Mauricio Macri intercaló el clamor 2027 en Santa Fe con dardos a Javier Milei por el pliego de Michelli

"Se siente, se siente, Mauricio presidente", comenzó a cantar el auditorio que en la ciudad de Santa Fe esperaba escuchar a Mauricio Macri . El expresidente todavía no habìa llegado, pero apenas arrancó este viernes cerca de las 19 la nueva parada de su tour "Próximo paso" ya le habían preguntado por una eventual candidatura 2027: "Falta muchísimo", esquivó una definición.

Cuando se subió al escenario, el público amagó con volver a corear el clamor. "No, eso no", pidió, después de chistar. Sin mencionar el 2027, Macri buscó con su discurso volver a diferenciarse de Javier Milei , si bien volvió a remarcar que el PRO está "acompañando a este gobierno con una generosidad que nunca se vio". "Creemos que el ordenamiento económico no puede estar en el aire, tiene que estar sustentando en instituciuones", anticipó por dónde vendría el reproche.

Macri apeló a la polémica de la semana. "Vimos cosas que no deberian suceder. Si se daña la Justicia, se daña la confianza", arrancó la introducción, en clara referencia al rechazo presidencial al pliego aprobado por el Senado de Verónica Michelli , cuñada del periodista Hugo Alconada Mon. "El compromiso para nombrar a los jueces debe ser serio. Hay que estar atentos a no manosear algo tan importante como el sistema judicial", añadió.

Luego, en una extraña analogía, emparentó a Milei con Juan Román Riquelme . "Aquel que recibe el poder no está por encima de las instituciones", sentenció, antes de lamentarse por la actualidad xeneize.

El eco de una candidatura

Apenas arrancó la jornada, el 2027 sobrevoló la agenda de Macri, quien evitó tanto confirmar como desmentir una postulación frente a la consulta de este medio, que lo recibió a su llegada en Paraná, este viernes, antes de su primera actividad de la jornada: un almuerzo con el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/letra_p/status/2062959683036717389&partner=&hide_thread=false Macri en Paraná, Entre Ríos



El expresidente evitó dar declaraciones fuertes, aunque no descartó una candidatura presidencial: "Falta mucho"



En otra línea, el fundador del PRO destacó las gestiones de los gobernadores Frigerio y Pullaro



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Sin embargo, el clamor había comenzado antes de que el exmandatario arrancara el tour con el que busca despertar al partido amarillo, apuntando al norte electoral 2027, mientras hace equilibrio con el gobierno de Milei y La Libertad Avanza . “Me encantaría que el candidato del PRO sea Mauricio Macri, pero él todavía no decidió”, lanzó más temprano, desde Infobae, María Eugenia Vidal.

El tema siguió cuando el exmandatario realizó el segundo desembarco del día. "Estoy entrenando para correr 100 metros”, apeló como analogía al ser consultado, otra vez, si volvería a ser candidato a presidente. La broma hizo reír a quienes lo acompañaban durante la recorrida por las obras de construcción del Estadio Multipropósito que formará parte de la infraestructura destinada a los Juegos Suramericanos 2026 en la capital de Santa Fe.

Unidos o dominados

Como llenando un álbum de fotos destinado a ser mostrado a la Casa Rosada, Macri se mostró con dos gobernadores: Frigerio y el santafesino Maximiliano Pullaro. Ambos pertenecieron al extinto Juntos por el Cambio.

macri pullaro frigerio Pullaro recibió a Frigerio y a Macri en la Casa Gris.

La referencia no es un dato menor, considerando el antecedente de las declaraciones del mandatario radical, quien le dijo a Letra P en abril que visualiza a nivel nacional un espacio de "centro mayoritario" que puede meterse en el ballotage presidencial 2027. Pullaro no descartó que Macri formara parte de esa confluencia, tal como el PRO forma parte de la coalición oficialista Unidos en Santa Fe.

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Los cantos a Mauricio Macri en el encuentro del PRO pic.twitter.com/OYvDCdGvwn — LETRA P (@Letra_P) June 5, 2026

En medio del tour, Macri ya le había enviado un mensaje a la administración libertaria, atravesada por casos de corrupción. “El rumbo del Gobierno es correcto, pero hay que tener un comportamiento ejemplar. Si no, quien está haciendo el esfuerzo no lo tolera”, afirmó el exmandatario durante su recorrida santafesina.