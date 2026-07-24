Elecciones 2027: dime dónde vives y te diré cómo votas

Mientras Karina Milei puso a toda la tropa de La Libertad Avanza a trabajar para quitar las PASO de las elecciones 2027, las provincias siguen haciendo gala del federalismo y aplicando, cada una, su propia herramienta electoral. Así como la escuadra violeta quiere acomodar el escenario para la reelección del presidente Javier Milei , los gobernadores atienden su propio juego.

A grandes rasgos, en las provincias argentinas hay cuatro tipos de boletas distintas. El detalle multiplica la dispersión. El sistema de Boleta Única de Papel (BUP) que se utiliza a nivel nacional desde las elecciones 2025 se aplicó, hasta ahora, sólo en las contiendas provinciales de Mendoza y en Córdoba , con diseños diferentes. En 2027, la herramienta también se aplicará en las elecciones provinciales de San Luis , Chubut , Catamarca y Entre Ríos . En Misiones , Tucumán y Santa Cruz , los oficialismos tienen proyectos presentados en esa dirección, aún sin resolución.

La BUP tiene un antecedente en Santa Fe , que con un sistema que contempla una papeleta y una urna por cada categoría fue la primera en aplicar la herramienta en 2011. En agosto, rediscutirá su diseño en la Legislatura.

Hasta aquella reforma impulsada por el socialismo santafesino, todo el país votaba con la boleta partidaria tradicional. Para 2023, Salta , Neuquén y la Ciudad de Buenos Aires , con tropiezos, eligieron autoridades distritales a partir de la Boleta Única Electrónica .

Los cambios que La Libertad Avanza intenta introducir en el sistema electoral buscan crear las condiciones para acrecentar las chances reeleccionistas de Milei. Más allá de los argumentos públicos que suelen tener que ver con la reducción de gastos y la apuesta por la agilidad de las votaciones, las reformas que moldearon el sistema electoral de cada provincia fueron diseñados a partir de los objetivos puntuales de los oficialismos que las impulsaron. La reforma más reciente es la de Salta que, como ya contó Letra P , acomodó el mapa para una nueva reelección de Gustavo Sáenz .

Gustavo Sáenz votando en las elecciones de Salta.

Del modelo salteño surgió la idea de las colectoras que la Casa Rosada lanzó como una estrategia para seducir a los gobernadores aliados. En concreto, se trata de acomodar el sistema para que más de una lista pueda tributar a un mismo candidato presidencial. La idea fue perdiendo fuerza al compás del Mundial, pero en algunas provincias se sostiene el sistema en el que la suma tributa a quienes se candidatean a la gobernación.

Entre una amplia gama de ejemplos provinciales, el más viejo y cuestionado es la Ley de Lemas, todavía activa en Formosa y San Juan. Hay variantes como la reciente reforma de Salta, por ejemplo, que establece que los frentes y alianzas podrán presentar hasta cuatro listas por categoría, excepto en el tramo para la gobernación. En Misiones, los lemas están permitidos en los municipios, pero no en la disputa provincial.

Con formatos diferentes, las colectoras están permitidas también en Corrientes, Santiago del Estero, Jujuy, La Rioja, Neuquén y Río Negro. Claudio Vidal derogó por decreto la Ley de Lemas en Santa Cruz, pero la Legislatura no definió todavía un sistema que la reemplace.

La Ley de Lemas llenó el cuarto oscuro en las elecciones en Formosa.

En Tucumán, Osvaldo Jaldo se propuso dar de baja el sistema de acoples que llena el cuarto oscuro de boletas cada cuatro años, pero la falta de consensos dentro de un sistema político formado para funcionar con esas reglas del juego le impidió avanzar.

Las PASO que resisten

Como todos los oficialismos, en La Libertad Avanza entienden que las PASO son una herramienta que puede ser utilizada por la oposición para ordenar sus debates internos. Por eso las quiere eliminar. A diferencia de Mauricio Macri o el peronismo, que pasaron del amor al odio por la instancia primaria según su temporada en el oficialismo, Milei siempre estuvo en contra de las primarias. La lógica, como siempre, fue económica.

Con ese argumento, las primarias se suspendieron en todo el país en 2025, pero el Congreso no se animó a eliminarlas, como piden en el equipo del Presidente. En el ámbito provincial, las PASO están vigentes, con distintos nombres y formas de organización, en La Pampa, Santa Fe, Entre Ríos, Catamarca, Mendoza, Chaco, la Ciudad y la provincia de Buenos Aires.

La Pampa, tiene su propio sistema de Internas Abiertas, Obligatorias y Simultáneas.

Hay provincias en las que las primarias nunca estuvieron habilitadas, como Córdoba o Río Negro, y otras en las que seguirán vigentes más allá de lo que defina el Congreso. El más firme en esa postura es Alfredo Cornejo, que tiene en las primarias en Mendoza un elemento para negociar por su sucesión con sus socios, La Libertad Avanza entre ellos.

En Chaco, Leonardo Zdero, otro radical con peluca, presentó un proyecto para eliminarlas que no logra avanzar en la Legislatura.

Gobernadores en segunda vuelta

El mapa electoral argentino suma otro elemento a la dispersión del sistema: el ballotage que define quién se queda con la gobernación en Tierra del Fuego, Chaco, Corrientes y la Ciudad de Buenos Aires.

En Chaco y Corrientes, el criterio es el mismo que para la elección presidencial: la segunda vuelta quedará habilitada si nadie alcanza el 45% de los votos, o supera el 40% con una distancia mayor a diez puntos porcentuales sobre el segundo.

Ricardo Colombi, necesito de la segunda vuelta cada vez que fue electo como gobernador de Corrientes, en 2001, 2009 y 2013.

También allí, las diferencias afloran. En la Ciudad de Buenos Aires y Tierra del Fuego, para ganar en primera vuelta resulta necesario obtener la mayoría absoluta. Es decir, el 50% más uno de los votos.