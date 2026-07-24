Adrián Ravier, mes 1 de una vocería con errores no forzados: del país bananero al dólar a $1800

Cuando Adrián Ravier afirmó este jueves como "una posibilidad" que el dólar llegue a los $1800 en los próximos meses, se encendieron varias alertas en la Casa Rosada . A un mes de su entronización como vocero presidencial, la cúpula libertaria pondera el cumplimiento de sus objetivos de comunicación, pero sin deslumbrar. Sin embargo, este nuevo traspié en un área en la que se supone es experto, la economia, generó un importante ruido interno en el oficialismo.

No es la primera vez que el encargado de la comunicación oficial se sale de su libreto y comete un error no forzado, a pesar de en el atril lee la mayoría de sus respuestas. El perfil con el que debutó lo mantiene: moderado y alejado de las chicanas de su antecesor Manuel Adorni , sin olvidar que su principal objetivo es recuperar la voz oficial y explicar, en especial, los avances económicos del gobierno de Jaiver Milei .

Su augurio sobre el dólar, el mismo día que Toto Caputo lanzó Inocencia Fiscal II con el objetivo de que los ahorristas saquen sus billetes verdes debajo del colchón, generó malestar en el oficialismo. En la Casa Rosada esperan de él menos opiniones que podrían incomodar a los mercados e inversores y más repasos sobre los logros de la gestión libertaria.

Por ahora, la primera parte de este nuevo método de comunicación sin agresiones o ataques verbales a la prensa lo cumplió a la perfección, pese al tono monocorde y somnoliento que muchas veces le impide generar interés en la agenda mediática. No obstante, su segunda misión, con la que se supone que debe amplificar un itinerario de gobierno más propositivo, todavía está en deuda, pese a los esfuerzos de los propios por destacar su trabajo.

COMPRÁ CAMPEÓN, NO TE LA PIERDAS Según el vocero Adrián Ravier "el dólar no se va a cuadruplicar. Ahora, que suba a $1800 en los próximos meses es una posibilidad" pic.twitter.com/GGJF52DVME

Si bien es cierto que todos en el oficialismo coinciden en que el cambio de Adorni por Ravier fue la mejor decisión que pudieron tomar para sortear un escándalo por presunto enriquecimiento ilícito que llevaba meses en la conversación pública, hay cierta ansiedad por ver cómo se maneja Ravier en lo que queda del año.

En su primer mes instaló un nuevo perfil y una agenda de gestión sin mayores sobresaltos, pero pese a estos esfuerzos los errores aparecieron todas las semanas, dentro y fuera de Balcarce 50.

En la primera conferencia de prensa defendió los aumentos de tarifas con una frase que había utilizado Mauricio Macri durante su gestión, al decir que era mejor abrigarse antes que prender el gas de la estufa. Dos semanas después, también desde el atril, culpó a la clase media por endeudarse con bancos y aplicaciones de créditos para cubrir gastos corrientes: "La gente se pone en riesgo de impago simplemente por no saber manejar sus propios ingresos y obligaciones", dijo.

"En relación con mis afirmaciones, niego contundentemente haber dicho alguna vez que la Argentina era un país bananero. Yo nunca dije eso. Es una interpretación de muy mala fe de algunos periodistas y algunos titulares en algunos diarios que incluso me ponen entre comillas una frase que yo nunca dije”, tuvo que explicar un tuit en el que, a pesar de su reproche, textualmente decía: "Siendo un país bananero".

A diferencia de sus errores no forzados en vivo y en directo, esta vez el texto fue escrito, editado y publicado.

Siendo un país bananero, nunca vamos a recuperar las Malvinas. Si logramos que la Argentina sea grande nuevamente, próspera y respetada, nuestras posibilidades de avanzar en el reclamo de soberanía serán mucho mayores.



La única vía es la diplomática, y el respaldo internacional… — Adrian Ravier (@AdrianRavier) July 18, 2026

Igual, la frase de Ravier que promete quedar más en la memoria la pronunció en una entrevista en el streaming oficialista Carajo. "Que el tipo de cambio llegue a $1700 o $1800 dentro de unos meses es una posibilidad", sostuvo el vocero este jueves. Aunque descartó una devaluación brusca y aseguró que el mercado atraviesa un escenario de estabilidad, sus palabras generaron incomodidad dentro del propio oficialismo. El recorte de la entrevista circuló por grupos de WhatsApp de funcionarios.

Al cierre de esta nota, en el Ministerio de Economía no respondieron a las consultas de Letra P sobre si Toto Caputo o su gabinete económico coincide, o no, con la proyección del dólar que mencionó Ravier.

La herencia de Manuel Adorni y la distancia con los Menem

En privado, el exdiputado de La Libertad Avanza se jacta de dos cosas que, al parecer, todavía no llegaron a oídos de Karina. Una de ellas podría reforzar aún más el vínculo personal entre Ravier y Milei y tiene que ver con que el vocero y el jefe de Estado coinciden en su animadversión hacia los periodistas, que muchas veces es sintetizado bajo el eslogan libertario "No odiamos lo suficiente a los periodistas".

El otro alardeo privado, que otros libertarios repitieron en el pasado encendiendo la furia de El Jefe, tiene que ver con que Ravier se autodenomina el mejor intérprete del Presidente. Es decir, sería la persona que mejor entiende los pensamientos ideológicos y económicos del líder libertario y quien mejor los traduce al gran público.

Ese rol de exégeta presidencial fue lo que le permitió mudarse de una banca en la Cámara de Diputados a la Sala de Conferencias. Si el cambio funciona como la cúpula de la Casa Rosada pretende, es muy probable que no haya obstáculos para que se cumpla el sueño de Ravier: ser el candidato único a gobernador en La Pampa y ganar la elección con la visibilidad que le daría el atril de la vocería.

Gran reunión con Adrián Ravier, flamante Vocero Presidencial.



En esta etapa de transformación, su rol será clave para comunicar y explicar los principales hitos económicos del país; un eje central para el que su perfil como economista aportará el valor y la claridad que los… pic.twitter.com/9mPROuA6jd — Manuel Adorni (@madorni) June 22, 2026

El favor del Presidente para hacer campaña lo tiene, tal como sucedió en las elecciones del 2025, al igual que las odas en las redes sociales de Las Fuerzas del Cielo que conduce Santiago Caputo. Sin embargo, el rechazo a su perfil, que algunos observan entre pretencioso y no muy apegado a su línea de conducción partidaria, proviene del ecosistema de los armadores de La Libertad Avanza: Lule Menem hizo todo lo posible para que Ravier no sea candidato a diputado el año pasado, pero el subsecretario de Gestión Institucional falló porque fue Milei quien puso en la boleta a su actual vocero.

Desde ese momento, el vínculo entre el principal armador karinista y el vocero quedó resentido. Sin embargo, en el menemismo valoran hoy que con la llegada de Ravier se haya disipado el escándalo judicial de Adorni. También le destacan al nuevo vocero que no haya dado muestras en este primer mes de querer inmiscuirse en asuntos por ahora sólo reservados para los Menem: "Está laburando bien. Es la voz de la gestión y no se mete para nada en la política", comentó a este medio un operador karinista.

Los elogios del equipo de comunicación y el ravierismo en construcción

"Adrián lleva muy poco tiempo en la función, pero estamos conformes con cómo viene desempeñándose. La decisión fue darle a la comunicación un perfil muy claro, poner el foco en explicar la gestión, especialmente los resultados económicos, y sostener un vínculo institucional con la prensa", explican en el equipo de comunicación oficial.

Al desliz público sobre el tipo de cambio se le puede sumar también la rebelión de la prensa acreditada en la Casa Rosada. Desde que empezó con sus conferencias, es incomodado en las preguntas con reclamos por censuras al trabajo periodístico. Tanto Ravier, como el secretario de Comunicación y Prensa, Fabián Fernández, continúan con las restricciones que impuso Adorni antes de renunciar a su cargo.

Adrián Ravier debutó con datos económicos en la vocería presidencial

Para los estrategas y profesionales de la comunicación libertaria, Ravier tiene algunos desafíos por delante, que no incluyen necesariamente recomponer la relación con el periodismo. "Como ocurre con cualquier incorporación al gabinete, siempre hay aspectos para seguir consolidando. El desafío para lo que resta del año es profundizar la coordinación de la comunicación de todas las áreas, lograr que la información llegue de manera más clara a la ciudadanía y acompañar una agenda que va a estar muy marcada por la implementación de las reformas y los resultados de gestión", sostienen.