle dos vueltas a la provincia para ventilar que será un firme aspirante a la gobernación, con o sin Milei de padrino. Mantiene un perfil alto, propio de los que se mueven sin obediencia debida.

Hay otra versión más cáustica de quienes dicen conocer la naturaleza de Juez. "Cómo Milei se desploma en la consideración popular, el senador salta antes de que el barco se hunda", dicen.

La candidatura en Córdoba, a zona de debate

El juecismo mira encuestas y se resigna a desperdiciar la competitividad que los números le prometen a su jefe. De hecho, Letra P publicó un sondeo de Aresco encargado por Llaryora que lo ponía como el primer dirigente de la oposición con mejor diferencial de aprobación popular y, muy por debajo, el todavía desconocido Bornoroni.

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Luis Juez, senador de La Libertad Avanza

Luis Juez, senador de La Libertad Avanza

Es esa tropa juecista la que admitía por estas horas que su jefe abre el paraguas, aunque eso no significa que saque los pies del palto libertario. “Pero sí no quieren ganar Córdoba, que lo liberen”, razonaba sobre caminos posibles un dirigente de la mesa chica del senador.

El Frente Cívico seguirá con su hoja de ruta mientras se acomoda el tablero, presumiblemente, después del Mundial. Este viernes, Juez encabezará en Villa María un plenario de tres departamentos del sudeste provincial (General San Martín, Marcos Juárez y Unión).

“El candidato es lo último que se elige”, repiten los juecistas y el círculo empieza a cerrar. Juez no quiere que su nombre salga de la palestra de expectables.

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